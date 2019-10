Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a161d644-d590-4351-a9b0-fa9d96cc30f4","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Soha nem volt még ilyen jó gyereknek lenni – legalábbis a szlogenek szintjén. A valóságban azonban nem egyenlő minden gyermek az Orbán-kormány előtt: miközben a családvédelmi akcióterv a születéseket ösztönzi, több százezernyi, már megszületett gyerekseregről mond le az állam. Ezt nehéz lesz megvédeni az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága előtti aktuális raporton.","shortLead":"Soha nem volt még ilyen jó gyereknek lenni – legalábbis a szlogenek szintjén. A valóságban azonban nem egyenlő minden...","id":"20191018_gyermekjogok_ensz_gyermekjogi_konvencio_felulvizsgalat_hintalovon_alapitvany_gyerekesely_egyesulet_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a161d644-d590-4351-a9b0-fa9d96cc30f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8306d17b-69b4-462b-bfaa-f6ce177dd3c5","keywords":null,"link":"/360/20191018_gyermekjogok_ensz_gyermekjogi_konvencio_felulvizsgalat_hintalovon_alapitvany_gyerekesely_egyesulet_kormany","timestamp":"2019. október. 18. 11:30","title":"Készül a dolgozat a magyar gyermekjogokról – nem úgy néz ki, hogy jeles lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"276b4a22-6cc2-4335-8321-219d17885d8c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem volt hosszú vita az Európai Tanácsban. ","shortLead":"Nem volt hosszú vita az Európai Tanácsban. ","id":"20191017_Elfogadtak_az_EUtagorszagok_vezetoi_a_Brexitrol_szolo_uj_megallapodast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=276b4a22-6cc2-4335-8321-219d17885d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d36b1b6-097d-4910-9677-8dfdb907c307","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191017_Elfogadtak_az_EUtagorszagok_vezetoi_a_Brexitrol_szolo_uj_megallapodast","timestamp":"2019. október. 17. 18:37","title":"Elfogadták az EU-tagországok vezetői a Brexitről szóló új megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cc240b7-9e21-48fc-8a71-b64936e240d2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Lesz krumpli, úgyhogy választást is lehet tartani.","shortLead":"Lesz krumpli, úgyhogy választást is lehet tartani.","id":"20191018_A_marsi_novenytermesztesrol_rendeztek_kiallitast_Londonban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cc240b7-9e21-48fc-8a71-b64936e240d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7d79574-ee9a-4d7f-b788-c17bdfc85da1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_A_marsi_novenytermesztesrol_rendeztek_kiallitast_Londonban","timestamp":"2019. október. 18. 10:49","title":"A marsi növénytermesztésről rendeztek kiállítást Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f18017c9-07e1-4170-a0a3-5a45bd3b308f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az OMSZ egy viccnek indult, de nagyon rossz végű esetről számol be a Facebookon.\r

\r

","shortLead":"Az OMSZ egy viccnek indult, de nagyon rossz végű esetről számol be a Facebookon.\r

\r

","id":"20191018_Viccbol_ferje_agyeka_fele_rugott_egy_no_de_nagyon_rossz_vege_lett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f18017c9-07e1-4170-a0a3-5a45bd3b308f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb52a43-44dd-4b98-afc8-f0faca2dc8b8","keywords":null,"link":"/elet/20191018_Viccbol_ferje_agyeka_fele_rugott_egy_no_de_nagyon_rossz_vege_lett","timestamp":"2019. október. 18. 17:57","title":"Viccből férje ágyéka felé rúgott egy nő, de nagyon rossz vége lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc3d143-936a-47a9-a025-1407fa682c43","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Szurkolóik viselkedése miatt a holland Ajax és a német Eintracht Frankfurt sem adhat el jegyet a drukkereinek a következő idegenbeli mérkőzéseire. Mások pénzbírságot kaptak.","shortLead":"Szurkolóik viselkedése miatt a holland Ajax és a német Eintracht Frankfurt sem adhat el jegyet a drukkereinek...","id":"20191018_uefa_buntetes_birsag_ajax_frankfurt_foci_bl","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2dc3d143-936a-47a9-a025-1407fa682c43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa019c6f-6b1a-4c3a-b8b5-552b47464a24","keywords":null,"link":"/sport/20191018_uefa_buntetes_birsag_ajax_frankfurt_foci_bl","timestamp":"2019. október. 18. 09:52","title":"Büntetésekkel szórta meg az UEFA a BL-csapatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd373e85-e394-4545-8b1e-c380f92cb6f9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Új nap, új tender, nincs megállás.","shortLead":"Új nap, új tender, nincs megállás.","id":"20191018_Meszaros_Lorincek_9_milliardert_fognak_karmentesiteni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd373e85-e394-4545-8b1e-c380f92cb6f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6a182ab-a0ba-4ade-8f4a-2ad7b019a9a6","keywords":null,"link":"/kkv/20191018_Meszaros_Lorincek_9_milliardert_fognak_karmentesiteni","timestamp":"2019. október. 18. 12:25","title":"Mészáros Lőrincék 9 milliárdért fognak kármentesíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b935f49-3fd9-4374-a531-cf26713fb37a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ilyen számokat még a kormány csodafegyvere tud. Még a költségek és járulékok levonása után is elérhető a kétszámjegyű hozam az ingatlanok bérbeadásából. ","shortLead":"Ilyen számokat még a kormány csodafegyvere tud. Még a költségek és járulékok levonása után is elérhető a kétszámjegyű...","id":"201942_befektetesi_celu_ingatlanok_a_szuperkotveny_elbujhat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b935f49-3fd9-4374-a531-cf26713fb37a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe160ee-2b91-41a6-bba9-af48f8c1bd08","keywords":null,"link":"/360/201942_befektetesi_celu_ingatlanok_a_szuperkotveny_elbujhat","timestamp":"2019. október. 18. 14:30","title":"A szuperkötvény elbújhat: busásan fial az albérletek kiadása ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43a57591-72c8-4dea-91be-659c027351bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hamis bérleteket gyártott és árusított két férfi Budapesten. A hamisítókat felfüggesztett börtönbüntetésre és pénzbüntetésre ítélték.","shortLead":"Hamis bérleteket gyártott és árusított két férfi Budapesten. A hamisítókat felfüggesztett börtönbüntetésre és...","id":"20191018_Nagyuzemben_hamisitott_BKV_berleteket_ket_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43a57591-72c8-4dea-91be-659c027351bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5803e00f-c767-47ba-a742-654af60bfea1","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_Nagyuzemben_hamisitott_BKV_berleteket_ket_ferfi","timestamp":"2019. október. 18. 09:04","title":"Nagyüzemben hamisított BKV-bérleteket két férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]