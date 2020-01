Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51833152-2513-41de-b0eb-2ab33fdd1b96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régebben annak is örülhetett egy felhasználó, ha 16 GB-nyi belső tárhelye volt, a technológia azonban hihetetlen ütemben fejlődik, s állítólag hamarosan érkezhet egy olyan játékra (is) alkalmas okostelefon, amelyben már a RAM mennyisége ennyi – először a világon.","shortLead":"Régebben annak is örülhetett egy felhasználó, ha 16 GB-nyi belső tárhelye volt, a technológia azonban hihetetlen...","id":"20200114_xiaomi_black_shark3_16_gb_ram_telefon_androidos_mobil","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51833152-2513-41de-b0eb-2ab33fdd1b96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c547744a-e718-4d2a-9954-4ee21537ed8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200114_xiaomi_black_shark3_16_gb_ram_telefon_androidos_mobil","timestamp":"2020. január. 14. 11:03","title":"Jönnek a 16 GB RAM-mal szerelt androidos telefonok – ez lehet az első","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4519124-df59-4637-b694-730daa9f2705","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Bűnös, valóban milliókat sikkasztott el egy V. kerületi iskola alapítványának pénzéből – ismerte el az a tanár, aki a bűncselekmény idején egyben az V. kerületi önkormányzat bizottságának Fidesz-KDNP delegáltja is volt. A rendőrség korábban leállította a nyomozást azzal, hogy nem történt semmi törvénytelen, ehhez képest ott voltunk a tárgyaláson, ahol a gyerekek tanulmányaira, kirándulására szánt pénzt lenyúló tanárt végül jogerősen elítélték. A kiszabott pénzbüntetést részletekben fizetheti ki a pedagógus, aki jelenleg is egy iskolában dolgozik - miközben a megrövidített alapítvány szerint máig nem térítette meg a diákjaiknak okozott teljes kárt.","shortLead":"Bűnös, valóban milliókat sikkasztott el egy V. kerületi iskola alapítványának pénzéből – ismerte el az a tanár, aki...","id":"20200116_Mindent_beismert_eliteltek_a_diakok_penzet_elsikkaszto_fideszes_tanar_urat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4519124-df59-4637-b694-730daa9f2705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ecbc9d7-0c14-456c-820f-df66690a32a7","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_Mindent_beismert_eliteltek_a_diakok_penzet_elsikkaszto_fideszes_tanar_urat","timestamp":"2020. január. 16. 06:30","title":"Mindent beismert: elítélték a diákok pénzét elsikkasztó „fideszes tanár urat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e277e871-03e1-4e91-9863-a87afb7d1369","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amíg a hallgató szigorlatot írt, a kisfia is behatóan tanulmányozta a feladatlapot.","shortLead":"Amíg a hallgató szigorlatot írt, a kisfia is behatóan tanulmányozta a feladatlapot.","id":"20200115_Het_honapos_kisfiaval_vizsgazott_egy_anyuka_az_ELTEn","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e277e871-03e1-4e91-9863-a87afb7d1369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c644d473-2e06-46c2-a04b-c238ce261946","keywords":null,"link":"/elet/20200115_Het_honapos_kisfiaval_vizsgazott_egy_anyuka_az_ELTEn","timestamp":"2020. január. 15. 16:51","title":"Hét hónapos kisfiával vizsgázott egy anyuka az ELTE-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35b0a904-3c3d-4e93-9200-321e5ebdfa36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit Royal Mail különleges bélyegekkel ünnepli a szigetország játékfejlesztőit. Egyes darabokról a Tomb Raider hősnője, Lara Croft köszön vissza.","shortLead":"A brit Royal Mail különleges bélyegekkel ünnepli a szigetország játékfejlesztőit. Egyes darabokról a Tomb Raider...","id":"20200115_royal_mail_brit_kiralyi_posta_videojatek_belyeg_tomb_raider","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35b0a904-3c3d-4e93-9200-321e5ebdfa36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e451a594-741a-4827-8f2b-290d393f6359","keywords":null,"link":"/tudomany/20200115_royal_mail_brit_kiralyi_posta_videojatek_belyeg_tomb_raider","timestamp":"2020. január. 15. 11:03","title":"Kár, hogy a Magyar Postánál nincsenek ilyenek bélyegek, vinnék, mint a cukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc8ed148-a385-4357-a2bc-4cb976096ecc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több részlet is kiderült arról, milyen lesz a Samsung Galaxy S20+ kamerarendszere, és mikre lesz majd képes.","shortLead":"Több részlet is kiderült arról, milyen lesz a Samsung Galaxy S20+ kamerarendszere, és mikre lesz majd képes.","id":"20200115_samsung_galaxy_s20_plus_okostelefon_video_rogzitese_8k_felbontas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc8ed148-a385-4357-a2bc-4cb976096ecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"000b0cc6-54ca-40c5-ac39-eaf05dfb0da3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200115_samsung_galaxy_s20_plus_okostelefon_video_rogzitese_8k_felbontas","timestamp":"2020. január. 15. 19:03","title":"Megbízható forrás állítja: 8K-s videókat is lőhetünk a Galaxy S20+ kamerájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d027a229-b664-4c50-99b0-7d95dfcc5d19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész és családja sokat segített a 2018-as athéni tűzvész idején, amit azzal hálált meg a görög kormány, hogy Hankséket tiszteletbeli göröggé tették.","shortLead":"A színész és családja sokat segített a 2018-as athéni tűzvész idején, amit azzal hálált meg a görög kormány...","id":"20200114_gorog_kormany_allampolgarsag_tom_hanks","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d027a229-b664-4c50-99b0-7d95dfcc5d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53527ddb-343f-4a3c-9be6-8027e46bc70f","keywords":null,"link":"/elet/20200114_gorog_kormany_allampolgarsag_tom_hanks","timestamp":"2020. január. 14. 18:41","title":"A görög kormány igazán gáláns ajándékkal lepte meg Tom Hankset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a8f29dd-f1af-42d5-8304-fe8fa9347b30","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar csapat tizennégy góllal volt jobb Törökországnál.","shortLead":"A magyar csapat tizennégy góllal volt jobb Törökországnál.","id":"20200114_Gyozelemmel_kezdett_a_magyar_vizilabdavalogatott_a_budapesti_Ebn","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a8f29dd-f1af-42d5-8304-fe8fa9347b30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfd18553-4145-4987-ac90-26b1412f06a5","keywords":null,"link":"/sport/20200114_Gyozelemmel_kezdett_a_magyar_vizilabdavalogatott_a_budapesti_Ebn","timestamp":"2020. január. 14. 21:59","title":"Győzelemmel kezdett a magyar vízilabda-válogatott a budapesti Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed3b9c72-1c92-4561-b086-c51d1ec1f291","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több tízezer ember vizsgálata alapján jutottak arra a kutatók, hogy az egészségben eltöltött évek számát minden másnál jobban befolyásolja a vagyon nagysága.","shortLead":"Több tízezer ember vizsgálata alapján jutottak arra a kutatók, hogy az egészségben eltöltött évek számát minden másnál...","id":"20200115_egeszseg_vagyon_gazdag_elettartam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed3b9c72-1c92-4561-b086-c51d1ec1f291&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66bf4d96-4992-419e-897d-390de4b2a556","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200115_egeszseg_vagyon_gazdag_elettartam","timestamp":"2020. január. 15. 13:36","title":"Kilenc évvel tovább maradhat egészséges, aki jómódú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]