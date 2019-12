Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83041cf8-4c3a-4dbe-9548-71b464e72ac1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az exit poll adatok szerint - a várakozásoknak megfelelően - Zoran Milanovic volt horvát kormányfő, a Szociáldemokrata Párt (SDP) jelöltje és Kolinda Grabar-Kitarovic hivatalban lévő államfő, a jobbközép Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) jelöltje jut tovább a horvátországi elnökválasztás második fordulójába.","shortLead":"Az exit poll adatok szerint - a várakozásoknak megfelelően - Zoran Milanovic volt horvát kormányfő, a Szociáldemokrata...","id":"20191222_Nincs_meglepetes_a_horvat_elnokvalasztason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83041cf8-4c3a-4dbe-9548-71b464e72ac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bfaaca2-8675-419f-a18f-cef6a240de21","keywords":null,"link":"/vilag/20191222_Nincs_meglepetes_a_horvat_elnokvalasztason","timestamp":"2019. december. 22. 19:28","title":"Nincs meglepetés a horvát elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160d11b5-c44c-438e-bcc8-f1a07311335c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Íme a villáskulcsos verzió.","shortLead":"Íme a villáskulcsos verzió.","id":"20191223_Autoszerelo_Jigle_Bells","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=160d11b5-c44c-438e-bcc8-f1a07311335c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c8e769-bd6a-4cea-bb5b-823a7d6e77da","keywords":null,"link":"/cegauto/20191223_Autoszerelo_Jigle_Bells","timestamp":"2019. december. 23. 08:54","title":"Profi előadás az autószerelő Jigle Bells – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa0118a6-10ae-4bed-ba5a-188b6c986e51","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az útlevél kulcs, hogy bejárjuk a világot. Nem mindegy, hány országba léphetünk be vele.","shortLead":"Az útlevél kulcs, hogy bejárjuk a világot. Nem mindegy, hány országba léphetünk be vele.","id":"20191221_Mennyire_eros_a_magyar_utlevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa0118a6-10ae-4bed-ba5a-188b6c986e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ead74d-86cc-40b8-832e-7fceec0c69f8","keywords":null,"link":"/vilag/20191221_Mennyire_eros_a_magyar_utlevel","timestamp":"2019. december. 21. 17:09","title":"Mennyire erős a magyar útlevél?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65976caf-2514-4cb4-81f1-9e7effd0a22a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google főoldalán most látható képpel a téli napforduló, más néven a csillagászati tél kezdetét ünnepli a keresőcég. A jelenség az év legrövidebb nappalát okozza.","shortLead":"A Google főoldalán most látható képpel a téli napforduló, más néven a csillagászati tél kezdetét ünnepli a keresőcég...","id":"20191222_google_doodle_teli_napfordulo_2019_december_21_22","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65976caf-2514-4cb4-81f1-9e7effd0a22a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"828e8188-b270-49b5-9620-24cdd13c2b8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191222_google_doodle_teli_napfordulo_2019_december_21_22","timestamp":"2019. december. 22. 08:33","title":"Mi ez a furcsa kép a Google főoldalán? És mi köze az éjszakához?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nem volt megállapítható, hogy tényleg adott-e a bank befektetési tanácsokat, és a meghatalmazásoknál sem volt minden rendben.","shortLead":"Nem volt megállapítható, hogy tényleg adott-e a bank befektetési tanácsokat, és a meghatalmazásoknál sem volt minden...","id":"20191223_23_millio_forintra_buntette_az_MNB_a_KHt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc31b1b-2759-4cd8-b287-bd9e89d23189","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191223_23_millio_forintra_buntette_az_MNB_a_KHt","timestamp":"2019. december. 23. 10:09","title":"23 millió forintra büntette az MNB a K&H-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebb5237f-213d-4a72-94fb-c86df73c5ada","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A sokszor kiüresedettnek, konvencionálisnak érzett karácsonyi találkozások és „ajándékcserék” nagyon fontos szerepet töltenek be a lelki jóllétben – hangsúlyozzák pszichológusok. Még akkor is, ha nem mindig könnyű meglátni a pozitívumot az ünnepek alatti rohanásban, a családi beszélgetésekben vagy a végeérhetetlen közös étkezésekben.","shortLead":"A sokszor kiüresedettnek, konvencionálisnak érzett karácsonyi találkozások és „ajándékcserék” nagyon fontos szerepet...","id":"20191223_Elvezze_ki__ezert_hasznosak_lelkileg_az_unnepek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebb5237f-213d-4a72-94fb-c86df73c5ada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"533cfa77-0b85-4df5-9add-5c8d9e1aae86","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191223_Elvezze_ki__ezert_hasznosak_lelkileg_az_unnepek","timestamp":"2019. december. 23. 08:15","title":"Élvezze ki – ezért hasznosak lelkileg a családi összejövetelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8adc39-7f79-4ebb-a6e1-754fdcc965b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyomozás indult az ügyben.","shortLead":"Nyomozás indult az ügyben.","id":"20191221_40_tonna_hulladekot_tett_le_Baranyaban_mielott_beragadt_a_sarba_egy_olasz_kamion","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de8adc39-7f79-4ebb-a6e1-754fdcc965b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc6f9fee-3783-4238-8790-a46df22e73bc","keywords":null,"link":"/itthon/20191221_40_tonna_hulladekot_tett_le_Baranyaban_mielott_beragadt_a_sarba_egy_olasz_kamion","timestamp":"2019. december. 21. 19:36","title":"A komlói sár ejtette csapdába a kamionost, aki 40 tonna szemetet rakott le illegálisan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az átlépés gyorsítása érdekében vasárnap 15 órától ideiglenesen csak a Magyarországról kilépő utasok használhatják a röszkei közúti határátkelőhelyet, a belépő forgalom itt szünetel, de az autópálya-átkelőn folyamatos a beléptetés - közölte Szabó Szilvia, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.","shortLead":"Az átlépés gyorsítása érdekében vasárnap 15 órától ideiglenesen csak a Magyarországról kilépő utasok használhatják...","id":"20191222_Csak_kilepesre_hasznalhato_delutantol_a_roszkei_kozuti_hataratkelohely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb19cfdb-34f9-4e29-b1a0-1f1b54ee604b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191222_Csak_kilepesre_hasznalhato_delutantol_a_roszkei_kozuti_hataratkelohely","timestamp":"2019. december. 22. 13:14","title":"Csak kilépésre használható délutántól a röszkei közúti határátkelőhely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]