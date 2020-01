Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c705a643-2def-4c15-87fe-6bf0906b6a8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország egyes területein hószállingózás is előfordulhat.","shortLead":"Az ország egyes területein hószállingózás is előfordulhat.","id":"20200113_Az_egesz_orszagra_figyelmeztetest_adtak_ki_a_suru_kod_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c705a643-2def-4c15-87fe-6bf0906b6a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b83accb-126d-4e9e-9101-8ede8de55dee","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_Az_egesz_orszagra_figyelmeztetest_adtak_ki_a_suru_kod_miatt","timestamp":"2020. január. 13. 07:05","title":"Az egész országra figyelmeztetést adtak ki a sűrű köd miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302d04aa-45ef-4f6b-9f47-15397db078f3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Nébih hangsúlyozta, hogy a Magyarországon forgalomba kerülő baromfitermékek továbbra is biztonsággal fogyaszthatóak.","shortLead":"A Nébih hangsúlyozta, hogy a Magyarországon forgalomba kerülő baromfitermékek továbbra is biztonsággal fogyaszthatóak.","id":"20200113_Tobb_mint_50_ezer_pulykat_olnek_le_KomaromEsztergom_megyeben_a_madarinfluenza_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=302d04aa-45ef-4f6b-9f47-15397db078f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b01bc42d-cc49-46b3-b7ad-e9469a80ce0d","keywords":null,"link":"/kkv/20200113_Tobb_mint_50_ezer_pulykat_olnek_le_KomaromEsztergom_megyeben_a_madarinfluenza_miatt","timestamp":"2020. január. 13. 12:20","title":"Több mint 50 ezer pulykát ölnek le Komárom-Esztergom megyében a madárinfluenza miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dcb012a-6387-4ab3-bd16-1c9479167dd6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre kevesebb a diák, de arányaiban még mindig a gimnáziumot választják a legtöbben.","shortLead":"Egyre kevesebb a diák, de arányaiban még mindig a gimnáziumot választják a legtöbben.","id":"20200111_Hiaba_allitjak_nem_lett_nepszerubb_a_szakkepzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dcb012a-6387-4ab3-bd16-1c9479167dd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d3a068-c5e6-4d48-b7da-f9f5f7a8730e","keywords":null,"link":"/itthon/20200111_Hiaba_allitjak_nem_lett_nepszerubb_a_szakkepzes","timestamp":"2020. január. 11. 22:03","title":"Hiába állítják, nem lett népszerűbb a szakképzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"374ea50e-d3a4-4491-9924-45bd36591da4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Háromszor annyi kamion parkolhatna ugyanakkora helyen, ha valósággá válna egy német cég terve a liftes garázsról. ","shortLead":"Háromszor annyi kamion parkolhatna ugyanakkora helyen, ha valósággá válna egy német cég terve a liftes garázsról. ","id":"202002_emeletes_kamionparkolo_felhuzzak_magukat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=374ea50e-d3a4-4491-9924-45bd36591da4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2abc061d-0c4c-46c4-97d5-16b459e6d867","keywords":null,"link":"/360/202002_emeletes_kamionparkolo_felhuzzak_magukat","timestamp":"2020. január. 12. 16:30","title":"Kamionosok tízezrei örülhetnek, ha bevezetik az újfajta parkolókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c285c49-ecd1-426e-8627-2fb74bcd326b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár Orbán Viktor eddig mind saját képviselői, mind a külvilág felé úgy tett, mintha minden rendben lenne a Fideszben, az önkormányzati választási kudarc tanulságait valójában már levonta és a héten el is kezdi megosztani az érintettekkel. A jövőben információink szerint nem lehet választókerületi elnök, akinek kormányzati tisztsége is van, hogy minden jövőbeli képviselőjelölt csak a körzetére összepontosítsa az energiáit.","shortLead":"Bár Orbán Viktor eddig mind saját képviselői, mind a külvilág felé úgy tett, mintha minden rendben lenne a Fideszben...","id":"20200113_Fidesz_Orban_Viktor_felidos_ertekeles_valasztokeruleti_elnokok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c285c49-ecd1-426e-8627-2fb74bcd326b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b02ef6a2-1a4d-4f87-915d-bf615b8b4257","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_Fidesz_Orban_Viktor_felidos_ertekeles_valasztokeruleti_elnokok","timestamp":"2020. január. 13. 11:45","title":"Mindenki szeretné már tudni, hogy Orbán felfelé vagy lefelé fordítja-e a hüvelykujját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31d97243-5c8f-48e9-aaea-93bc415402e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő egy korábbi vita miatt megkarcolta a férfi autóját, mire a férfi őrjöngeni kezdett.","shortLead":"A nő egy korábbi vita miatt megkarcolta a férfi autóját, mire a férfi őrjöngeni kezdett.","id":"20200113_Letartoztattak_a_volt_elettarsaval_onbiraskodo_kunszentmiklosi_ferfit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31d97243-5c8f-48e9-aaea-93bc415402e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7dcbd04-de28-4e20-91b3-9d9103c5ddb5","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_Letartoztattak_a_volt_elettarsaval_onbiraskodo_kunszentmiklosi_ferfit","timestamp":"2020. január. 13. 09:41","title":"Önbíráskodásért tartóztattak le egy férfit, aki megverte volt élettársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ff50f99-2526-49e4-a9c4-d6bb9e21c269","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tűzoltó halálával legalább 27-re emelkedett a szeptember óta tomboló bozóttüzek halálos áldozatainak száma","shortLead":"A tűzoltó halálával legalább 27-re emelkedett a szeptember óta tomboló bozóttüzek halálos áldozatainak száma","id":"20200112_Meghalt_egy_tuzolto_az_ausztral_tuzveszben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ff50f99-2526-49e4-a9c4-d6bb9e21c269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead24704-3f00-42c7-aa94-30e17532426b","keywords":null,"link":"/vilag/20200112_Meghalt_egy_tuzolto_az_ausztral_tuzveszben","timestamp":"2020. január. 12. 08:14","title":"Meghalt egy tűzoltó az ausztrál tűzvészben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8b158b-9644-4287-bd8f-ec4b1d554e0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200112_viz_sporolas_karos_hatas_csatornarendszer_windows_10_gyorsitas_tipp_avatar_2_kepek_ken_akkumulator","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f8b158b-9644-4287-bd8f-ec4b1d554e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca8c3d9-d1ff-4e9b-aec9-00729607467e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200112_viz_sporolas_karos_hatas_csatornarendszer_windows_10_gyorsitas_tipp_avatar_2_kepek_ken_akkumulator","timestamp":"2020. január. 12. 12:03","title":"Ez történt: lenyűgöző képeket tettek közzé az Avatar 2-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]