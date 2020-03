Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ce50304-0bc8-4561-a2db-831fd640cb29","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A koronavírustól való félelem sem akasztotta meg az év legfontosabb gazdasági eseményét, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hagyományos évnyitóján Varga Mihály pénzügyminiszter, Matolcsy György jegybankelnök és Orbán Viktor miniszterelnök az üzleti élet több száz prominense előtt beszélt a gazdaságpolitika főbb irányairól, a fideszes kormány elmúlt tíz évéről, amelyet mind ritka sikerként értékeltek. A koronavírus azonban így is központi téma lett, amelynek negatív hatásait egyelőre nem tudják felmérni.","shortLead":"A koronavírustól való félelem sem akasztotta meg az év legfontosabb gazdasági eseményét, a Magyar Kereskedelmi és...","id":"20200310_mkik_gazdasagi_evnyito_parragh_varga_matolcsy_orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ce50304-0bc8-4561-a2db-831fd640cb29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0d8d4e8-c90c-43e1-bde9-675d58789e3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200310_mkik_gazdasagi_evnyito_parragh_varga_matolcsy_orban","timestamp":"2020. március. 10. 10:30","title":" Orbán Viktor: Igaza lehet annak, aki szembemegy az autópályán a többiekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"639fdb28-1d8a-49bd-af0d-32d0f79a41d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök hétfőn fogadta a Karmelita kolostorban a nyolc és fél éves börtönbüntetéssel fenyegetett fideszes képviselőt. ","shortLead":"A miniszterelnök hétfőn fogadta a Karmelita kolostorban a nyolc és fél éves börtönbüntetéssel fenyegetett fideszes...","id":"20200309_Orban_Viktor_simonka_gyorgy_buntetougy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=639fdb28-1d8a-49bd-af0d-32d0f79a41d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a74e2872-0e59-4cc9-ae4f-1c1e5755a108","keywords":null,"link":"/itthon/20200309_Orban_Viktor_simonka_gyorgy_buntetougy","timestamp":"2020. március. 09. 17:50","title":"Orbán Viktor mosolyogva pózolt Simonka György mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c8d13e4-7212-467a-bcac-65a523b1675e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Varga István nem maradt az út szélén, miután leszólta a Fidesz-közeli sajtót.","shortLead":"Varga István nem maradt az út szélén, miután leszólta a Fidesz-közeli sajtót.","id":"20200310_varga_istvan_fideszes_mediaholding_ugyvedi_iroda_devizahitel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c8d13e4-7212-467a-bcac-65a523b1675e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b94a4555-d664-4c6d-b6e6-0e0ca82ff47b","keywords":null,"link":"/kkv/20200310_varga_istvan_fideszes_mediaholding_ugyvedi_iroda_devizahitel","timestamp":"2020. március. 10. 07:11","title":"24.hu: Zsíros állami megbízást kapott a kormánypárti médiamamut volt elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb36a85-739c-4406-8b66-01b0b62c115c","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Előválasztással. Az elemzőintézet elképzelése szerint az ellenzéki jelölteknek ötezer ajánlást kellene összegyűjteni.","shortLead":"Előválasztással. Az elemzőintézet elképzelése szerint az ellenzéki jelölteknek ötezer ajánlást kellene összegyűjteni.","id":"20200310_Elkuldte_az_ellenzeki_partoknak_a_Republikon_hogyan_kepzeli_az_elovalasztast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bb36a85-739c-4406-8b66-01b0b62c115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5df54c6-7f70-468d-ad19-bb048662a755","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_Elkuldte_az_ellenzeki_partoknak_a_Republikon_hogyan_kepzeli_az_elovalasztast","timestamp":"2020. március. 10. 06:00","title":"Közölte a Republikon, hogyan képzeli a miniszterelnök-jelölt kiválasztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b171c54-440f-42b3-a631-d21867b00a2b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A francia csokikészítő mosolyt akar csalni az emberek arcára a nehéz időkben.","shortLead":"A francia csokikészítő mosolyt akar csalni az emberek arcára a nehéz időkben.","id":"20200308_koronavirus_cukrasz_franciaorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b171c54-440f-42b3-a631-d21867b00a2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8038b98-ea99-482d-a28e-2be4de2ed98b","keywords":null,"link":"/kkv/20200308_koronavirus_cukrasz_franciaorszag","timestamp":"2020. március. 08. 20:27","title":"Csokiból készült koronavírust árul egy francia cukrász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"927abf2e-6f28-47fc-a18c-1b73c13ea648","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eBay úgy döntött, nem hagyja tovább, hogy bizonyos eladók a koronavíruson nyerészkedjenek, és inkább módosította a vonatkozó szerek és eszközök árusítására vonatkozó szabályokat.","shortLead":"Az eBay úgy döntött, nem hagyja tovább, hogy bizonyos eladók a koronavíruson nyerészkedjenek, és inkább módosította...","id":"20200309_koronavirus_jarvany_ebay_kereskedelem_arcmaszk_pormaszk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=927abf2e-6f28-47fc-a18c-1b73c13ea648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fe953c4-ace6-4c8f-ad75-8cabb3811b4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200309_koronavirus_jarvany_ebay_kereskedelem_arcmaszk_pormaszk","timestamp":"2020. március. 09. 15:03","title":"Elege lett a túlárazásból az eBaynek, letiltják a koronavíruson nyerészkedő hirdetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a8e6c7a-e328-403f-8270-575a85241bb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár sokféle Call of Duty került a boltok polcaira az évek során, ingyenes verziót még nem adtak ki belőle. Most ez is megtörténik.","shortLead":"Bár sokféle Call of Duty került a boltok polcaira az évek során, ingyenes verziót még nem adtak ki belőle. Most ez is...","id":"20200309_call_of_duty_modern_warfare_warzone_battle_royale","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a8e6c7a-e328-403f-8270-575a85241bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e95970-8e7b-4ea2-bdbd-7e5b389b60b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200309_call_of_duty_modern_warfare_warzone_battle_royale","timestamp":"2020. március. 09. 19:20","title":"Ingyenes Call of Duty jön holnaptól, egyszerre 150 játékos csaphat benne össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380d2811-b35a-471a-beb8-1ae044ab445e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2024-re új főtér, korszerűbb piac és bevásárlóközpont is helyet kapna Zugló határán.","shortLead":"2024-re új főtér, korszerűbb piac és bevásárlóközpont is helyet kapna Zugló határán.","id":"20200309_Jovore_megkezdodhet_az_uj_varoskozpont_epitese_a_Bosnyak_teren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=380d2811-b35a-471a-beb8-1ae044ab445e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d0bfecf-0e7d-41a8-b107-d2b3283679f0","keywords":null,"link":"/kkv/20200309_Jovore_megkezdodhet_az_uj_varoskozpont_epitese_a_Bosnyak_teren","timestamp":"2020. március. 09. 11:05","title":"Jövőre megkezdődhet az új városközpont építése a Bosnyák téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]