[{"available":true,"c_guid":"63f2470d-2a57-4329-8a18-875ce2d73552","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"\"Történelmi paradoxon, hogy a náci totalitarizmus foglyainak a sztálini totalitarizmust képviselő katonák hozták el a szabadságot\" – olvasható az auschwitzi múzeum honlapján. Ma van a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapja.\r

\r

","shortLead":"\"Történelmi paradoxon, hogy a náci totalitarizmus foglyainak a sztálini totalitarizmust képviselő katonák hozták el...","id":"20200127_75_eve_szabadult_fel_Auschwitz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63f2470d-2a57-4329-8a18-875ce2d73552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5523965-2338-4dd3-9471-d93692a5b08d","keywords":null,"link":"/kultura/20200127_75_eve_szabadult_fel_Auschwitz","timestamp":"2020. január. 27. 13:24","title":"75 éve szabadult fel Auschwitz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c7bc3a-3121-4686-9766-5babf64941f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dézsi Csaba András mellett kampányol a zenész.","shortLead":"Dézsi Csaba András mellett kampányol a zenész.","id":"20200126_Lovasi_Andras_kiallt_a_gyori_fideszes_jelolt_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27c7bc3a-3121-4686-9766-5babf64941f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb4dd404-ddf0-4892-b9c1-e196e8ad94b2","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_Lovasi_Andras_kiallt_a_gyori_fideszes_jelolt_mellett","timestamp":"2020. január. 26. 11:56","title":"Lovasi András kiállt a győri fideszes jelölt mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e34f568b-e040-4e2d-a73a-4817e9b076a7","c_author":"","category":"tudomany","description":"Kiemelték a Szőke Tisza gőzhajót Szegeden, a hajó partra vontatása során Magyarországon még korábban nem használt technikai megoldásokat alkalmaztak.

","shortLead":"Kiemelték a Szőke Tisza gőzhajót Szegeden, a hajó partra vontatása során Magyarországon még korábban nem használt...","id":"20200126_Sikerult_kiemelni_a_legendas_magyar_gozhajot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e34f568b-e040-4e2d-a73a-4817e9b076a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76a3703e-3c96-42af-b8ac-812fa6480e4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200126_Sikerult_kiemelni_a_legendas_magyar_gozhajot","timestamp":"2020. január. 26. 16:50","title":"Sikerült kiemelni a legendás magyar gőzhajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b374ee5-d01b-428e-99d4-5fdbe0c4b3bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még dohányoztak, naponta majdnem 10 ezer forintot költöttek cigarettára. Egy idő után felmerült bennük, hogy mást is vehetnének a pénzből.","shortLead":"Még dohányoztak, naponta majdnem 10 ezer forintot költöttek cigarettára. Egy idő után felmerült bennük, hogy mást is...","id":"20200125_tesla_model_s_cigaretta_cigi_dohanyzas_sporolas_megtakaritas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b374ee5-d01b-428e-99d4-5fdbe0c4b3bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c5e3bef-5815-4326-aa51-5fef114c55aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200125_tesla_model_s_cigaretta_cigi_dohanyzas_sporolas_megtakaritas","timestamp":"2020. január. 25. 20:10","title":"Letette a cigit az ír házaspár, ezután már futotta új Teslára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4a7ff27-904e-43d0-9a22-6da7d23ccdbf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér volt kommunikációs igazgatójának érkezését a rádió értekezletén jelentették be.","shortLead":"A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér volt kommunikációs igazgatójának érkezését a rádió értekezletén jelentették be.","id":"20200127_hardy_mihaly_klubradio_foszerkeszto_helyettes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4a7ff27-904e-43d0-9a22-6da7d23ccdbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354739bd-6c5a-45ce-99f3-4c744e2bddf9","keywords":null,"link":"/kkv/20200127_hardy_mihaly_klubradio_foszerkeszto_helyettes","timestamp":"2020. január. 27. 12:34","title":"A Klubrádióhoz igazol Hardy Mihály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“Nem a fejléc, nem a házszám a fontos” – fogalmazott az igazságügyi miniszter. A börtön-kártérítések ügyéről is beszélt.","shortLead":"“Nem a fejléc, nem a házszám a fontos” – fogalmazott az igazságügyi miniszter. A börtön-kártérítések ügyéről is beszélt.","id":"20200125_varga_judit_fidesz_neppart_kizaras_borton_karterites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b6f7e3e-2d3c-4344-b87d-c4e00fc1a3de","keywords":null,"link":"/itthon/20200125_varga_judit_fidesz_neppart_kizaras_borton_karterites","timestamp":"2020. január. 25. 18:03","title":"Varga Judit: A Fidesz fog dönteni a saját sorsáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449da197-38e2-46e2-a431-8b4adeefd955","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) azzal érvel, hogy hiányosságokat találtak, ez vezetett a főigazgató felmentéséhez. A történteknek többek szerint politikai oka van.","shortLead":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) azzal érvel, hogy hiányosságokat találtak, ez vezetett a főigazgató...","id":"20200125_kasler_miklos_szent_margit_korhaz_felmentes_badacsonyi_szabolcs_nnk_hianyossag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=449da197-38e2-46e2-a431-8b4adeefd955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c966e97-899c-4b93-b5f6-d30363bc0b2e","keywords":null,"link":"/itthon/20200125_kasler_miklos_szent_margit_korhaz_felmentes_badacsonyi_szabolcs_nnk_hianyossag","timestamp":"2020. január. 25. 16:52","title":"Így magyarázzák, miért rúgta ki Kásler a Szent Margit Kórház főigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4473cdc7-03e6-4daa-9a26-a0ebe21e1457","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezért új ellenségképet épít fel: jogászokat, ügyvédeket, bírókat.","shortLead":"Ezért új ellenségképet épít fel: jogászokat, ügyvédeket, bírókat.","id":"20200126_Spiegel_Rosszul_allnak_Orban_ugyei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4473cdc7-03e6-4daa-9a26-a0ebe21e1457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"835ef136-6967-415e-aeb3-42ca5941055b","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_Spiegel_Rosszul_allnak_Orban_ugyei","timestamp":"2020. január. 26. 11:16","title":"Spiegel: Rosszul állnak Orbán ügyei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]