[{"available":true,"c_guid":"8058ee99-53d3-4fbd-959f-f604fae875b1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mintegy 400 ezer ember idő előtti halálát okozta a légszennyezettség 2016-ban az Európai Unió tagállamaiban – közölte az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA).","shortLead":"Mintegy 400 ezer ember idő előtti halálát okozta a légszennyezettség 2016-ban az Európai Unió tagállamaiban – közölte...","id":"20191018_eu_legszennyezettseg_halalozas_2016_eea","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8058ee99-53d3-4fbd-959f-f604fae875b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07bcef7a-c12b-409f-807d-7be3d72ebb84","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_eu_legszennyezettseg_halalozas_2016_eea","timestamp":"2019. október. 18. 20:03","title":"Csak az EU-ban egyetlen év alatt 400 ezren haltak meg, mert olyan rossz a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Törökország egy perccel sem vár tovább a 120 órás fegyverszünet után, ha a kurdok nem mennek.

","shortLead":"Törökország egy perccel sem vár tovább a 120 órás fegyverszünet után, ha a kurdok nem mennek.

","id":"20191019_Erdogan_fejszetzuzassal_fenyegette_meg_a_kurdokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf9a200-71a3-4b9a-ac63-776c02942b6d","keywords":null,"link":"/vilag/20191019_Erdogan_fejszetzuzassal_fenyegette_meg_a_kurdokat","timestamp":"2019. október. 19. 20:50","title":"Erdogan fejszétzúzással fenyegette meg a kurdokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e19f36a4-d3ea-4784-b8c3-bd64e611ea62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig 2019-ben már közel 400 ember halt meg Magyarország útjain, ebből csak októberben 40.

","shortLead":"Eddig 2019-ben már közel 400 ember halt meg Magyarország útjain, ebből csak októberben 40.

","id":"20191019_Fekete_oktober_mar_tobb_tucat_magyar_halt_meg_kozlekedesi_balesetben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e19f36a4-d3ea-4784-b8c3-bd64e611ea62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceed7800-0ba6-4885-9dd4-60c701ea06e7","keywords":null,"link":"/itthon/20191019_Fekete_oktober_mar_tobb_tucat_magyar_halt_meg_kozlekedesi_balesetben","timestamp":"2019. október. 19. 17:14","title":"Fekete október: már több tucat magyar halt meg közlekedési balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a69e4820-1150-4893-a2e2-889b3c37278b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy diáktüntetés is összetűzésekbe fordult át a város másik pontján.","shortLead":"Egy diáktüntetés is összetűzésekbe fordult át a város másik pontján.","id":"20191018_katalan_tuntetes_felmillio_Barcelona","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a69e4820-1150-4893-a2e2-889b3c37278b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6306c507-b101-4269-8f8d-cf314b7fff05","keywords":null,"link":"/vilag/20191018_katalan_tuntetes_felmillio_Barcelona","timestamp":"2019. október. 18. 20:13","title":"Több mint félmillió tüntető vonult utcára Barcelonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0971b795-9300-4e85-9fa0-ff49a61ee57f","c_author":"Dobos Emese","category":"kkv","description":"Több ezer fő munkája, több mint 100 hazai kis- és középvállalkozás léte és évi 132 ezer beteg ellátása került kritikus helyzetbe Magyarországon, miután egyre nehezebb körülmények között dolgoznak az ortopédcipő-készítők, akik nemcsak az egyre több ellátásra szorulót nem fogják tudni ellátni, de a legtöbbjük már a következő pár hónapot sem tudja finanszírozni.","shortLead":"Több ezer fő munkája, több mint 100 hazai kis- és középvállalkozás léte és évi 132 ezer beteg ellátása került kritikus...","id":"20191018_ortoped_cipo_cipokeszito_kkv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0971b795-9300-4e85-9fa0-ff49a61ee57f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29664642-6a87-493d-9656-4f3b3084ea8b","keywords":null,"link":"/kkv/20191018_ortoped_cipo_cipokeszito_kkv","timestamp":"2019. október. 18. 12:01","title":"Kritikus helyzetbe került az ortopédcipő-készítés Magyarországon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b37adca-50e1-45ef-8b98-29cf8b2dd9e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtök este az amerikai Georgetown Egyetemen tartott beszédet Mark Zuckerberg, a szólásszabadságról és a Kínához fűződő viszonyáról is beszélt.","shortLead":"Csütörtök este az amerikai Georgetown Egyetemen tartott beszédet Mark Zuckerberg, a szólásszabadságról és a Kínához...","id":"20191018_mark_zuckerberg_beszed_szolasszabadsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b37adca-50e1-45ef-8b98-29cf8b2dd9e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0211c03a-c6f5-4268-a0b2-38678e9a2dc2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_mark_zuckerberg_beszed_szolasszabadsag","timestamp":"2019. október. 18. 17:03","title":"Lemondott Kínáról a Facebook, már nem akarnak jelen lenni az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Fundamentum folyóirat 1997 óta az emberi jogok meghatározó magyarországi fóruma. A szerkesztőség most fontos döntést hozott. Tiltakoznak az embertelenség, az egyének tárgyiasítása ellen.","shortLead":"A Fundamentum folyóirat 1997 óta az emberi jogok meghatározó magyarországi fóruma. A szerkesztőség most fontos döntést...","id":"20191019_Az_egyik_legjelentosebb_magyar_emberi_jogi_folyoirat_nem_szemlezi_tobbe_Alkotmanybirosag_donteseit_mert_az_a_hatalom_szolgalataba_szegodott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c49f0e82-0744-483f-8939-b4a24cba2aa9","keywords":null,"link":"/itthon/20191019_Az_egyik_legjelentosebb_magyar_emberi_jogi_folyoirat_nem_szemlezi_tobbe_Alkotmanybirosag_donteseit_mert_az_a_hatalom_szolgalataba_szegodott","timestamp":"2019. október. 19. 15:15","title":"Az egyik legjelentősebb magyar emberi jogi folyóirat nem szemlézi többé az Alkotmánybíróság döntéseit, mert az „a hatalom szolgálatába szegődött”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd373e85-e394-4545-8b1e-c380f92cb6f9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Új nap, új tender, nincs megállás.","shortLead":"Új nap, új tender, nincs megállás.","id":"20191018_Meszaros_Lorincek_9_milliardert_fognak_karmentesiteni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd373e85-e394-4545-8b1e-c380f92cb6f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6a182ab-a0ba-4ade-8f4a-2ad7b019a9a6","keywords":null,"link":"/kkv/20191018_Meszaros_Lorincek_9_milliardert_fognak_karmentesiteni","timestamp":"2019. október. 18. 12:25","title":"Mészáros Lőrincék 9 milliárdért fognak kármentesíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]