[{"available":true,"c_guid":"ded3583e-79ed-4e5b-80bb-998e6571f65b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az apát még mindig altatásban tartják a fájdalmai miatt. ","shortLead":"Az apát még mindig altatásban tartják a fájdalmai miatt. ","id":"20190715_Kolcsonautoval_indult_Budapestrol_a_horvat_autopalyan_sulyos_balesetet_szenvedett_csalad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ded3583e-79ed-4e5b-80bb-998e6571f65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea397ec-28bb-4720-bb83-5160f06db0c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190715_Kolcsonautoval_indult_Budapestrol_a_horvat_autopalyan_sulyos_balesetet_szenvedett_csalad","timestamp":"2019. július. 15. 06:20","title":"Kölcsönautóval indult Budapestről a horvát autópályán súlyos balesetet szenvedett család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a1f8a9-b86c-4b44-a2ec-9b109cdd7cc7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha 80-90-nel érkezik az M5-ös felé tartó lehajtóhoz valaki, könnyen kényelmetlen szituációba kerülhet. ","shortLead":"Ha 80-90-nel érkezik az M5-ös felé tartó lehajtóhoz valaki, könnyen kényelmetlen szituációba kerülhet. ","id":"20190714_Feknyomok_es_video_mutatjak_mennyire_balesetveszelye_az_M0s_egyik_lehajtoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07a1f8a9-b86c-4b44-a2ec-9b109cdd7cc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b50653d-3e66-4a2b-bebc-8ad35ef0fb33","keywords":null,"link":"/cegauto/20190714_Feknyomok_es_video_mutatjak_mennyire_balesetveszelye_az_M0s_egyik_lehajtoja","timestamp":"2019. július. 14. 09:33","title":"Féknyomok és videó mutatják, mennyire balesetveszélyes az M0-s egyik lehajtója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6e40b8-bc01-41e5-8f4d-72cc38ee8619","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyszíntől az M1-es felé lépésben haladnak a járművek.","shortLead":"A helyszíntől az M1-es felé lépésben haladnak a járművek.","id":"20190715_Ot_auto_utkozott_az_M0ason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e6e40b8-bc01-41e5-8f4d-72cc38ee8619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de991e90-e207-4301-b913-1e5a12113510","keywords":null,"link":"/cegauto/20190715_Ot_auto_utkozott_az_M0ason","timestamp":"2019. július. 15. 07:42","title":"Öt autó ütközött az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3415a50-669e-473e-8469-abb599141993","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kinőtte a magyar parlamenti kereteket a hazaárulózás, miközben Tarlós István tányércsörgésig vitt egy ügyet Orbánnál. Ez a hvg.hu belpolitikai összefoglalója.","shortLead":"Kinőtte a magyar parlamenti kereteket a hazaárulózás, miközben Tarlós István tányércsörgésig vitt egy ügyet Orbánnál...","id":"20190714_Az_EPben_tort_ki_a_haboru_a_Fidesz_es_az_ellenzek_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3415a50-669e-473e-8469-abb599141993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93eb82d8-cda6-4af0-b551-6b1c47403ef7","keywords":null,"link":"/itthon/20190714_Az_EPben_tort_ki_a_haboru_a_Fidesz_es_az_ellenzek_kozott","timestamp":"2019. július. 14. 13:00","title":"Az EP-ben tört ki a háború a Fidesz és az ellenzék között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"906635be-722a-48d6-b582-6d0222c1a3f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A diktatúra banalitása - Marinovich Endre és az állambiztonság – címmel tette közzé az Átlátszó hírportál Ungváry Krisztián tanulmányát arról, miként működött együtt a kommunista állambiztonsággal a Veritas mostani főigazgató-helyettese, Marinovich Endre. „Több oka van annak, hogy a munkaviszonyomat a Veritasnál nem láttam fenntarthatónak, a lényeget azonban leginkább ez a tanulmány tartalmazza”- írta a történész nem sokkal az után, hogy a tanulmány felkerült az átlátszó oldalára.","shortLead":"A diktatúra banalitása - Marinovich Endre és az állambiztonság – címmel tette közzé az Átlátszó hírportál Ungváry...","id":"20190714_Ungvary_Krisztian_most_elarulta_miert_tavozik_az_56os_Intezetet_lenyelo_Veritasbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=906635be-722a-48d6-b582-6d0222c1a3f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8520f623-8a2a-44e7-9bae-ac3ea5829d91","keywords":null,"link":"/itthon/20190714_Ungvary_Krisztian_most_elarulta_miert_tavozik_az_56os_Intezetet_lenyelo_Veritasbol","timestamp":"2019. július. 14. 14:04","title":"Ungváry Krisztián most elárulta, miért távozik az 56-os Intézetet lenyelő Veritasból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d30de37-4d68-4854-ba42-d76415194dac","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egy szabadon választott parlamentben mindig olyan emberek ülnek egymással szemben, akik eltérően, sőt ellentétesen látják a világot. Vélemény. ","shortLead":"Egy szabadon választott parlamentben mindig olyan emberek ülnek egymással szemben, akik eltérően, sőt ellentétesen...","id":"20190714_lehet_hogy_kocsis_matenak_van_igaza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d30de37-4d68-4854-ba42-d76415194dac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb934ab-ca1e-4cbf-b140-9fb33936d5eb","keywords":null,"link":"/itthon/20190714_lehet_hogy_kocsis_matenak_van_igaza","timestamp":"2019. július. 14. 20:10","title":"Lehet, hogy Kocsis Máténak van igaza?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6293ce9-f951-4599-bafb-540477839d7d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több videó is felkerült az internetre arról az expedícióról, amit az oroszok és a norvégok közösen végeztek a Komszomolec roncsainál.","shortLead":"Több videó is felkerült az internetre arról az expedícióról, amit az oroszok és a norvégok közösen végeztek...","id":"20190715_atom_tengeralattjaro_komszomolec_baleset_nuklearis_szivargas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6293ce9-f951-4599-bafb-540477839d7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9703b1d6-345d-4ed8-9159-1b82d675fcbc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_atom_tengeralattjaro_komszomolec_baleset_nuklearis_szivargas","timestamp":"2019. július. 15. 08:03","title":"Újabb felvételeket mutatunk a határérték 100 000x-esével sugárzó szovjet atom-tengeralattjáróról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A Lokál után az Origo is jogerősen elbukta a sajtópert Nagy Blanka ellen, akit azzal próbáltak lejáratni, hogy bukásra áll és alig jár iskolába. A diáklány ügyvédje szerint a dupla pernyertesség után következő lépésként sérelemdíjat kérnek a karaktergyilkossággal próbálkozó lapoktól, mivel több kormányközeli lap megint szinkronban indított támadást, ez összességében milliós összeg is lehet.","shortLead":"A Lokál után az Origo is jogerősen elbukta a sajtópert Nagy Blanka ellen, akit azzal próbáltak lejáratni, hogy bukásra...","id":"20190712_Millios_serelemdijert_perel_Nagy_Blanka_az_Origo_is_elhasalt_a_birosagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dc095f7-61ed-4101-a397-b5c08b996778","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Millios_serelemdijert_perel_Nagy_Blanka_az_Origo_is_elhasalt_a_birosagon","timestamp":"2019. július. 15. 07:00","title":"Milliós sérelemdíjért perel Nagy Blanka, miután az Origót is legyőzte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]