A mostani kórtermek nem méltók a betegekhez, vagy akinek luxus kell, az menjen magánkórházba – e két válasz közül választhat az egyik kérdésfelvetésre (Egyetért-e Ön azzal, hogy a város pénzén kialakítsunk 50 darab, kétágyas, fürdőszobás, klimatizált kórtermet?), amely Grezsa István városi konzultációjában szerepel. Ebben a tesztben egyébként több, a kórház fejlesztésével kapcsolatos kérdést is feltesz a polgármesterjelölt. A gyermekosztály felújítására és a városban letelepedő egészségügyi dolgozók támogatására vonatkozóan szondázza a helyieket, hogy ezekre vajon költsön-e az önkormányzat saját kasszájából, vagy bízzák azt az intézményt fenntartó államra. Az egyébként háziorvos Grezsa amellett áll, hogy a helyieknek érdekük az, hogy saját forrásokat is költsenek az őket kiszolgáló helyi kórházra, akkor is, ha az állami fenntartásban van.

Grezsa István a napokban jelentette be, hogy függetlenként elindul Márki-Zay Péter kihívójaként, miután a Fidesz által felkért Lázár János néhány napos gondolkodás után visszautasította ezt a lehetőséget. Grezsa az MDF egyik alapítója volt Lakitelken, a 142. párttagkönyv tulajdonosa, 2009 óta egyetlen pártnak sem a tagja, de a vásárhelyi képviselők közé a Tiszta Lap vásárhelyi polgári egyesület támogatásával jutott be, amelynek munkájában tíz évvel ezelőtt Márki-Zay Péter is részt vállalt. Az utóbbi két ciklusban, a helyi politikában a Fidesz állt a képviselő mögött támogatóként. Lázár János kancelláriaminiszterként a határon túli fejlesztések biztosává nevezte ki, ezt a posztot jelenleg is betölti.

Most városi konzultációt indított a polgármesterjelölt, amelyben a hódmezővásárhelyi kórház fejlesztésével kapcsolatos kérdésekre vár választ, és azt is megígérte, hogy amennyiben megnyeri az őszi helyhatósági választást, akkor az önkormányzati büdzséből kialakítanak ötven kétágyas, klímás, fürdőszobás kórtermet, felújítják a gyermekosztályt, és támogatást biztosítanak a városban letelepedő egészségügyi dolgozóknak, orvosoknak. Erről lényegében már közgyűlési döntést sem kell hozni, mert van.

Hogy lehetséges ez? A februári közgyűlésen két évre kétmilliárd forintot különítettek el a vásárhelyi kórháznak, hivatalos nevén, a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központnak. A költségvetésről már akkor is vita volt, végül harmadszori nekifutásra szavazták meg az idei büdzsét. A jobboldali többségű testület megszavazta a kórháznak elkülönített pénzt is, de a polgármester Márki-Zay Péter azt nem hajtotta végre, ezt azzal indokolta, hogy ezzel kibillentené az amúgy is feszített költségvetést. A polgármester a februári vita során többször utalt arra, hogy évekkel ezelőtt az önkormányzat kapott a központi kasszából hatszázmillió forintot, amit a kórházra kellett volna költenie, ám ezt akkor az önkormányzat lenyelte, ezt az összeget is most követeli rajtuk az intézmény.