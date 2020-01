Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e938678b-1eec-4bb6-96cd-d5f908a9ae58","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Két gyalogost ütöttek el egy személygépkocsival Kiskunmajsán szerdán hajnalban; egyikük a helyszínen életét vesztette.","shortLead":"Két gyalogost ütöttek el egy személygépkocsival Kiskunmajsán szerdán hajnalban; egyikük a helyszínen életét vesztette.","id":"20200101_Gyalogosokat_gazoltak_el_Kiskunmajsan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e938678b-1eec-4bb6-96cd-d5f908a9ae58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0935be29-ab1c-4ff2-94f2-a0492acfbd7a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200101_Gyalogosokat_gazoltak_el_Kiskunmajsan","timestamp":"2020. január. 01. 08:20","title":"Gyalogosokat gázoltak el Kiskunmajsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45c2457-8272-4849-8abb-dd062b2c65cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kihallgatása során beismerő vallomást tett a kőbányai gyilkosság feltételezett elkövetője","shortLead":"Kihallgatása során beismerő vallomást tett a kőbányai gyilkosság feltételezett elkövetője","id":"20200101_Beismerte_tettet_a_kobanyai_gyilkos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e45c2457-8272-4849-8abb-dd062b2c65cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e268c54-a76a-4d16-90ab-ec363069316c","keywords":null,"link":"/itthon/20200101_Beismerte_tettet_a_kobanyai_gyilkos","timestamp":"2020. január. 01. 12:53","title":"Beismerte tettét a kőbányai gyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6938e2-520a-4b30-94ef-482a87e37635","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csodálatos átadóünnepségekben volt gazdag 2019, de melyik volt mind közül a legjobb? Ezt a kérdést tettük fel, önök pedig szavaztak. Íme az első öt helyezett!","shortLead":"Csodálatos átadóünnepségekben volt gazdag 2019, de melyik volt mind közül a legjobb? Ezt a kérdést tettük fel, önök...","id":"20200102_atadas_unnepseg_atado_szavazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a6938e2-520a-4b30-94ef-482a87e37635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4d82a8f-f2df-448b-87d8-999aee3207aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200102_atadas_unnepseg_atado_szavazas","timestamp":"2020. január. 02. 14:36","title":"Önök szavaztak: Ezek voltak 2019 legjobb átadóünnepségei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bd732d5-1c6f-489b-94c6-2c3ac3c83f79","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kim Dzsong Un észak-koreai vezető azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy önös érdekből megmakacsolta magát a nukleáris fegyverekről kezdett tárgyalásokon, és közölte: országa rövidesen új hadászati fegyvert fog bemutatni a világnak, amellyel fokozza elrettentő erejét az amerikai „gengszter stílusú\" szankciókkal és nyomással szemben.","shortLead":"Kim Dzsong Un észak-koreai vezető azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy önös érdekből megmakacsolta magát...","id":"20200101_Kim_Dzsong_Un_fenyegetessel_kezdte_az_uj_evet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bd732d5-1c6f-489b-94c6-2c3ac3c83f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"227427a5-fe78-45ef-b7d8-141e33251025","keywords":null,"link":"/vilag/20200101_Kim_Dzsong_Un_fenyegetessel_kezdte_az_uj_evet","timestamp":"2020. január. 01. 08:08","title":"Kim Dzsong Un fenyegetéssel kezdte az új évet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69a563ea-de09-4e4d-8cdc-611c17004372","c_author":"Richter Gedeon Nyrt.","category":"brandcontent","description":"A testünkben rejtőzik egy óriási karmester, mely naponta az összes szimfóniát hibátlanul levezényli, és ez a szívünk. De vajon tényleg benne lakik a szerelem? A bánattól valóban meg tud szakadni? Miért dobog néha a torkunkban? És miért jelöljük a szívet piros szívalakkal, ha teljesen más a formája? Különleges kérdésekre különleges válaszokat kerestünk.\r

","shortLead":"A testünkben rejtőzik egy óriási karmester, mely naponta az összes szimfóniát hibátlanul levezényli, és ez a szívünk...","id":"20191209_Richter_Gedeon_sziv_panangin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69a563ea-de09-4e4d-8cdc-611c17004372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e502a5bd-d78b-4706-a151-a48f9bcb47b3","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191209_Richter_Gedeon_sziv_panangin","timestamp":"2020. január. 02. 11:30","title":"Valóban meg tud szakadni? – Tények, amiket kevesen tudnak a szívről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4fc1fa4-7cb6-4268-9371-d255a62adbbc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok katonai erősítést küld a Közel-Keletre a bagdadi amerikai nagykövetség megtámadása nyomán kialakult helyzetben - jelentette be Washingtonban Mark Esper védelmi miniszter. ","shortLead":"Az Egyesült Államok katonai erősítést küld a Közel-Keletre a bagdadi amerikai nagykövetség megtámadása nyomán kialakult...","id":"20200101_Amerikai_katonak_mennek_a_KozelKeletre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4fc1fa4-7cb6-4268-9371-d255a62adbbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a249105-5bba-469e-9f27-9022751ba76d","keywords":null,"link":"/vilag/20200101_Amerikai_katonak_mennek_a_KozelKeletre","timestamp":"2020. január. 01. 09:58","title":"Amerikai katonák mennek a Közel-Keletre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e37cc985-38ac-4ae3-9a7f-38d962541473","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A mini hőlégballonok be vannak tiltva, nem véletlenül.","shortLead":"A mini hőlégballonok be vannak tiltva, nem véletlenül.","id":"20200101_Kivansaglampasok_okozhattak_a_majomhazi_tuzet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e37cc985-38ac-4ae3-9a7f-38d962541473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"972d388a-404e-490f-a771-b25ff2882d3e","keywords":null,"link":"/elet/20200101_Kivansaglampasok_okozhattak_a_majomhazi_tuzet","timestamp":"2020. január. 01. 21:01","title":"Kívánságlámpások okozhatták a majomházi tüzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e4ff67-70fa-4a7c-8016-328b5cd8ddac","c_author":"B. Molnár László","category":"360","description":"Nyugaton szinte felfoghatatlanul sok pénz van a profi bokszban, a magyar öklözőket azonban a sportra elvileg kiemelten odafigyelő Orbán-kormány is magára hagyja. Pedig szép eredményeik vannak, még így is.","shortLead":"Nyugaton szinte felfoghatatlanul sok pénz van a profi bokszban, a magyar öklözőket azonban a sportra elvileg kiemelten...","id":"201951__profi_boksz__elszalasztott_lehetoseg__penztelenseg__gongszo_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68e4ff67-70fa-4a7c-8016-328b5cd8ddac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40af8651-8ba7-4c86-b248-83145f0187c9","keywords":null,"link":"/360/201951__profi_boksz__elszalasztott_lehetoseg__penztelenseg__gongszo_utan","timestamp":"2020. január. 01. 19:00","title":"A sportág, amely óriási üzlet lehetne, mégis hagyja elsorvadni a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]