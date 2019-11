Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tényleges lakók sokszorosa ment el leadni a voksát a Borsod megyei zsákfaluban vasárnap.","shortLead":"A tényleges lakók sokszorosa ment el leadni a voksát a Borsod megyei zsákfaluban vasárnap.","id":"20191110_valasztasi_csalas_Nyesta_autoval_viszik_a_szavazokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73907428-3a4e-4e67-b6f3-c03aee6d3566","keywords":null,"link":"/itthon/20191110_valasztasi_csalas_Nyesta_autoval_viszik_a_szavazokat","timestamp":"2019. november. 10. 20:05","title":"Hiába ismétlik a választást Nyéstán, megint autókkal hordják az embereket szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3193ff9f-bcef-4182-8a3c-faa8d22bf5f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Részeredmények a körzetekből. Komlón 31 szavazat döntött.","shortLead":"Részeredmények a körzetekből. Komlón 31 szavazat döntött.","id":"20191110_megismetelt_valasztasok_jaszbereny_komlo_szekszard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3193ff9f-bcef-4182-8a3c-faa8d22bf5f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97b5845e-6ab9-463e-b93f-6c204ec2aded","keywords":null,"link":"/itthon/20191110_megismetelt_valasztasok_jaszbereny_komlo_szekszard","timestamp":"2019. november. 10. 19:58","title":"Megismételt választások: Szekszárdon egyelőre erősödött az ellenzék, Komlón nyert a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01f36a3a-12f6-42a5-a6a5-b7615a181e85","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rajk László özvegye ugyanígy tiltakozását fejezte ki.","shortLead":"Rajk László özvegye ugyanígy tiltakozását fejezte ki.","id":"20191109_Solt_Ottilia_lanya_is_tiltakozik_Schmidt_Marianal_nem_kerulhet_emlekbelyegre_anyja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01f36a3a-12f6-42a5-a6a5-b7615a181e85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc9e0dc-4353-472e-be2c-e1263d5f6535","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Solt_Ottilia_lanya_is_tiltakozik_Schmidt_Marianal_nem_kerulhet_emlekbelyegre_anyja","timestamp":"2019. november. 09. 09:33","title":"Solt Ottilia lánya is tiltakozik Schmidt Máriánál, nem kerülhet emlékbélyegre anyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9436a07b-942b-4871-b90b-daedacffafa8","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Woody Allen megállapodott az Amazonnal, és visszavonta a szerződésszegésért az év elején benyújtott keresetét – jelentették hírügynökségek.\r

","shortLead":"Woody Allen megállapodott az Amazonnal, és visszavonta a szerződésszegésért az év elején benyújtott keresetét –...","id":"20191110_woody_allen_amazon_szerzodesszeges_kereset_metoo_zaklatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9436a07b-942b-4871-b90b-daedacffafa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fbf9e54-8ce8-46e7-b11d-2b8e19d77ce7","keywords":null,"link":"/kultura/20191110_woody_allen_amazon_szerzodesszeges_kereset_metoo_zaklatas","timestamp":"2019. november. 10. 08:37","title":"Mindkét fél vesztett Woody Allen és az Amazon vitájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3545863-22d3-45a8-9b2d-cabceeaca45b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Külön törvénnyel készültek a választásra.","shortLead":"Külön törvénnyel készültek a választásra.","id":"20191110_Romaniai_elnokvalasztas_minden_korabbinal_magasabb_a_kulfoldon_leadott_szavazatok_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3545863-22d3-45a8-9b2d-cabceeaca45b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8698f2d7-a1da-4870-9632-bf5f2e6276c0","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Romaniai_elnokvalasztas_minden_korabbinal_magasabb_a_kulfoldon_leadott_szavazatok_szama","timestamp":"2019. november. 10. 16:21","title":"Romániai elnökválasztás: minden korábbinál magasabb a külföldön leadott szavazatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7422c029-0294-467c-9594-cdff8d0328de","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legfrissebb felmérés szerint jelentős előnnyel kezdi a december 12-ére kiírt előrehozott parlamenti választás kampányának második teljes hetét a kormányzó brit Konzervatív Párt. A hétvégén a pártok gazdasági programjainak költségeiről szóló vita került a kampány középpontjába.","shortLead":"A legfrissebb felmérés szerint jelentős előnnyel kezdi a december 12-ére kiírt előrehozott parlamenti választás...","id":"20191110_Egy_honappal_a_valasztas_elott_nagyon_vezetnek_a_brit_konzervativok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7422c029-0294-467c-9594-cdff8d0328de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e63e1f24-2501-44fb-814b-0838d7b6a62c","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Egy_honappal_a_valasztas_elott_nagyon_vezetnek_a_brit_konzervativok","timestamp":"2019. november. 10. 15:05","title":"Egy hónappal a választás előtt nagyon vezetnek a brit konzervatívok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b628316-2fda-4b03-8a84-3908dcc9f1fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ritkán nyitják rájuk hétvégén az ajtót, mert minden támogató szolgálat csak hét közben dolgozik.","shortLead":"Ritkán nyitják rájuk hétvégén az ajtót, mert minden támogató szolgálat csak hét közben dolgozik.","id":"20191109_Hetvegen_senki_nem_segit_az_egyedul_elo_mozgasserulteknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b628316-2fda-4b03-8a84-3908dcc9f1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a117078-d102-4004-b72b-41d60fb9272d","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Hetvegen_senki_nem_segit_az_egyedul_elo_mozgasserulteknek","timestamp":"2019. november. 09. 19:33","title":"Hétvégén senki nem segíti az egyedül élő mozgássérülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"161131e7-17ad-4c7a-a3ab-8fc460a8f5bb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Persze nagyon nem is várhattak jobb fogadtatást. ","shortLead":"Persze nagyon nem is várhattak jobb fogadtatást. ","id":"20191109_Videon_ahogy_kozaporral_fogadjak_a_torok_jarorozo_csapatokat_a_szirek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=161131e7-17ad-4c7a-a3ab-8fc460a8f5bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95aae732-ed2c-46db-9150-65f687bc7838","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_Videon_ahogy_kozaporral_fogadjak_a_torok_jarorozo_csapatokat_a_szirek","timestamp":"2019. november. 09. 17:14","title":"Videón, ahogy kőzáporral fogadják a török járőröző csapatokat a szírek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]