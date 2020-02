Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b408df83-f3a4-4002-ba58-8eeecd334f7e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Két helyszínen lövöldözött egy szélsőjobboldali eszmék vezérelte férfi a Frankfurthoz közeli Hanauban. A támadásokban kilencen meghaltak. Az elkövető magával is végzett.","shortLead":"Két helyszínen lövöldözött egy szélsőjobboldali eszmék vezérelte férfi a Frankfurthoz közeli Hanauban. A támadásokban...","id":"20200220_angela_merkel_hanau_lovoldozes_terrortamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b408df83-f3a4-4002-ba58-8eeecd334f7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb77609-cade-463f-bfce-e4e78c4805db","keywords":null,"link":"/vilag/20200220_angela_merkel_hanau_lovoldozes_terrortamadas","timestamp":"2020. február. 20. 13:23","title":"Reagált Merkel a hanaui gyilkosságokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pénteki hidegfront után kellemes idő várható, de a hét utolsó napjába belerondít az eső és a szél.","shortLead":"A pénteki hidegfront után kellemes idő várható, de a hét utolsó napjába belerondít az eső és a szél.","id":"20200220_Napos_csapadekmentes_szombat_elozi_meg_a_zord_vasarnapot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd1878fb-b918-42b7-9b1f-b0010bfe29ca","keywords":null,"link":"/elet/20200220_Napos_csapadekmentes_szombat_elozi_meg_a_zord_vasarnapot","timestamp":"2020. február. 20. 15:48","title":"Napos, csapadékmentes szombat előzi meg a zord vasárnapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9a124fa-97df-40f0-a170-342f6f2174d1","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"A bankszámla díjkimutató, amelyet minden magyar számlatulajdonosnak meg kellett kapnia januárban, összesítve tartalmazza az összes bankszámlához kapcsolódó költséget. Ebből azonnal kiderül, hogy mennyit fizetünk azért, ha például állandóan automatából veszünk fel készpénzt, ha folyószámlahitelt görgetünk magunk előtt, de sokkoló lehet a tranzakciókról érkező SMS üzenetek összköltsége is. Sok olvasó panaszkodott arra, hogy nem találja a díjkimutatást, ezért az alábbiakban nem csak az ezzel kapcsolatos legfontosabb információkat gyűjtöttük össze, hanem megmutatjuk azt is, hogy az összesítés a bankok netbankjain belül hol található meg. ","shortLead":"A bankszámla díjkimutató, amelyet minden magyar számlatulajdonosnak meg kellett kapnia januárban, összesítve...","id":"20200220_Hol_talalhatjuk_meg_a_bankszamla_dijkimutatasunkat_amirol_most_mindenki_beszel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9a124fa-97df-40f0-a170-342f6f2174d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d602543-8130-4618-8aed-d88c315cbd1e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200220_Hol_talalhatjuk_meg_a_bankszamla_dijkimutatasunkat_amirol_most_mindenki_beszel","timestamp":"2020. február. 20. 10:39","title":"Hol találhatjuk meg a bankszámla díjkimutatásunkat, amiről most mindenki beszél?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aa21e74-4620-4788-a8ef-d788d905f681","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel négymillió személyautó fut már a magyar utakon, és az állomány szépen halad a nagykorúság felé. ","shortLead":"Közel négymillió személyautó fut már a magyar utakon, és az állomány szépen halad a nagykorúság felé. ","id":"20200219_Nalunk_meg_az_uj_auto_is_oreg_a_behozott_kocsik_60_szazaleka_tiz_ev_feletti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8aa21e74-4620-4788-a8ef-d788d905f681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d2dad6-5ce5-4119-8d78-758b3f52f4ce","keywords":null,"link":"/cegauto/20200219_Nalunk_meg_az_uj_auto_is_oreg_a_behozott_kocsik_60_szazaleka_tiz_ev_feletti","timestamp":"2020. február. 19. 11:21","title":"Nálunk még az „új autó” is öreg, a behozott kocsik 60 százaléka tíz év feletti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78fe71cd-8572-4633-b962-b211ab7bb677","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Budapest brüsszeli képviselőjét kérdeztük arról, hogy jön-e több uniós forrás a fővárosba, illetve, hogy mit gondol a kormány klímatervéről. Jávor Benedekkel Gergely Márton beszélgetett.","shortLead":"Budapest brüsszeli képviselőjét kérdeztük arról, hogy jön-e több uniós forrás a fővárosba, illetve, hogy mit gondol...","id":"20200219_Javor_Benedek_Ures_kommunikacios_fordulat_Orban_zoldulese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78fe71cd-8572-4633-b962-b211ab7bb677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff62b71-8e5e-48fd-b479-101963709945","keywords":null,"link":"/360/20200219_Javor_Benedek_Ures_kommunikacios_fordulat_Orban_zoldulese","timestamp":"2020. február. 19. 13:15","title":"Jávor Benedek: Üres kommunikációs fordulat a kormány zöldülése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad462266-e180-4830-b587-f32e080c7fd7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Microsoft alapítója alaposan belegázolt Elon Musk lelkébe.","shortLead":"A Microsoft alapítója alaposan belegázolt Elon Musk lelkébe.","id":"20200219_Bill_Gates_Porschet_vezet_Tesla_helyett_Musk_kiakadt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad462266-e180-4830-b587-f32e080c7fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5f8669a-1b65-4993-99df-997bee24f485","keywords":null,"link":"/cegauto/20200219_Bill_Gates_Porschet_vezet_Tesla_helyett_Musk_kiakadt","timestamp":"2020. február. 19. 17:05","title":"Bill Gates Porschét vezet Tesla helyett, Musk kiakadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cb10890-c213-4dd0-a6e7-be7466fee699","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jobbikos Bencsik János bejelentette a lemondását, mert szerinte a párt elnöke azt mondta, a továbbiakban nincs szükség nemzetpolitikai és emlékezetpolitikai témákra. Jakab Péter a nemrég kiszivárgott kongresszusi beszédében Bencsiket azok közé sorolta, akivel nem akar együtt dolgozni.","shortLead":"A jobbikos Bencsik János bejelentette a lemondását, mert szerinte a párt elnöke azt mondta, a továbbiakban nincs...","id":"20200219_A_Jobbik_budapesti_elnoke_kilepett_a_partbol_es_a_parlamenti_frakciot_is_otthagyta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5cb10890-c213-4dd0-a6e7-be7466fee699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd06a4e-5e66-4966-b5be-3649b7132005","keywords":null,"link":"/itthon/20200219_A_Jobbik_budapesti_elnoke_kilepett_a_partbol_es_a_parlamenti_frakciot_is_otthagyta","timestamp":"2020. február. 19. 16:55","title":"A Jobbik budapesti elnöke kilépett a pártból Jakab Péter miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd1462c-d1d4-401f-86d6-540328a167d5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az ATL–1 és SMOG–P nevű eszközök is úgy működnek, ahogy kell, folyamatosan új adatokkal szolgálnak. Küldetésük tehát remek ütemben halad.","shortLead":"Az ATL–1 és SMOG–P nevű eszközök is úgy működnek, ahogy kell, folyamatosan új adatokkal szolgálnak. Küldetésük tehát...","id":"20200220_magyar_muholdak_atl_1_smog_p","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acd1462c-d1d4-401f-86d6-540328a167d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2de0986-ee99-4a04-aed3-5858c27193dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200220_magyar_muholdak_atl_1_smog_p","timestamp":"2020. február. 20. 10:41","title":"Jó hír jött a fellőtt magyar zsebműholdakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]