Budapest egyik legnagyobb köztere, a II. János Pál pápa tér ugyan teljes egészében fővárosi tulajdonban van, ám a négyes metró megépítése után a helyi, józsefvárosi önkormányzat is kivette a részét a felújításából. Azt azonban nem nehéz megkülönböztetni, melyik részt ki renoválta. Amíg a metróhoz közelebbi területen kőjárdák, új padok és világítótestek kerültek fel (nyilván köthetően a metróberuházáshoz), a tér másik felének közel egy évvel később - a metró átadása előtti hetekben - álltak neki, ám a járdákat akkor is jórészt kaviccsal szórták fel, és sokáig váratott magára az itt található játszóterek felújítása is. A „sokáig” épp a mostani önkormányzati választás lett: most készült el több sportlétesítmény mellett egy futókör is, ám ez is követve a régi módszert. Amíg a metróhoz közel kőjárda mellé tették, a másik oldalon csak újabb kavics került mellé – és idővel a rekortán borítású futókörre is.