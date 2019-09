Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d72d77fc-38ac-452a-935e-9b8fd8183fc1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kétnapos sztrájkba kezdtek hétfőn a BA pilótái, egy sor Budapestre induló vagy innen felszálló járatot töröltek. ","shortLead":"Kétnapos sztrájkba kezdtek hétfőn a BA pilótái, egy sor Budapestre induló vagy innen felszálló járatot töröltek. ","id":"20190909_Tucatnal_is_tobb_budapesti_jaratot_toroltek_a_British_Airways_sztrajkja_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d72d77fc-38ac-452a-935e-9b8fd8183fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54c9b1c6-9617-4c43-b86e-f327e3d68809","keywords":null,"link":"/vilag/20190909_Tucatnal_is_tobb_budapesti_jaratot_toroltek_a_British_Airways_sztrajkja_miatt","timestamp":"2019. szeptember. 09. 09:59","title":"Tucatnál is több budapesti járatot töröltek a British Airways sztrájkja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7053360-a42a-4565-83f3-d95e7376d66d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jelenleg körülbelül 800 betöltetlen állás van a vasúttársaságnál.","shortLead":"Jelenleg körülbelül 800 betöltetlen állás van a vasúttársaságnál.","id":"20190909_Beteg_lett_az_egyetlen_ejszakas_nem_nyitott_ki_a_penztar_a_Keletiben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7053360-a42a-4565-83f3-d95e7376d66d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba4d74f-aff7-49d3-a51f-bfdbd8e6f5fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190909_Beteg_lett_az_egyetlen_ejszakas_nem_nyitott_ki_a_penztar_a_Keletiben","timestamp":"2019. szeptember. 09. 18:38","title":"Beteg lett az egyetlen éjszakás, nem nyitott ki a pénztár a Keletiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71924829-e261-45ba-8de5-8bd2deadc6b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az újfajta technológia segítségével úgy hajtható végre egy ultrahangos vizsgálat egy mentőben, hogy a vizsgálatot végző orvos egy távoli kórházból egy 5G-vel üzemelő kesztyűvel vezeti a mentős kezét.","shortLead":"Az újfajta technológia segítségével úgy hajtható végre egy ultrahangos vizsgálat egy mentőben, hogy a vizsgálatot végző...","id":"20190909_5G_teszthalozatot_mutat_be_az_Ericsson_es_a_Magyar_Telekom_a_budapesti_ITU_konferencian","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71924829-e261-45ba-8de5-8bd2deadc6b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c47f054-a927-4c99-9105-c77b2cd41ff7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_5G_teszthalozatot_mutat_be_az_Ericsson_es_a_Magyar_Telekom_a_budapesti_ITU_konferencian","timestamp":"2019. szeptember. 09. 16:42","title":"5G-teszthálózatot mutat be az Ericsson és a Magyar Telekom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa445f50-5809-4928-9895-596dddc04732","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kanadai Bianca Andreescu nyerte meg a New Yorkban zajló amerikai nyílt teniszbajnokság női egyes versenyét, mivel a szombati döntőben két szettben legyőzte a 23-szoros Grand Slam-bajnok Serena Williamset.","shortLead":"A kanadai Bianca Andreescu nyerte meg a New Yorkban zajló amerikai nyílt teniszbajnokság női egyes versenyét, mivel...","id":"20190908_Andreescu_nyerte_a_US_Opent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa445f50-5809-4928-9895-596dddc04732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"954b8785-b226-4132-8030-f96025eae926","keywords":null,"link":"/sport/20190908_Andreescu_nyerte_a_US_Opent","timestamp":"2019. szeptember. 08. 08:25","title":"Andreescu nyerte a US Opent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2896a622-558c-4b95-8b7c-f9fd629a190c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 40 éves tűzoltó zászlóst órákkal azután találták meg, hogy balesetet szenvedett.","shortLead":"A 40 éves tűzoltó zászlóst órákkal azután találták meg, hogy balesetet szenvedett.","id":"20190909_Egy_tuzolto_holtteste_volt_a_Csepelen_felborult_auto_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2896a622-558c-4b95-8b7c-f9fd629a190c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"601940e6-3a4f-41d6-a49c-af4b32a1eac7","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Egy_tuzolto_holtteste_volt_a_Csepelen_felborult_auto_alatt","timestamp":"2019. szeptember. 09. 05:43","title":"Egy tűzoltó holtteste volt a Csepelen felborult autó alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d7ad5cc-f78b-4265-bf85-04b8c271a081","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook után a Google is a fokozott figyelemmel fordul a csodás gyógyulást ígérő egészségügyi, gyógyászati hirdetések felé.","shortLead":"A Facebook után a Google is a fokozott figyelemmel fordul a csodás gyógyulást ígérő egészségügyi, gyógyászati...","id":"20190909_google_hirdetes_gyogyaszat_orvoslas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d7ad5cc-f78b-4265-bf85-04b8c271a081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1742529-fad7-4bf5-a50c-07491d0914c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_google_hirdetes_gyogyaszat_orvoslas","timestamp":"2019. szeptember. 09. 09:03","title":"Tisztogatásba kezd a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0821cced-311c-49c9-8ec1-86091ad68ba1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentők kiérkezéséig négyen is segítették a rosszul lett férfi újraélesztését. ","shortLead":"A mentők kiérkezéséig négyen is segítették a rosszul lett férfi újraélesztését. ","id":"20190909_Jarokelok_mentettek_meg_egy_ferfi_eletet_egy_budapesti_parkoloban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0821cced-311c-49c9-8ec1-86091ad68ba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b68779-0770-4999-9962-c513b5368c60","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Jarokelok_mentettek_meg_egy_ferfi_eletet_egy_budapesti_parkoloban","timestamp":"2019. szeptember. 09. 17:56","title":"Járókelők mentették meg egy férfi életét egy budapesti parkolóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf48b47b-3db6-416f-acd8-749ccd543be1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Donald Trump többször is arról beszélt, hogy a Dorian hurrikán az amerikai Alabama államot is elérheti. Bemutatott egy bizonyítéknak szánt grafikont is, ám a tudomány mai állását így sem tudta megváltoztatni.","shortLead":"Donald Trump többször is arról beszélt, hogy a Dorian hurrikán az amerikai Alabama államot is elérheti. Bemutatott...","id":"20190909_donald_trump_dorian_hurrikan_idojaras_elorejelzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf48b47b-3db6-416f-acd8-749ccd543be1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecdbbf02-ce00-436b-8288-a458484f2105","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_donald_trump_dorian_hurrikan_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2019. szeptember. 09. 14:03","title":"Kiadták az ukázt az amerikai tudósoknak, meg ne merjék cáfolni Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]