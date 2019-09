Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f86f440-998d-4214-93d2-06cd2fe752e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak Éger István elnököt, hanem az egész elnökséget leváltaná az Újratervezés.","shortLead":"Nem csak Éger István elnököt, hanem az egész elnökséget leváltaná az Újratervezés.","id":"20190919_orvosi_kamara_elnok_eger_istvan_kincses_gyula","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f86f440-998d-4214-93d2-06cd2fe752e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4801cf9a-fee2-4641-ac92-8f7e2a0b0d66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190919_orvosi_kamara_elnok_eger_istvan_kincses_gyula","timestamp":"2019. szeptember. 19. 15:38","title":"Leváltaná az Orvosi Kamara ellenzéke a 16 éve hivatalban levő elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4621363-38ef-4c8b-a29d-d5b194ca7464","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Az Ad Astra – Út a csillagokba nagyjából fele-fele arányban lenyűgözően látványos kalandfilm, és valahol a Kubrick-Malick-Nolan tengelyen filozofálgató lételméleti alkotás. Középre céloz, és ha nem is telibe, de jó helyre talál. Kritika. ","shortLead":"Az Ad Astra – Út a csillagokba nagyjából fele-fele arányban lenyűgözően látványos kalandfilm, és valahol...","id":"20190918_Brad_Pittnek_a_kozmikus_magany_is_jol_all","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4621363-38ef-4c8b-a29d-d5b194ca7464&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0b2d9b8-0be0-4bf9-9f75-befe363a03c0","keywords":null,"link":"/kultura/20190918_Brad_Pittnek_a_kozmikus_magany_is_jol_all","timestamp":"2019. szeptember. 18. 20:00","title":"Brad Pittnek a kozmikus magány is jól áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a65c62f-d420-413f-9657-4c3c1120116f","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Nem kemény, de nem is szamaritánus – állítja az ellenzék ferencvárosi polgármesterjelöltje. Viszont ha valamit csinál, azt rendesen teszi, elmegy a végsőkig. HVG-portré.","shortLead":"Nem kemény, de nem is szamaritánus – állítja az ellenzék ferencvárosi polgármesterjelöltje. Viszont ha valamit csinál...","id":"201938_baranyi_krisztina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a65c62f-d420-413f-9657-4c3c1120116f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b59e9be-70f4-4ea4-8f2c-bad562ec456e","keywords":null,"link":"/360/201938_baranyi_krisztina","timestamp":"2019. szeptember. 20. 15:30","title":"Baranyi Krisztina: \"Nem azért lettem politikus, hogy szerepelhessek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0a572b-7b73-4c51-938c-76d1c94dfa33","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ki indította és miért a váratlan légicsapást? Egyelőre e kérdés körül keringenek a politikusok és elemzők, de az igazi tét az, hogy kirobbanthat-e háborút vagy elindíthat-e drasztikus olajáremelkedést és ezzel egy komoly gazdasági átrendeződést a lezajlott súlyos incidens.","shortLead":"Ki indította és miért a váratlan légicsapást? Egyelőre e kérdés körül keringenek a politikusok és elemzők, de az igazi...","id":"201938_dronok_harca","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d0a572b-7b73-4c51-938c-76d1c94dfa33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf77583-938a-4508-b822-0b9b52965b96","keywords":null,"link":"/360/201938_dronok_harca","timestamp":"2019. szeptember. 19. 11:30","title":"Drónok harca: Olajválsághoz vagy háborúhoz vezet a szaúdi rakétatámadás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"Argyelán József, Bankmonitor","category":"gazdasag","description":"Az előző gazdasági válságból sok család megtanulta, hogy egy hitel törlesztőrészletének alakulásán nagyon sok múlhat. Nem elég hitelfelvételkor megtervezni a háztartás költségvetését, készülni kell a lehetséges kamatemelkedésre is. Ez ellen azonban lehet védekezni a törlesztőrészlet hosszú távú fixálásával. Emiatt az induló havi törlesztőrészlet magasabb lehet, ugyanakkor egy 3 százalékos kamatemelkedésnél akár 1,5 millió forint megtakarítás is elérhető. Mivel a forintgyengülés közvetve megágyazhat egy kamatemelkedésnek, már csak ezért is érdemes számolgatni!","shortLead":"Az előző gazdasági válságból sok család megtanulta, hogy egy hitel törlesztőrészletének alakulásán nagyon sok múlhat...","id":"20190920_gyenge_forint_fix_kamatozas_lakashitel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fb52a04-ee27-4f65-b20e-e06230a2863e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190920_gyenge_forint_fix_kamatozas_lakashitel","timestamp":"2019. szeptember. 20. 06:01","title":"A gyenge forint miatt is érdemes lépniük a magyar hiteleseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86026143-d3ac-47a3-bbc6-f1006fa57de3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"“Semmi nagy nincs Britanniában”, ordította a rapper, miután elküldte Boris Johnsont a fenébe. Csak ennél durvábban.","shortLead":"“Semmi nagy nincs Britanniában”, ordította a rapper, miután elküldte Boris Johnsont a fenébe. Csak ennél durvábban.","id":"20190920_Boris_Johnson_levagott_fejevel_lepett_fel_egy_brit_rapper_Slowthai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86026143-d3ac-47a3-bbc6-f1006fa57de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"593e4f16-b585-4882-b344-8f276e47017c","keywords":null,"link":"/elet/20190920_Boris_Johnson_levagott_fejevel_lepett_fel_egy_brit_rapper_Slowthai","timestamp":"2019. szeptember. 20. 17:11","title":"Boris Johnson levágott fejével lépett színpadra egy brit rapper","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0228229d-d480-4106-b88b-775716cc09e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszaporodott a mezőny XVIII. kerületben, az ellenzék szerint nagyon gyanús az ügy.","shortLead":"Megszaporodott a mezőny XVIII. kerületben, az ellenzék szerint nagyon gyanús az ügy.","id":"20190918_onkormanyzati_valasztas_budapest_xviii_kerulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0228229d-d480-4106-b88b-775716cc09e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f3fdf16-667f-4a29-99eb-e02c901fca1f","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_onkormanyzati_valasztas_budapest_xviii_kerulet","timestamp":"2019. szeptember. 18. 19:20","title":"Választási csalást sejt az ellenzék, feljelentést tesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f55d3722-59cd-4d51-ba1f-b0740100570e","c_author":"","category":"vilag","description":"Úgy fogalmazott, ez egy iráni támadás volt, amely Ali Hámenei ajatollah keze nyomást viseli magán\".","shortLead":"Úgy fogalmazott, ez egy iráni támadás volt, amely Ali Hámenei ajatollah keze nyomást viseli magán\".","id":"20190918_Mike_Pompeo_Iran_a_felelos_a_szaudi_olajletesitmenyek_elleni_tamadasert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f55d3722-59cd-4d51-ba1f-b0740100570e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28939b9f-5255-4437-8052-17be9010e115","keywords":null,"link":"/vilag/20190918_Mike_Pompeo_Iran_a_felelos_a_szaudi_olajletesitmenyek_elleni_tamadasert","timestamp":"2019. szeptember. 18. 19:56","title":"Mike Pompeo: Irán a felelős a szaúdi olajlétesítmények elleni támadásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]