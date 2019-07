Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"def6d229-f71d-4bee-9889-2ca830840595","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több millió új felhasználót hoz a WhatsAppnak a Facebook és a KaiOS Technologies megállapodása. Az olcsóbb, kevés memóriával gazdálkodó telefonokra is megérkezik ugyanis a népszerű üzenetküldő.","shortLead":"Több millió új felhasználót hoz a WhatsAppnak a Facebook és a KaiOS Technologies megállapodása. Az olcsóbb, kevés...","id":"20190730_facebook_kaios_technologies_megallapodas_whatsapp_feature_telefonokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=def6d229-f71d-4bee-9889-2ca830840595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b477d8c-f2b5-4baa-89c5-7b45f7078521","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_facebook_kaios_technologies_megallapodas_whatsapp_feature_telefonokon","timestamp":"2019. július. 30. 10:03","title":"Sok millió olcsóbb, butább telefonra kerül fel a WhatsApp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984e21f0-329f-4def-bfd2-cc6ac211c672","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Államtitkára szerint olyan kérdéseket kellene feltenni a miniszterelnöknek, amelyekből nem süt eleve az elfogultság.","shortLead":"Államtitkára szerint olyan kérdéseket kellene feltenni a miniszterelnöknek, amelyekből nem süt eleve az elfogultság.","id":"20190730_Orban_azert_nem_ad_interjut_mert_az_ertelmes_parbeszednek_vannak_feltetelei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=984e21f0-329f-4def-bfd2-cc6ac211c672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db613eb0-d288-4c85-910e-6ea5e6b6b427","keywords":null,"link":"/itthon/20190730_Orban_azert_nem_ad_interjut_mert_az_ertelmes_parbeszednek_vannak_feltetelei","timestamp":"2019. július. 30. 08:34","title":"Orbán azért nem ad interjút, mert „az értelmes párbeszédnek vannak feltételei”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4ec43d3-9ddf-4805-8c8b-413f9369cf1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb adással jelentkezett az Őrültech című teches podcast, ezúttal is az elmúlt hét legfontosabb témáit vették elő.","shortLead":"Újabb adással jelentkezett az Őrültech című teches podcast, ezúttal is az elmúlt hét legfontosabb témáit vették elő.","id":"20190730_orultech_podcast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4ec43d3-9ddf-4805-8c8b-413f9369cf1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaf984d0-47b7-4745-be6d-a7c7ffe07e02","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_orultech_podcast","timestamp":"2019. július. 30. 21:33","title":"Podcast: Mivel készül az Apple őszre? És mi volt az a balhé az 51-es körzet körül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bda23c3a-53d4-4adf-809d-c734f90aa9db","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Izraeli kutatók a zebrahalak agyát vizsgálták, hogy megnézzék, hogyan kerül az emberi agyba az oxitocin.","shortLead":"Izraeli kutatók a zebrahalak agyát vizsgálták, hogy megnézzék, hogyan kerül az emberi agyba az oxitocin.","id":"20190730_oxitocin_szerelemhormon_termelodese_agy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bda23c3a-53d4-4adf-809d-c734f90aa9db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea8f9480-9fe4-452d-bbf8-8fba7f395ef7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_oxitocin_szerelemhormon_termelodese_agy","timestamp":"2019. július. 30. 11:33","title":"Rájöttek a tudósok, hogyan kerül az agyba a hormon, amitől szerelmesnek (is) érezzük magunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fbb2511-6531-4c5a-b8e3-ef9c39d89b9d","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Egyre többen figyelnek oda arra, hogy kevesebb szemetet termeljenek, és ez üzleti szinten is meglátszik. A műanyagmentes hónap csak a Ligeti Bolt forgalmában 40 százalékos növekedést hozott, a cég árbevétele év végére ötszöröse lehet a tavalyinak. Tisztában vannak azonban azzal, hogy ez az életmód nem való mindenkinek.","shortLead":"Egyre többen figyelnek oda arra, hogy kevesebb szemetet termeljenek, és ez üzleti szinten is meglátszik...","id":"20190729_csomagolasmentes_bolt_muanyagmentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fbb2511-6531-4c5a-b8e3-ef9c39d89b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fefd145b-1270-434c-b31b-1447abb4438b","keywords":null,"link":"/kkv/20190729_csomagolasmentes_bolt_muanyagmentes","timestamp":"2019. július. 29. 11:35","title":"Aki nagyot nyert a műanyagmentes júliussal: ön vásárolna saját befőttes üvegbe?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24da6f5a-ab70-4ee6-bf39-6c19a752db7b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A budapesti panellakások kelnek el a leggyorsabban, a vidéki nagyvárosokban is majdnem ugyanolyan gyorsan akad vevő, mint Budapesten.","shortLead":"A budapesti panellakások kelnek el a leggyorsabban, a vidéki nagyvárosokban is majdnem ugyanolyan gyorsan akad vevő...","id":"20190730_Masfel_honapot_kell_varni_amig_egy_lakasnak_vevot_talalnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24da6f5a-ab70-4ee6-bf39-6c19a752db7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee51693-5207-4365-bad4-2baceebdab03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190730_Masfel_honapot_kell_varni_amig_egy_lakasnak_vevot_talalnak","timestamp":"2019. július. 30. 10:10","title":"Másfél hónapot kell várni, amíg egy lakásnak vevőt találnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"772c15f3-018e-48ea-a38c-f248712916b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU Csalás Elleni Hivatala megerősítette: vizsgálja, történt-e csalás az Európai Regionális Fejlesztési Alapok és az Európai Szociális Alapok által társfinanszírozott szoftverlicencek értékesítésekor.","shortLead":"Az EU Csalás Elleni Hivatala megerősítette: vizsgálja, történt-e csalás az Európai Regionális Fejlesztési Alapok és...","id":"20190729_Vizsgalatot_inditott_az_OLAF_a_Microsoftugyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=772c15f3-018e-48ea-a38c-f248712916b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff3fb7b9-c984-43ea-b56c-f605cf17edb7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190729_Vizsgalatot_inditott_az_OLAF_a_Microsoftugyben","timestamp":"2019. július. 29. 16:28","title":"Vizsgálatot indított az OLAF a Microsoft-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9791ef9f-1788-4496-909a-00e6f9e051e0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Alekszej Navalnijt allergiás tünetek miatt vitték be, orvosa szerint megmérgezhették. A börtönben lábadozik tovább.","shortLead":"Alekszej Navalnijt allergiás tünetek miatt vitték be, orvosa szerint megmérgezhették. A börtönben lábadozik tovább.","id":"20190729_Kiengedtek_a_korhazbol_majd_ment_is_vissza_a_bortonbe_Putyin_legnagyobb_ellenfele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9791ef9f-1788-4496-909a-00e6f9e051e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc73f23c-08f3-443c-854c-d66eed6f205f","keywords":null,"link":"/vilag/20190729_Kiengedtek_a_korhazbol_majd_ment_is_vissza_a_bortonbe_Putyin_legnagyobb_ellenfele","timestamp":"2019. július. 29. 15:26","title":"Kiengedték a kórházból, majd ment is vissza a börtönbe Putyin legnagyobb ellenfele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]