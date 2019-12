Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4865bd8-8769-4821-96c2-9135fb36b3ac","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Miközben a koalíció az EU miatt akar adót emelni. Mégis lesz választás Itáliában?","shortLead":"Miközben a koalíció az EU miatt akar adót emelni. Mégis lesz választás Itáliában?","id":"20191205_matteo_salvini_olasz_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4865bd8-8769-4821-96c2-9135fb36b3ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3da91b2-7644-4d71-9674-40f4bce77a56","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_matteo_salvini_olasz_kormany","timestamp":"2019. december. 05. 18:14","title":"Az EU-ra mutogatva akarja szétverni az olasz koalíciót Matteo Salvini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokadik alkalommal sem változtatott a Facebookon terjedő álhírek és politikusi hazugságok kapcsán alkotott véleményéről Mark Zuckerberg.","shortLead":"Sokadik alkalommal sem változtatott a Facebookon terjedő álhírek és politikusi hazugságok kapcsán alkotott véleményéről...","id":"20191204_mark_zuckerberg_alhir_politikus_hazugsag_facebook_cbs_this_morning","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d54f7c5-ea11-4a8b-b4dc-708536ed4dad","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_mark_zuckerberg_alhir_politikus_hazugsag_facebook_cbs_this_morning","timestamp":"2019. december. 04. 12:03","title":"Mark Zuckerberg: Nem a hazudozó politikusokkal van a baj, hanem a hiszékeny emberekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb31ed1-14bf-4d73-979a-f096ea28fe1a","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Hazánk az Európai Unión belül a legalacsonyabb társasági adóval ösztönzi a cégeket arra, hogy nálunk vállalkozzanak, de létezik Magyarországon helyi iparűzési adó is, amelynek mértékét nem az állam, hanem az önkormányzatok határozzák meg. Megnéztük, miért és kinek jó ez.","shortLead":"Hazánk az Európai Unión belül a legalacsonyabb társasági adóval ösztönzi a cégeket arra, hogy nálunk vállalkozzanak, de...","id":"crystalgroup_20191205_Videken_terem_a_magyar_adopaprika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fb31ed1-14bf-4d73-979a-f096ea28fe1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0841aeb-5a28-4fc4-bb6c-8b85205e7bac","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20191205_Videken_terem_a_magyar_adopaprika","timestamp":"2019. december. 05. 12:30","title":"Vidéken terem a magyar adópaprika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"69277d6e-5ab7-4502-a807-c6177aed924b","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"5ede6a91-5192-43f8-bf4d-954c92c08b2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Köd, pára, cidri - semmi jót nem tartogat az időjárás.","shortLead":"Köd, pára, cidri - semmi jót nem tartogat az időjárás.","id":"20191206_idojaras_elorejelzes_milyen_ido_varhato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ede6a91-5192-43f8-bf4d-954c92c08b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"778cc032-07f9-421a-8931-c2c7d0f1a137","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_idojaras_elorejelzes_milyen_ido_varhato","timestamp":"2019. december. 06. 07:03","title":"Ma sem lesz meleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a235b725-cdea-4fa2-9d54-71240f9b0654","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Kormányközeli figurák újabb hulláma jelent meg az éveken át halottnak tűnő Est Mediánál. A NER azért kattant rá az IT-cégre, mert jövőre több százmilliárd forint értékű informatikai pályázatot írnak majd ki, amit vélhetően ezen a részvénytársaságon keresztül is szeretnének besöpörni.","shortLead":"Kormányközeli figurák újabb hulláma jelent meg az éveken át halottnak tűnő Est Mediánál. A NER azért kattant rá...","id":"20191204_Rakattantak_ITben_nyomul_a_NER_belugyes_kapcsolatok_Est_Media","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a235b725-cdea-4fa2-9d54-71240f9b0654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28055bab-ee4a-46c3-99d7-4f5a5a4195fc","keywords":null,"link":"/360/20191204_Rakattantak_ITben_nyomul_a_NER_belugyes_kapcsolatok_Est_Media","timestamp":"2019. december. 04. 15:00","title":"Volt belügyes tisztek az informatikai guruként feléledő Est Média körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d54cb668-3d4d-4e9f-8a68-230433582b22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rossz fényviszonyok miatt nem annyira látni, mi szaladt át az úton a többi őzzel, de mintha az is őz volna – csak éppen hófehér.","shortLead":"A rossz fényviszonyok miatt nem annyira látni, mi szaladt át az úton a többi őzzel, de mintha az is őz volna – csak...","id":"20191205_albino_oz_sopron_albinizmus_pigmentacio_hianya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d54cb668-3d4d-4e9f-8a68-230433582b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26dbac28-e7ca-444b-8fa6-2d4f69a0fedc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_albino_oz_sopron_albinizmus_pigmentacio_hianya","timestamp":"2019. december. 05. 10:33","title":"Ritka, albínó őzet láthattak Sopron környékén – vagy valami mást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9ad2f7b-2680-4621-87eb-62cb0d3e257c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyszer majd biztos mi is megértjük a lényeget, hogy mindezt miért is?","shortLead":"Egyszer majd biztos mi is megértjük a lényeget, hogy mindezt miért is?","id":"Video_Automenton_egettek_a_gumit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9ad2f7b-2680-4621-87eb-62cb0d3e257c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb47ee8-94c3-4dfc-9bd5-209237a3d575","keywords":null,"link":"/cegauto/Video_Automenton_egettek_a_gumit","timestamp":"2019. december. 05. 16:39","title":"Videó: Gazdag orosz autósoknál megint elgurult valami","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991380df-ed34-4a17-8474-5f3c87bb9eb8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz parlament alsóházának elnöke szerint Magyarország azt javasolta, fogjon össze a magyar és az orosz törvényhozás az ukrajnai kisebbségek jogainak védelméért. Magyarországon cáfolják a hírt, Ukrajna bízik abban, hogy Magyarország nem fog össze az agresszorral.","shortLead":"Az orosz parlament alsóházának elnöke szerint Magyarország azt javasolta, fogjon össze a magyar és az orosz...","id":"20191205_Valaki_nem_mond_igazat__kerte_Kover_az_orosz_parlament_segitseget_Ukrajna_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=991380df-ed34-4a17-8474-5f3c87bb9eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13a15626-4280-4c56-ad56-3d675cd33103","keywords":null,"link":"/vilag/20191205_Valaki_nem_mond_igazat__kerte_Kover_az_orosz_parlament_segitseget_Ukrajna_ellen","timestamp":"2019. december. 05. 14:40","title":"Az oroszok szerint Kövér László velük akart összefogni Ukrajnával szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]