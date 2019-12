Majdnem 1100 milliárd forintot hagytunk a boltokban egy hónap alatt

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f03a02dd-e919-40a0-bcb1-42da781e1170","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A többes katás jogviszonyokat szeretnék rendezni. ","shortLead":"A többes katás jogviszonyokat szeretnék rendezni. ","id":"20191203_kata_vallalkozas_varga_mihaly_penzugyminiszter_adozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f03a02dd-e919-40a0-bcb1-42da781e1170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17550802-8577-4808-b6d2-7008572a62da","keywords":null,"link":"/kkv/20191203_kata_vallalkozas_varga_mihaly_penzugyminiszter_adozas","timestamp":"2019. december. 03. 17:52","title":"Lassan kiderül, mire számíthatnak a katás vállalkozók jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f6d269-89f5-46d7-9772-3fda1b2254d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google néhány hónapja jelentette be, hogy készít egy funkciót az Androidhoz, amely segít, hogy a feladatunkra tudjunk koncentrálni. A jelek szerint jól sikerültek a tesztek.","shortLead":"A Google néhány hónapja jelentette be, hogy készít egy funkciót az Androidhoz, amely segít, hogy a feladatunkra tudjunk...","id":"20191204_google_android_10_fokusz_mod_digitalis_jollet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22f6d269-89f5-46d7-9772-3fda1b2254d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2ae1efd-0675-428c-b9d9-cb3c077d1875","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_google_android_10_fokusz_mod_digitalis_jollet","timestamp":"2019. december. 04. 18:03","title":"Kitalált valamit a Google, hogy ne nyúlkáljunk folyton a telefonunk után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aff1d5b-b095-4d8f-a1ae-79164b04a014","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm 3D Sonic Max nevű fejlesztése nem csak nagyobb felületen olvas, egyidőben akár két ujjat is azonosít.","shortLead":"A Qualcomm 3D Sonic Max nevű fejlesztése nem csak nagyobb felületen olvas, egyidőben akár két ujjat is azonosít.","id":"20191204_ujjlenyomat_olvaso_3d_sonic_max_sensor_azonositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5aff1d5b-b095-4d8f-a1ae-79164b04a014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"650e2e36-0a2b-47ab-a3a8-c9127419509b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_ujjlenyomat_olvaso_3d_sonic_max_sensor_azonositas","timestamp":"2019. december. 04. 11:33","title":"Ez az ujjlenyomat-olvasó kerül az új telefonokba – állítják, forradalmi változást hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6530a441-dbd4-4ed5-a798-ffca30913ed3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két éve verte meg a polgármester és három rokona a falu kocsmárosát, most született ítélet az ügyben.","shortLead":"Két éve verte meg a polgármester és három rokona a falu kocsmárosát, most született ítélet az ügyben.","id":"20191203_Sulyos_testi_sertes_miatt_eliteltek_az_alsoszentmartoni_polgarmestert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6530a441-dbd4-4ed5-a798-ffca30913ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6af2982c-4189-4b7c-8c8e-421b8e0e691b","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_Sulyos_testi_sertes_miatt_eliteltek_az_alsoszentmartoni_polgarmestert","timestamp":"2019. december. 03. 19:37","title":"Súlyos testi sértés miatt elítélték az alsószentmártoni polgármestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"567afd0e-e5b3-4637-9507-c43fcbd227a4","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az Október 6. utca egy szakaszát lezárták.","shortLead":"Az Október 6. utca egy szakaszát lezárták.","id":"20191203_oktober_6_utca_beszakadt_ut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=567afd0e-e5b3-4637-9507-c43fcbd227a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79abf9ad-9402-4b67-830a-710587d61626","keywords":null,"link":"/cegauto/20191203_oktober_6_utca_beszakadt_ut","timestamp":"2019. december. 03. 13:48","title":"Beszakadt egy belvárosi utca Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21389469-0e36-4e1a-a5d0-7fe93cdcfed6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az Eb 400 női vegyes versenyében Hosszú Katinka győzött, Jakabos Zsuzsanna lett a második.","shortLead":"Az Eb 400 női vegyes versenyében Hosszú Katinka győzött, Jakabos Zsuzsanna lett a második.","id":"20191204_Hosszu_Katinka_tizenhetedszer_is_rovid_palyas_Europabajnok_lett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21389469-0e36-4e1a-a5d0-7fe93cdcfed6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1612e4b0-e233-4db2-b6e5-f128975f67e4","keywords":null,"link":"/sport/20191204_Hosszu_Katinka_tizenhetedszer_is_rovid_palyas_Europabajnok_lett","timestamp":"2019. december. 04. 18:48","title":"Hosszú Katinka tizenhetedszer is rövidpályás Európa-bajnok lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb49ee75-1464-4430-83b6-f9bc7f22f2d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nem élelmiszer jellegű üzletekben majdnem 10 százalékos volt a növekedés, összességében 6,2 százalékkal többet vásároltak Magyarországon, mint egy évvel korábban.","shortLead":"A nem élelmiszer jellegű üzletekben majdnem 10 százalékos volt a növekedés, összességében 6,2 százalékkal többet...","id":"20191205_ksh_kiskereskedelem_oktober","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb49ee75-1464-4430-83b6-f9bc7f22f2d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5246f19-9367-4e99-b938-6868fe367f76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_ksh_kiskereskedelem_oktober","timestamp":"2019. december. 05. 09:49","title":"Majdnem 1100 milliárd forintot hagytunk a boltokban egy hónap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0ce5f41-c788-4569-9b64-bce8322c081f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Kaposvár ellen pirotechnikai eszközt használtak a Fradi-szurkolók.","shortLead":"A Kaposvár ellen pirotechnikai eszközt használtak a Fradi-szurkolók.","id":"20191204_Megbuntette_a_Fradit_az_MLSZ","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0ce5f41-c788-4569-9b64-bce8322c081f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4aac838-c267-4777-97ea-1635c043e2c1","keywords":null,"link":"/sport/20191204_Megbuntette_a_Fradit_az_MLSZ","timestamp":"2019. december. 04. 09:42","title":"Megbüntette a Fradit az MLSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]