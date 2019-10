Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1af27c6-4845-47be-b84d-791407b58e31","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A kirúgott FBI-vezetőt Jeff Daniels fogja játszani.","shortLead":"A kirúgott FBI-vezetőt Jeff Daniels fogja játszani.","id":"20191008_donald_trump_jeff_daniels_james_comey_minisorozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1af27c6-4845-47be-b84d-791407b58e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff10aff4-c16a-4bb4-8358-9afd52b4e75e","keywords":null,"link":"/kultura/20191008_donald_trump_jeff_daniels_james_comey_minisorozat","timestamp":"2019. október. 08. 21:36","title":"Sorozat készül a kirúgott FBI-igazgató ügyéről, Trump is benne lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ff76480-81eb-46b0-bf3a-6abf93f1c35b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az elismerést idén a Mérték Médiaelemző Műhely, valamint a puccsszerűen bezárt lap korábbi újságírója, Kácsor Zsolt kapta.","shortLead":"Az elismerést idén a Mérték Médiaelemző Műhely, valamint a puccsszerűen bezárt lap korábbi újságírója, Kácsor Zsolt...","id":"20191008_kacsor_zsolt_mertek_mediaelemzo_muhely_nepszabadsag_dij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ff76480-81eb-46b0-bf3a-6abf93f1c35b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8a5576d-8fc1-448c-9bd8-2e3d81ddeef4","keywords":null,"link":"/kultura/20191008_kacsor_zsolt_mertek_mediaelemzo_muhely_nepszabadsag_dij","timestamp":"2019. október. 08. 18:53","title":"Idén is átadták a Népszabadság-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b356daa7-74c8-4b89-8be5-b25e8e01dd6a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Pénzügyminisztérium csak a pozitívumokat vette észre a Magyarországról szóló versenyképességi jelentésben. 