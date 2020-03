Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78c98243-fa47-40a0-8a8a-b5d39b7c7666","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Végleg lezárult a Led Zeppelin együttes ellen indított plágiumper.","shortLead":"Végleg lezárult a Led Zeppelin együttes ellen indított plágiumper.","id":"20200310_Eldolt_Nem_lopta_a_Stairway_to_Heaven_cimu_dalat_a_Led_Zeppelin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78c98243-fa47-40a0-8a8a-b5d39b7c7666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38a59f5a-b779-4ed2-bc8c-85eb3b7eb677","keywords":null,"link":"/kultura/20200310_Eldolt_Nem_lopta_a_Stairway_to_Heaven_cimu_dalat_a_Led_Zeppelin","timestamp":"2020. március. 10. 11:24","title":"Eldőlt: Nem lopta a Stairway to Heaven című dalát a Led Zeppelin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5308de47-d928-4a60-9977-a47025362251","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pénzt az operatív törzs utasítása alapján lehet felhasználni.","shortLead":"A pénzt az operatív törzs utasítása alapján lehet felhasználni.","id":"20200309_koronavirus_kormany_operativ_torzs_tamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5308de47-d928-4a60-9977-a47025362251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b89663-0cdd-4a0a-bb40-c3172943c330","keywords":null,"link":"/itthon/20200309_koronavirus_kormany_operativ_torzs_tamogatas","timestamp":"2020. március. 09. 20:42","title":"8 milliárd forintot ad a kormány a koronavírus elleni harcra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"369c1120-3dc8-47f5-8b7b-c52e2391073a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházak egészségügyi dolgozóit is arra kérik: lehetőség szerint ne utazzanak el - hangzott el az operatív törzs vasárnapi ülését követő tájékoztatón. 