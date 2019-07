Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e97763c-6859-4763-ba3d-1c4c582b0fe4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kompakt SUV kategóriás SQ2 most már olyan erős, mint egy Porsche 718 Boxster S sportkocsi.","shortLead":"A kompakt SUV kategóriás SQ2 most már olyan erős, mint egy Porsche 718 Boxster S sportkocsi.","id":"20190711_350_loeros_lett_az_audi_legkisebb_divatterepjaroja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e97763c-6859-4763-ba3d-1c4c582b0fe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70f4103b-1779-4e72-82b8-5d017a0400f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190711_350_loeros_lett_az_audi_legkisebb_divatterepjaroja","timestamp":"2019. július. 11. 13:21","title":"350 lóerős lett az Audi legkisebb divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a6683f6-eb36-49ad-acdd-5964e5acb7ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly ugrásszerűen megnőtt az azonos neműek közötti bejegyzett élettársi kapcsolatok száma, írja a HVG.\r

\r

","shortLead":"Tavaly ugrásszerűen megnőtt az azonos neműek közötti bejegyzett élettársi kapcsolatok száma, írja a HVG.\r

\r

","id":"20190711_Egyre_tobb_a_meleghazassag_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a6683f6-eb36-49ad-acdd-5964e5acb7ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3951a1ec-f364-44ec-9a1c-8c28beafc0bc","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_Egyre_tobb_a_meleghazassag_Magyarorszagon","timestamp":"2019. július. 11. 16:46","title":"Egyre több a \"melegházasság\" Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ce258ff-1469-45c6-831f-994d52184fd8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csupán 151 napig tart az év egy amerikai csillagászok által újonnan felfedezett, szokatlan aszteroidán.","shortLead":"Csupán 151 napig tart az év egy amerikai csillagászok által újonnan felfedezett, szokatlan aszteroidán.","id":"20190710_aszteroida_151_nap_ev_2019_lf6","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ce258ff-1469-45c6-831f-994d52184fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b4fdf60-636e-48e5-b8fd-512a2a90db2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_aszteroida_151_nap_ev_2019_lf6","timestamp":"2019. július. 10. 19:33","title":"Felfedeztek egy aszteroidát, amin mindössze 151 napig tart egy év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"426a6787-b820-4853-be62-e12fac9e6f45","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy erőmű zagytározójáról van szó. A létesítmény egyelőre tehetetlen.","shortLead":"Egy erőmű zagytározójáról van szó. A létesítmény egyelőre tehetetlen.","id":"20190711_Ezrevel_jarnak_szelfizni_egy_azurkek_tohoz_csak_epp_azt_felejtik_el_hogy_mergezo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=426a6787-b820-4853-be62-e12fac9e6f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795d3efe-899d-47a5-a37f-c8f4fe1f8658","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Ezrevel_jarnak_szelfizni_egy_azurkek_tohoz_csak_epp_azt_felejtik_el_hogy_mergezo","timestamp":"2019. július. 11. 12:58","title":"Ezrével járnak szelfizni egy azúrkék tóhoz, pedig amúgy tele van méreggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6987578d-d75c-4a36-802b-fd571a043e2b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Felszállás után visszafordult és kényszerleszállást hajtott végre a Smartwings hurghadai járata a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren.","shortLead":"Felszállás után visszafordult és kényszerleszállást hajtott végre a Smartwings hurghadai járata a Liszt Ferenc...","id":"20190711_ferihegy_smartwings_kenyszerleszallas_hurghada_futopalya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6987578d-d75c-4a36-802b-fd571a043e2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec8451f-a289-42a1-84bd-5b5ba01df3e4","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_ferihegy_smartwings_kenyszerleszallas_hurghada_futopalya","timestamp":"2019. július. 11. 05:45","title":"Kényszerleszállást hajtott végre egy Ferihegyről Egyiptomba induló gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48d82fb-f726-42a6-bbf6-1d846eb0e7e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Begyűjtötte az önkormányzat az e-rollereket az V. kerületben, mire válaszul a cég beszüntette az ottani szolgáltatását.","shortLead":"Begyűjtötte az önkormányzat az e-rollereket az V. kerületben, mire válaszul a cég beszüntette az ottani szolgáltatását.","id":"20190711_Kivonult_a_Lime_a_Belvarosbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d48d82fb-f726-42a6-bbf6-1d846eb0e7e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b9f6240-14d0-4d9d-abab-081017073c8b","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_Kivonult_a_Lime_a_Belvarosbol","timestamp":"2019. július. 11. 15:25","title":"Kivonult a Lime a Belvárosból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb99582f-04cb-4e35-8fee-9108ea6cd956","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A tüzet feltehetően robbanás okozta.","shortLead":"A tüzet feltehetően robbanás okozta.","id":"20190711_tuz_hoeromu_moszkva_robbanas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb99582f-04cb-4e35-8fee-9108ea6cd956&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f26803e-3613-4328-b729-85a13279c03f","keywords":null,"link":"/vilag/20190711_tuz_hoeromu_moszkva_robbanas","timestamp":"2019. július. 11. 11:19","title":"Hatalmas tűz ütött ki egy Moszkva melletti hőerőműben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6d0e564-5c4a-43f5-881b-d3a7cd9a9280","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiterjedt algavirágzás óriási ökológiai és gazdasági terhet jelent, az így keletkező hatalmas mennyiségű biomassza azonban a jövőben bioműanyagok, biogáz vagy bioetanol nyersanyagforrásaként is hasznosítható.","shortLead":"A kiterjedt algavirágzás óriási ökológiai és gazdasági terhet jelent, az így keletkező hatalmas mennyiségű biomassza...","id":"20190709_alga_biomassza_biogaz_bioetanol_kornyezetvedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6d0e564-5c4a-43f5-881b-d3a7cd9a9280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ef6f4c4-bf37-4e10-b515-7d61e15e0deb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_alga_biomassza_biogaz_bioetanol_kornyezetvedelem","timestamp":"2019. július. 09. 20:03","title":"Kitalálták a kutatók, hogyan lehet \"kezelni\" az algákat, és ezzel duplán jól járhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]