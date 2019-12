Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6bb4e64d-b766-447b-8ca4-7c40142494e0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20191229_Facebookon_elozik_a_nagyszabasu_ukrajnai_fogolycseret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bb4e64d-b766-447b-8ca4-7c40142494e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb13b784-c5e8-4093-87d9-8a6db8ba5863","keywords":null,"link":"/vilag/20191229_Facebookon_elozik_a_nagyszabasu_ukrajnai_fogolycseret","timestamp":"2019. december. 29. 12:46","title":"A Facebookon élőzik a nagyszabású ukrajnai fogolycserét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d2883ee-2816-4f7e-820e-dc475be0a409","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A háromszoros NBA-győztes LeBron James lett a legjobb.\r

","shortLead":"A háromszoros NBA-győztes LeBron James lett a legjobb.\r

","id":"20191230_Megvalasztottak_az_evtized_sportolojat_Messi_es_Cristiano_Ronaldo_a_dobogora_sem_fertek_fel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d2883ee-2816-4f7e-820e-dc475be0a409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aef1cf1-ce81-4b86-a132-73d8a3394621","keywords":null,"link":"/sport/20191230_Megvalasztottak_az_evtized_sportolojat_Messi_es_Cristiano_Ronaldo_a_dobogora_sem_fertek_fel","timestamp":"2019. december. 30. 21:41","title":"Megválasztották az évtized sportolóját, Messi és Cristiano Ronaldo a dobogóra sem fért fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dac291f-e081-470a-8893-b63e2dc33d6d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"2020 első felében csökkenthetik a vállalkozások adóterheit - jelentette be a Pénzügyminisztérium államtitkára.\r

","shortLead":"2020 első felében csökkenthetik a vállalkozások adóterheit - jelentette be a Pénzügyminisztérium államtitkára.\r

","id":"20191229_Jon_az_ujabb_gazdasagvedelmi_akcioterv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1dac291f-e081-470a-8893-b63e2dc33d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43630191-bd91-4dca-86d0-9f67c0fb9b70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191229_Jon_az_ujabb_gazdasagvedelmi_akcioterv","timestamp":"2019. december. 29. 12:50","title":"Jön az újabb gazdaságvédelmi akcióterv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05bb6d16-9a2e-4acc-b847-ab3117cc9dfd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén szinte hetente nőtt az adatforgalom a Vodafone hálózatán. A cég ügyfelei nem a pihenőnapokon mobilneteztek a legtöbbet, a vásárlási láz pörgette csúcsra az adatforgalmat.","shortLead":"Idén szinte hetente nőtt az adatforgalom a Vodafone hálózatán. A cég ügyfelei nem a pihenőnapokon mobilneteztek...","id":"20191230_vodafone_mobilinternet_adatforgalom_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05bb6d16-9a2e-4acc-b847-ab3117cc9dfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f4f1b6b-e312-40cf-822c-1572005e59f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191230_vodafone_mobilinternet_adatforgalom_2019","timestamp":"2019. december. 30. 12:28","title":"Volt egy hét 2019-ben, amikor a szokásosnál is jobban pörögtek a megabájtok a Vodafone hálózatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei.","shortLead":"A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei.","id":"20191229_Oten_lettek_gazdagabbak_felmillioval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bbe7891-2b81-4712-a6f5-cbb1771aa12a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191229_Oten_lettek_gazdagabbak_felmillioval","timestamp":"2019. december. 29. 17:18","title":"Öten lettek gazdagabbak félmillióval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"769c1f16-cb42-45e6-9198-f0b16b7672b9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A ketrecharc-viadalok orosz sztárja pár másodperc alatt lerendezte az óriás Quinton Jacksont.\r

","shortLead":"A ketrecharc-viadalok orosz sztárja pár másodperc alatt lerendezte az óriás Quinton Jacksont.\r

","id":"20191229_Instant_KO_ennel_nincs_rovidebb_MMAmeccs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=769c1f16-cb42-45e6-9198-f0b16b7672b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cdbfd4d-4586-4632-a310-2271ae4bd7bb","keywords":null,"link":"/sport/20191229_Instant_KO_ennel_nincs_rovidebb_MMAmeccs","timestamp":"2019. december. 29. 13:52","title":"Instant K.O.: ennél nincs rövidebb MMA-meccs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231f7102-c54c-4ec2-b646-ddc411c0e0e5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A csatorna által sugárzott Reszkessetek, betörők! első és második része is tarolt az ünnepek alatt.","shortLead":"A csatorna által sugárzott Reszkessetek, betörők! első és második része is tarolt az ünnepek alatt.","id":"20191230_Kevin_megmentette_a_TV2_karacsonyat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=231f7102-c54c-4ec2-b646-ddc411c0e0e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"984fbf65-f1de-42be-ad8e-dcef450d613c","keywords":null,"link":"/kultura/20191230_Kevin_megmentette_a_TV2_karacsonyat","timestamp":"2019. december. 30. 21:28","title":"Kevin megmentette a TV2 karácsonyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60b34048-a7b4-418d-bf4b-9d1f9f280d13","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Idén 2,3 ezerrel több gyereket diagnosztizáltak SNI-vel, mint egy évvel korábban.","shortLead":"Idén 2,3 ezerrel több gyereket diagnosztizáltak SNI-vel, mint egy évvel korábban.","id":"20191230_sni_gyermek_gyogypedagogus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60b34048-a7b4-418d-bf4b-9d1f9f280d13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d08bd088-a66e-4e8f-83ee-82d984d8109f","keywords":null,"link":"/itthon/20191230_sni_gyermek_gyogypedagogus","timestamp":"2019. december. 30. 05:31","title":"Egyre több az SNI-s diák, miközben gyógypedagógusból egyre kevesebb van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]