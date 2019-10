Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ab98379-eacc-4394-9994-fecb4957316a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A marhahúspogácsa növényi alternatíváját készítik az ausztrál kormány tudományos ügynöksége (CSIRO) tudósai együtt egy gyorsétteremlánccal.","shortLead":"A marhahúspogácsa növényi alternatíváját készítik az ausztrál kormány tudományos ügynöksége (CSIRO) tudósai együtt...","id":"20191013_marhahuspogacsa_novenyi_alternativaja_csiro_burger_king_hungry_jack_v2food","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ab98379-eacc-4394-9994-fecb4957316a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"393c3d75-3b2e-454f-89e3-268c633447fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20191013_marhahuspogacsa_novenyi_alternativaja_csiro_burger_king_hungry_jack_v2food","timestamp":"2019. október. 13. 14:03","title":"Úgy néz ki és ízre is olyan, mint a marhahúspogácsa – ígérik növényi kreálmányukról az ausztrál tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f3e278-aceb-49ac-8ef4-0281f470880a","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"Az önkormányzati választás alkalmából tesszük ismét közzé három főpolgármester-jelölt HVG-portréját. Tarlós Istváné 1999 júliusában készült, amikor már 9 éve Óbuda polgármestere volt. A névjegyben frissítettük életrajzi adatait.","shortLead":"Az önkormányzati választás alkalmából tesszük ismét közzé három főpolgármester-jelölt HVG-portréját. Tarlós Istváné...","id":"20191013_tarlos_istvan_hvg_portre_1999","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0f3e278-aceb-49ac-8ef4-0281f470880a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40d2eb49-4ca0-4987-8605-38d9658ec096","keywords":null,"link":"/360/20191013_tarlos_istvan_hvg_portre_1999","timestamp":"2019. október. 13. 08:03","title":"Tarlós István: Mindig nehezen viseltem el a vereséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c585519-486a-4ecd-9eb1-b24ff07a1588","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az amerikai Conor Dwyert húsz hónapra tiltották el. Bejelentette a visszavonulását.\r

","shortLead":"Az amerikai Conor Dwyert húsz hónapra tiltották el. Bejelentette a visszavonulását.\r

","id":"20191012_dopping_conor_dwyer_amerikai_uszo_visszavonulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c585519-486a-4ecd-9eb1-b24ff07a1588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c5c050-5642-452e-90c5-bbef8d0b2174","keywords":null,"link":"/sport/20191012_dopping_conor_dwyer_amerikai_uszo_visszavonulas","timestamp":"2019. október. 12. 13:56","title":"Doppinggal bukott le a kétszeres olimpiai bajnok úszó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cdb4f40-ab11-423c-a451-1771f84cfcb7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Edulife Global Kft. négy török tulajdonosa egy oktatási konzultációs céget visz Isztambulban.","shortLead":"Az Edulife Global Kft. négy török tulajdonosa egy oktatási konzultációs céget visz Isztambulban.","id":"201941_edulife_global_jonnek_atorok_egyetemistak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cdb4f40-ab11-423c-a451-1771f84cfcb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1491ecfd-7213-4236-82ed-55c245b8e363","keywords":null,"link":"/360/201941_edulife_global_jonnek_atorok_egyetemistak","timestamp":"2019. október. 12. 13:20","title":"Török egyetemistákat toboroznak Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c120c3-cfea-4214-b027-bfa9c8214b2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"94,44 százalékos feldolgozottságnál 60,54 százalékkal vezet, mögötte Nemesi Pál 36,43 százalékon áll. ","shortLead":"94,44 százalékos feldolgozottságnál 60,54 százalékkal vezet, mögötte Nemesi Pál 36,43 százalékon áll. ","id":"20191013_Botka_Laszlo_nyert_Szegeden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0c120c3-cfea-4214-b027-bfa9c8214b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2f2ef7c-e1a6-445a-982d-a6ff94ebfabf","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Botka_Laszlo_nyert_Szegeden","timestamp":"2019. október. 13. 21:57","title":"Botka László nyert Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25e48c3e-2453-4aba-87e4-7a4570238698","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elkezdődött az értelmezési verseny – írta Török. Ő is adott egy lehetséges értelmezést.","shortLead":"Elkezdődött az értelmezési verseny – írta Török. Ő is adott egy lehetséges értelmezést.","id":"20191014_torok_gabor_fidesz_ellenzeki_osszefogas_karacsony_gergely_budapest_torok_gabor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25e48c3e-2453-4aba-87e4-7a4570238698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56bbca09-704b-40c1-beca-efc452a3272d","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_torok_gabor_fidesz_ellenzeki_osszefogas_karacsony_gergely_budapest_torok_gabor","timestamp":"2019. október. 14. 09:18","title":"Török Gábor: 2006 óta ez az első választás, amit a Fidesz nem nyert meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b4a5588-dc43-4dfc-a1a8-08295e81fc66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszólalt az ételcsomagot osztogató Dosta Sas Kulturális és Jogvédő Egyesület egyik tagja is a balhéról, azt állítja, hogy kopaszok érkeztek az irodához, a fejükhöz pedig kamerát szorítottak.","shortLead":"Megszólalt az ételcsomagot osztogató Dosta Sas Kulturális és Jogvédő Egyesület egyik tagja is a balhéról, azt állítja...","id":"20191013_Pecsi_valasztasi_balhe_Teljesen_eltero_verziokat_allatanak_az_erintett_felek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b4a5588-dc43-4dfc-a1a8-08295e81fc66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86f8459d-2f0b-4624-a533-d02b6efbd262","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Pecsi_valasztasi_balhe_Teljesen_eltero_verziokat_allatanak_az_erintett_felek","timestamp":"2019. október. 13. 15:47","title":"Pécsi választási balhé: Teljesen eltérő verziókat állítanak az érintett felek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fefe176-5213-4dd1-91a8-65597ad531ff","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Eredeti formájában való helyreállítás, függőkertek, fénylő huszártorony – szabadon szárnyal a képzelet az újjáépítési tervekben a párizsi Notre-Dame székesegyházat sújtó tűzvész után félévvel. A technológiának és a korábbi lézeres szkenneléseknek hála rengeteg – többek között sok 3D-s – adat áll rendelkezésre, ám önmagában ez még kevés lesz.","shortLead":"Eredeti formájában való helyreállítás, függőkertek, fénylő huszártorony – szabadon szárnyal a képzelet az újjáépítési...","id":"20191013_notre_dame_szekesegyhaz_helyreallitasa_tervek_3d_adatok_feldolgozasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fefe176-5213-4dd1-91a8-65597ad531ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaee91c5-4079-4e94-93e7-1bb6b7f40c81","keywords":null,"link":"/tudomany/20191013_notre_dame_szekesegyhaz_helyreallitasa_tervek_3d_adatok_feldolgozasa","timestamp":"2019. október. 13. 08:03","title":"Hiába van rengeteg adat, ez még kevés lesz a Notre-Dame helyreállításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]