[{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Halgas Tibor, egykori magyar bajnok labdarúgó 38 éves volt. ","shortLead":"Halgas Tibor, egykori magyar bajnok labdarúgó 38 éves volt. ","id":"20200205_Halgas_Tibor_ferihegyi_gyorsforgalmi_halalos_baleset_ferencvaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1afc2dde-2ed1-46bf-a10b-8438f840f756","keywords":null,"link":"/sport/20200205_Halgas_Tibor_ferihegyi_gyorsforgalmi_halalos_baleset_ferencvaros","timestamp":"2020. február. 05. 11:13","title":"Korábbi Fradi-játékos halt meg a Ferihegyi gyorsforgalmin történt balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A Fidesz EP-delegációjának vezetője szerint a néppárti frakcióülésen és a választmányon is gyakran méltatlan volt a hangnem. ","shortLead":"A Fidesz EP-delegációjának vezetője szerint a néppárti frakcióülésen és a választmányon is gyakran méltatlan volt...","id":"20200205_Deutsch_Tamas_felfuggesztes_Fidesz_Europai_Neppart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20130461-8124-4002-93fe-ef409584456e","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Deutsch_Tamas_felfuggesztes_Fidesz_Europai_Neppart","timestamp":"2020. február. 05. 12:06","title":"Deutsch Tamás: A felfüggesztés meghosszabbítása szerencsétlenkedő Néppárt benyomását kelti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egyre többeknek jut eszébe – ha nem vettek autópálya-matricát –, hogy egy órán belül még büntetlenül be lehet pótolni a mulasztást.","shortLead":"Egyre többeknek jut eszébe – ha nem vettek autópálya-matricát –, hogy egy órán belül még büntetlenül be lehet pótolni...","id":"20200205_Kozel_masfelmillio_autoson_segitett_az_egyoras_turelmi_ido_tavaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a51e94-6c7d-4459-8bf9-e5b1f4c6b8aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200205_Kozel_masfelmillio_autoson_segitett_az_egyoras_turelmi_ido_tavaly","timestamp":"2020. február. 05. 15:45","title":"Közel másfélmillió esetben jött jól az autósoknak a 60 perces szabály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf680b74-3d10-494f-bc80-21676b56dd83","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ukrán méz annyira olcsó, hogy a magyar nem is kell a külföldinek.","shortLead":"Az ukrán méz annyira olcsó, hogy a magyar nem is kell a külföldinek.","id":"20200207_magyar_mez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf680b74-3d10-494f-bc80-21676b56dd83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"129c9408-6cc8-4538-8611-0193eb27f33c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200207_magyar_mez","timestamp":"2020. február. 07. 06:41","title":"Nem nagyon veszik a magyar mézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d832cf4-28ae-417f-b7f6-fecc14dff64b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az élete során 300 ember meggyilkoló \"Popeye\" gyomorrákban szenvedett.","shortLead":"Az élete során 300 ember meggyilkoló \"Popeye\" gyomorrákban szenvedett.","id":"20200206_Meghalt_Pablo_Escobar_leghirhedtebb_bergyilkosa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d832cf4-28ae-417f-b7f6-fecc14dff64b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b0fd32e-d761-4c2d-8f5f-bccdc3f98cc5","keywords":null,"link":"/vilag/20200206_Meghalt_Pablo_Escobar_leghirhedtebb_bergyilkosa","timestamp":"2020. február. 06. 21:16","title":"Meghalt Pablo Escobar leghírhedtebb bérgyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69b7ddb5-346e-49a3-90cc-5918f690de07","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A járvány miatt már így is sok versenyt kellett lefújni, elhalasztani.","shortLead":"A járvány miatt már így is sok versenyt kellett lefújni, elhalasztani.","id":"20200205_koronavirus_nagyon_aggodnak_az_olimpia_szervezoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69b7ddb5-346e-49a3-90cc-5918f690de07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd4c5cf-8684-47b9-9a2d-546c889b8dde","keywords":null,"link":"/sport/20200205_koronavirus_nagyon_aggodnak_az_olimpia_szervezoi","timestamp":"2020. február. 05. 10:35","title":"Koronavírus: nagyon aggódnak az olimpia szervezői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff168c4-ec9b-46cf-80b4-b64874468a2a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiszámolta a HVG, mennyi pénzük van a kormány tagjainak.","shortLead":"Kiszámolta a HVG, mennyi pénzük van a kormány tagjainak.","id":"20200205_vagyon_kormany_rogan_pinter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ff168c4-ec9b-46cf-80b4-b64874468a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a0c1b1-69a7-4ced-943a-fa6359e028a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200205_vagyon_kormany_rogan_pinter","timestamp":"2020. február. 05. 12:27","title":"Hiába lett Rogán milliárdos, a vagyona a kanyarban sincs Pintér Sándoréhoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b64ee7b3-388b-4ea8-a9f0-9814a9c5c984","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Jó napjai vannak Donald Trumpnak. A szenátus ma felmenti az alkotmányos vádak alól, tegnap elmondta kampánybeszéddé fazonírozott évértékelőjét, hétfőn pedig a demokraták káoszba fullasztották az első elnökjelölt-választásukat.","shortLead":"Jó napjai vannak Donald Trumpnak. A szenátus ma felmenti az alkotmányos vádak alól, tegnap elmondta kampánybeszéddé...","id":"20200205_Trump_beindult_a_demokratak_a_rajtnal_beragadtak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b64ee7b3-388b-4ea8-a9f0-9814a9c5c984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da2b52b-65aa-4a26-84f1-5d4db0ecd0e6","keywords":null,"link":"/vilag/20200205_Trump_beindult_a_demokratak_a_rajtnal_beragadtak","timestamp":"2020. február. 05. 11:30","title":"Trump beindult, a demokraták a rajtnál beragadtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]