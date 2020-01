December 15-én lépett életbe az az uniós rendelet, amelynek értelmében az eurózónán kívüli tagállamok (mint Magyarország) bankjai nem számíthatnak fel magasabb díjakat a határokon átnyúló euróutalások esetében, mint a belföldi, hazai devizában teljesített tranzakcióknál. A magyar bankok tartják magukat az EU-s rendelet szabályaihoz – legalábbis a hvg.hu-nak a legnagyobb pénzintézetek által megküldött tájékoztatása szerint.

Az indított, automatizáltan feldolgozható SEPA átutalások díja megegyezik a belföldi forint giro átutalások díjával, a SEPA mint földrajzi övezet országaiból bármilyen csatornán érkező euró átutalások jóváírása pedig ingyenes – állítja az OTP. (A SEPA az Egységes Euró Fizetési Övezet angol megfelelőjének rövidítése – a SEPA része az Európai Gazdasági Térség országai, vagyis az EU, továbbá Izland, Liechtenstein, Norvégia, illetve Svájc, Andorra, Monaco, San Marino, a Vatikán).

A Raiffeisen szerint náluk is megegyeznek a belföldi és a SEPA tranzakciók díjai.

Immár a K&H-nál sincsenek különbségek a díjak közt. December 15-i hatállyal a K&H Bank is érvényesítette a külföld díjakra vonatkozó módosításait annak érdekében, hogy harmonizálja és egységesítse azokat a belföldi díjakkal – közölte a pénzintézet. A bank a külföldön történt készpénzfelvétel tranzakciók vonatkozásában kedvezményes díjat vezetett be az EGT tagállamokban történő euró készpénzfelvét tranzakciókra, valamint az EGT-n belüli díjait is módosította a belföldi átutalások díjszabásának megfelelően.

Az árfolyamon nagyon sokat lehet bukni

A belföldi és a külföldi díjak egyezése azonban sajnos nem jelenti, hogy a tranzakciók során ne adódhatnának egyéb eltérések. Az egyik ilyen – ahogy arra a K&H felhívja a figyelmet – az árfolyamváltozások jelentette különbségek. Ha valaki mondjuk magyarországi forintszámláról utal berlini eurószámlára, akkor nem mindegy, hogy hány eurót ér egy forint. Amennyiben a forint árfolyama romlik, előfordulhat, hogy az ügyfél kedden ugyanannyi forintot utal el, mint hétfőn, mégis kevesebb euró érkezik meg a címzetthez.

Márpedig a forint árfolyama egyre csak romlik, és az előrejelzések szerint ez a tendencia nem is fog egyhamar megállni. A jegybank megfékezhetné az árfolyam zuhanását egy kamatemeléssel, de a Monetáris Tanács erre továbbra sem mutat semmi hajlandóságot, rendre azt hangsúlyozzák, hogy az MNB-nek inflációs célja van (3 százalék, aminek közép távú tartásához a kamatszintek megfelelőek), árfolyamcélja viszont nincsen.

Vagyis bár nem változnak (és azonosak a belföldiekkel) a tranzakciós díjak, hiába utal például valaki havi rendszerességgel ugyanannyi forintot az eurózónába erasmusos gyermekének, a gyerek jó eséllyel hónapról hónapra kevesebb eurót fog kapni. Jelen állás szerint az euró árfolyama a 340 forintot ostromolja, az elemzői vélemények szerint 2020-ban már berendezkedhetünk a 340 fölötti szintre, de az sem kizárt, hogy meglesz a 350-es határ. 2019 decemberében még a 330-as sáv alján mozgott a forint, de tavaly volt 310 körüli szint is. Már egy kisebb összegű utalásnál jelentős különbséget okozhat, ha minden egyes elküldött euró fejében 5-10-15 forinttal többet kell indítani: 100 euró esetében ugyebár már 500-1000-1500 forintnyit, minden egyes utalásnál.

A helyzet persze megfordítva is igaz, az eurózónából rendszeresen hazautaló magyarok azonos összegű eurója egyre több forintként érkezik meg. A vonatkozó statisztikák és tanulmányok szerint nem aprópénzről van szó, hanem évi sok tízmilliárd forintról.

A devizaváltás költségét is ki kell fizetni

A belföldi és a külföldi tranzakciók közti másik eltérést szintén az induló és érkező devizanamek különbözősége okozza. A pénzt ugyanis át kell váltani egyik devizából a másikba, amiért a bankok jellemzően külön konverziós díjat számítanak fel – utal erre válaszában a Raiffeisen és az OTP is. Utóbbi szerint átváltási díjaikon nem változtattak mostanában.

Az itt szereplő három nagybank közül egyébként az OTP számolja fel a legmagasabb konverziós díjat a lakossági számlákat nézve, az aktuális hirdetmény szerint az utalt összeg 2 százalékát, és felső határ nincsen. A Raiffeisen ehhez képest csak 0,21 százalékos váltási díjjal dolgozik, ami ráadásul a díj maximuma 135,61 euró. A K&H díjszabása valamivel bonyolultabb, netbankból indított utalásoknál 0,57 százalékos, fiókból indított utalásoknál 0,77 százalékot számítanak fel, plusz minimális alapdíjat (0,21 és 1,57 eurót). A díj maximuma előbbi esetben 13,93 euró, utóbbi esetben 32,32 euró.

Ezen felül a bankok sürgősségi pluszdíjat is felszámolhatnak.

A fenti különbségekből jól látszik, hogy aki rendszeresen utal eurót, annak érdemes alaposan megfontolnia, melyik pénzintézetnél vezeti a számláját.