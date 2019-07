Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a03decb-4bfe-4f01-bd96-ebfa810ac9e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Politico szerint a korábbi külügyi bizottsági elnök bejelentkezett, így még távolabb kerülhet a Fidesz a fajsúlyos EP-pozíciótól.","shortLead":"A Politico szerint a korábbi külügyi bizottsági elnök bejelentkezett, így még távolabb kerülhet a Fidesz a fajsúlyos...","id":"20190710_Ujabb_jel_hogy_a_Fidesz_hoppon_maradhat_az_Europai_Parlamentben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a03decb-4bfe-4f01-bd96-ebfa810ac9e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e02d53-3e8c-467e-ba30-95050ae905b7","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Ujabb_jel_hogy_a_Fidesz_hoppon_maradhat_az_Europai_Parlamentben","timestamp":"2019. július. 10. 07:21","title":"Újabb jel, hogy a Fidesz hoppon maradhat az Európai Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rövid távon.","shortLead":"Rövid távon.","id":"20190710_Szijjarto_45_milliard_forintnyi_bajor_beruhazas_erkezik_Magyarorszagra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"908655db-1f2d-44d7-8f88-0075bb6a7a37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_Szijjarto_45_milliard_forintnyi_bajor_beruhazas_erkezik_Magyarorszagra","timestamp":"2019. július. 10. 16:57","title":"Szijjártó: 45 milliárd forintnyi bajor beruházás érkezik Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ab06497-5faa-4bf3-aad4-c85678251965","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrség azt kéri, adja vissza mindenki a pénzt, ami a pénzszállítóból esett ki, egyelőre hiába.","shortLead":"A rendőrség azt kéri, adja vissza mindenki a pénzt, ami a pénzszállítóból esett ki, egyelőre hiába.","id":"20190711_Menet_kozben_kinyilt_egy_penzszallito_auto_ajtaja_50_millio_forintnyi_bankjegyet_vitt_el_a_szel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ab06497-5faa-4bf3-aad4-c85678251965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce301917-2806-4f64-b2cf-57d683bb1785","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Menet_kozben_kinyilt_egy_penzszallito_auto_ajtaja_50_millio_forintnyi_bankjegyet_vitt_el_a_szel","timestamp":"2019. július. 11. 18:15","title":"Menet közben kinyílt egy pénzszállító autó ajtaja, 50 millió forintnyi bankjegyet vitt el a szél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d529c624-a53d-4823-9485-1602e9451020","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vannak, akik teljesen alternatív valóságban művelik a közúti közlekedést is. ","shortLead":"Vannak, akik teljesen alternatív valóságban művelik a közúti közlekedést is. ","id":"20190711_Autocsoda_Pocsmegyeren__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d529c624-a53d-4823-9485-1602e9451020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b7d58a-cb66-46c6-ac88-9ec27cd17e3e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190711_Autocsoda_Pocsmegyeren__video","timestamp":"2019. július. 11. 09:58","title":"Pócsmegyeren tűnt fel a legújabb magyar autós szürrealizmus – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8eec77-7a30-4dff-9a59-9b60c02e952d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az amerikai nagykövetség függetlenség napi fogadásán beszélt Orbán, aki 9 éve nem járt ott. A sztárfellépő nem ő, hanem Paul Anka volt. ","shortLead":"Az amerikai nagykövetség függetlenség napi fogadásán beszélt Orbán, aki 9 éve nem járt ott. A sztárfellépő nem ő, hanem...","id":"20190709_Ritka_felkonferalast_kapott_Orban_Egy_tangohoz_ket_ember_kell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed8eec77-7a30-4dff-9a59-9b60c02e952d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0631724b-ebfa-4c2e-a9cf-e85188ffdfed","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Ritka_felkonferalast_kapott_Orban_Egy_tangohoz_ket_ember_kell","timestamp":"2019. július. 09. 20:13","title":"Ritka felkonferálást kapott Orbán: \"Egy tangóhoz ketten kellenek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa9fb17c-47ea-4fb7-b7a1-1780ffed94e1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A britek kedvenc harangja még a német bombázás idején is megbízhatóan “dolgozott”. Azóta a Twitteren is követheti.","shortLead":"A britek kedvenc harangja még a német bombázás idején is megbízhatóan “dolgozott”. Azóta a Twitteren is követheti.","id":"20190711_Ketszer_ontottek_160_eve_kongatja_az_egesz_orat_a_Big_Ben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa9fb17c-47ea-4fb7-b7a1-1780ffed94e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17e6fde0-defc-468d-b105-6570a2569863","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Ketszer_ontottek_160_eve_kongatja_az_egesz_orat_a_Big_Ben","timestamp":"2019. július. 11. 16:50","title":"Kétszer öntötték, 160 éve kongatja az egész órát a Big Ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b4b019d-d8c0-452a-848a-945527147798","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem állnak jól az EP-s bizottsági elnöki és alelnöki jelölésekkel a fideszesek, ha esetleg uniós biztosnak sem választják meg Trócsányi Lászlót, az ATV szerint Deutsch Tamás lehet a befutó.

","shortLead":"Nem állnak jól az EP-s bizottsági elnöki és alelnöki jelölésekkel a fideszesek, ha esetleg uniós biztosnak sem...","id":"20190710_Deutsch_lehet_a_befuto_ha_Trocsanyi_nem_lehet_EUs_biztos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b4b019d-d8c0-452a-848a-945527147798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2e37c54-2742-4a7d-8915-b046a98b74b4","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Deutsch_lehet_a_befuto_ha_Trocsanyi_nem_lehet_EUs_biztos","timestamp":"2019. július. 10. 11:24","title":"Deutsch lehet a befutó, ha Trócsányi nem lehet EU-s biztos?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f37a05-d5c5-400d-acc1-fc93a8fa642a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma még csak Kelet-Magyarországon lesz rossz idő, de nemsokára az egész országban.","shortLead":"Ma még csak Kelet-Magyarországon lesz rossz idő, de nemsokára az egész országban.","id":"20190711_Erkezik_a_vihar_riasztast_adtak_ki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38f37a05-d5c5-400d-acc1-fc93a8fa642a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bf52fa6-53b3-40a6-a6f5-679700c8443c","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_Erkezik_a_vihar_riasztast_adtak_ki","timestamp":"2019. július. 11. 16:42","title":"Érkezik a vihar, riasztást adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]