[{"available":true,"c_guid":"94d3da3e-cae1-4ee7-93d6-643ec777d88a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erre lehet utalni Orbán Balázs államtitkár válaszából, amit az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó kérésére adott.\r

\r

","shortLead":"Erre lehet utalni Orbán Balázs államtitkár válaszából, amit az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó kérésére adott.\r

\r

","id":"20190711_A_kormany_szerint_olyan_eros_a_tarsadalmi_egyeztetes_hogy_mar_a_kormany_oldalara_sem_kell_kitenni_a_jogszabalytervezeteket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94d3da3e-cae1-4ee7-93d6-643ec777d88a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df8c1dd3-e266-4891-9f49-b0bac60fcced","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_A_kormany_szerint_olyan_eros_a_tarsadalmi_egyeztetes_hogy_mar_a_kormany_oldalara_sem_kell_kitenni_a_jogszabalytervezeteket","timestamp":"2019. július. 11. 15:24","title":"A kormány szerint olyan erős a társadalmi egyeztetés, hogy már a kormány oldalára sem kell kitenni a jogszabálytervezeteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"426b5364-4212-4cf3-8904-cd61b00ef8e3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"8,5 százalék helyett 15-öt szeretnének.","shortLead":"8,5 százalék helyett 15-öt szeretnének.","id":"20190710_Nem_eleg_a_Volandolgozoknak_a_tervezett_beremeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=426b5364-4212-4cf3-8904-cd61b00ef8e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62677cac-3190-4927-900c-6c4a097694d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_Nem_eleg_a_Volandolgozoknak_a_tervezett_beremeles","timestamp":"2019. július. 10. 11:50","title":"Nem elég a Volán-dolgozóknak a tervezett béremelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebae26e6-961d-4a2f-a12c-56c706815795","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kipróbáltuk, elmondjuk, hol ehetünk finom halat a Duna-parton, hol találunk gyerekbarát szórakozóhelyet, hova nem ciki egyedül elvonulni egy darab könyv társaságában és, hogy melyik hajón érdemes egy sör vagy fröccs társaságában élvezni a kilátást. Azt sem rejtjük véka alá, hogy melyik Duna-parti, fővárosi helyre nem éri meg elmenni. ","shortLead":"Kipróbáltuk, elmondjuk, hol ehetünk finom halat a Duna-parton, hol találunk gyerekbarát szórakozóhelyet, hova nem ciki...","id":"20190709_dunapart_szorakozohely_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebae26e6-961d-4a2f-a12c-56c706815795&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c809a115-d924-4536-b6ce-b75862158291","keywords":null,"link":"/elet/20190709_dunapart_szorakozohely_teszt","timestamp":"2019. július. 09. 20:00","title":"A vad dunai romantikától a legszebb panorámáig - megnéztük, mit tudnak a fővárosi Duna-parti helyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset Lepsénynél történt, a nagykanizsai oldalon.","shortLead":"A baleset Lepsénynél történt, a nagykanizsai oldalon.","id":"20190711_Felborult_egy_kisteherauto_az_M7esen_egy_szakaszon_lezartak_az_utat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3544894-b5a4-4eee-be73-cb777704a5de","keywords":null,"link":"/cegauto/20190711_Felborult_egy_kisteherauto_az_M7esen_egy_szakaszon_lezartak_az_utat","timestamp":"2019. július. 11. 08:17","title":"Felborult egy kisteherautó az M7-esen, egy szakaszon lezárták az utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7460b64b-03e1-4619-a8f1-08ef5295d709","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezzel maga a miniszterelnök dicsekedett el.","shortLead":"Ezzel maga a miniszterelnök dicsekedett el.","id":"20190709_Paul_Anka_elenekelte_hogy_szereti_Orban_Viktort","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7460b64b-03e1-4619-a8f1-08ef5295d709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa80493-7cd1-47f7-8087-3ca0169b6453","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Paul_Anka_elenekelte_hogy_szereti_Orban_Viktort","timestamp":"2019. július. 09. 23:07","title":"Paul Anka elénekelte, hogy szereti Orbán Viktort, Orbán meg kiposztolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5c3b87b-6a2a-49bb-9d08-87f91fc66172","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összehajtható okostelefonokról/tabletekről hallva sok vállalat eszünkbe juthat, az IBM azonban nincsen közöttük. Pedig ők is dédelgetnek izgalmas terveket.","shortLead":"Összehajtható okostelefonokról/tabletekről hallva sok vállalat eszünkbe juthat, az IBM azonban nincsen közöttük. Pedig...","id":"20190711_ibm_szabadalom_okosora_telefon_tablet_egy_eszkozben_kihajthato_kijelzovel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5c3b87b-6a2a-49bb-9d08-87f91fc66172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3a6bb2a-31f9-4e98-8241-d62c3d576697","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_ibm_szabadalom_okosora_telefon_tablet_egy_eszkozben_kihajthato_kijelzovel","timestamp":"2019. július. 11. 09:33","title":"Okosórában a telefon és a tablet? Az IBM megcsinálná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9008d01-4aa4-4679-97d9-f8dfcb8a466a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Wizz Air Budapest-London járata is késni fog. ","shortLead":"A Wizz Air Budapest-London járata is késni fog. ","id":"20190710_Leallt_a_londoni_Gatwick_repuloter_budapesti_gep_is_erintett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9008d01-4aa4-4679-97d9-f8dfcb8a466a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737085e1-71ef-4f1f-a8a5-4b6010701d3d","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Leallt_a_londoni_Gatwick_repuloter_budapesti_gep_is_erintett","timestamp":"2019. július. 10. 21:11","title":"Leállt a londoni Gatwick repülőtér, budapesti gép is érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67bb7d0-edab-48f7-852e-6cf1b2b18d73","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A főváros mellett a legfrissebb bűnözési listák élére felkerült Szekszárd és Győr is. Az egykor rossz hírű Miskolc vagy Érd viszont a középmezőnyben áll a hivatalos rendőrségi és ügyészségi statisztikák alapján – írja a csütörtökön megjelenő HVG.","shortLead":"A főváros mellett a legfrissebb bűnözési listák élére felkerült Szekszárd és Győr is. Az egykor rossz hírű Miskolc vagy...","id":"20190710_Budapest_Szekszard_es_Gyor_a_bun_magyar_fellegvarai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b67bb7d0-edab-48f7-852e-6cf1b2b18d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3554bff-6be0-456d-bbbe-fedef0a560f8","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Budapest_Szekszard_es_Gyor_a_bun_magyar_fellegvarai","timestamp":"2019. július. 10. 11:34","title":"Budapest, Szekszárd és Győr a bűn magyar fellegvárai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]