[{"available":true,"c_guid":"64b992f0-050d-4cfc-ade3-ec9a794b7ee7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"36 koronavírusos beteget kezelnek a Dél-pesti Centrumkórházban, közülük négyen vannak az intenzív osztályon súlyos állapotban.","shortLead":"36 koronavírusos beteget kezelnek a Dél-pesti Centrumkórházban, közülük négyen vannak az intenzív osztályon súlyos...","id":"20200318_koronavirus_beteg_dpc_intenziv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64b992f0-050d-4cfc-ade3-ec9a794b7ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4cd7197-7684-46a2-98d0-049c7e064aa1","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_koronavirus_beteg_dpc_intenziv","timestamp":"2020. március. 18. 08:33","title":"Négy koronavírusos beteg van a Dél-pesti Centrumkórház intenzív osztályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53de6462-a610-4afc-8671-c267b68f2528","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A helyi média szerint akár ezer fogvatartott is megszökhetett.","shortLead":"A helyi média szerint akár ezer fogvatartott is megszökhetett.","id":"20200317_Tobb_szaz_rab_szokott_meg_braziliai_bortonokbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53de6462-a610-4afc-8671-c267b68f2528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e1b4b64-ca2f-4f96-913a-e6f2954c555c","keywords":null,"link":"/vilag/20200317_Tobb_szaz_rab_szokott_meg_braziliai_bortonokbol","timestamp":"2020. március. 17. 06:03","title":"Több száz rab szökött meg brazíliai börtönökből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f8d975-8426-49ee-b9e4-365b29a7b03d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kaszinók a tervek szerint egy hónapig tartanak zárva.","shortLead":"A kaszinók a tervek szerint egy hónapig tartanak zárva.","id":"20200318_kaszino_las_vegas_nevada_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15f8d975-8426-49ee-b9e4-365b29a7b03d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c83271-c4ef-4d0f-b72e-e272f07d7997","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_kaszino_las_vegas_nevada_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 07:19","title":"Minden kaszinót bezárnak Las Vegasban a vírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde4e541-a1ba-412e-84f6-514bc2dea605","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Azt kértem Istentől, állítsa meg járványt - nyilatkozta Ferenc pápa egy olasz lapnak, és adott néhány jótanácsot járvány idejére. ","shortLead":"Azt kértem Istentől, állítsa meg járványt - nyilatkozta Ferenc pápa egy olasz lapnak, és adott néhány jótanácsot...","id":"20200318_Ferenc_papa_azt_kertem_Istentol_allitsa_meg_jarvanyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bde4e541-a1ba-412e-84f6-514bc2dea605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"895bc7b9-07c0-4d9b-95cb-2cfcd4f0827a","keywords":null,"link":"/elet/20200318_Ferenc_papa_azt_kertem_Istentol_allitsa_meg_jarvanyt","timestamp":"2020. március. 18. 10:38","title":"Ferenc pápa adott egy tippet, hogyan éljük túl az önkéntes karantént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ece8309d-0b50-4dd5-bcf6-a4a4b527de81","c_author":"Daczi Dóra - Kovács Gábor","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Amíg nem tudni, mikorra sikerülhet megfékezni a világjárványt, akár egymást kioltó hatásokkal is számolni kell, ugyanakkor a helyzet fokozódásával az árszínvonal rövid távú csökkenése egyre reálisabb forgatókönyv. A hosszú távon továbbra is az árszínvonal emelkedését váró elemzők annak ellenére osztották meg gondolatkísérleteiket, hogy a koronavírus gazdasági hatásai napról napra formálják a piacot. Szakértőket kérdeztünk arról, milyen lehetséges forgatókönyvek születhetnek a következő hetekben.","shortLead":"Amíg nem tudni, mikorra sikerülhet megfékezni a világjárványt, akár egymást kioltó hatásokkal is számolni kell...","id":"20200318_Ingatlanpiac_koronavirus_elads_airbnb_lakasberles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ece8309d-0b50-4dd5-bcf6-a4a4b527de81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99454fdc-7283-4dd2-9ef9-b0891bcae322","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200318_Ingatlanpiac_koronavirus_elads_airbnb_lakasberles","timestamp":"2020. március. 18. 11:00","title":"Koronavírus és ingatlanpiac: \"egyáltalán nem az történik, mint amire számítottunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15dc8e31-98a9-4a05-8a8e-07cab1ceb98e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután éjféltől csak magyar állampolgár léphet be az országba, többeket nem engedtek felszállni az egyik repülőjáratra. ","shortLead":"Miután éjféltől csak magyar állampolgár léphet be az országba, többeket nem engedtek felszállni az egyik repülőjáratra. ","id":"20200317_Igy_mukodik_a_hatarzar_a_gyakorlatban_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15dc8e31-98a9-4a05-8a8e-07cab1ceb98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f5b895-428d-4ec2-a1ed-3c4a5b84b3d6","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_Igy_mukodik_a_hatarzar_a_gyakorlatban_koronavirus","timestamp":"2020. március. 17. 07:03","title":"Így működik a határzár a gyakorlatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10 gyűjtőnév sokféle operációsrendszer-változatot foglal egybe. Vannak közülük, amelyeknek „lejár a szavatossága”, és erre most igencsak diszkréten figyelmeztet a Microsoft.","shortLead":"A Windows 10 gyűjtőnév sokféle operációsrendszer-változatot foglal egybe. Vannak közülük, amelyeknek „lejár...","id":"20200317_windows10_tamogatas_lejarta_figyelmeztetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9be10ef4-b03b-461c-aead-961e5bcf04b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200317_windows10_tamogatas_lejarta_figyelmeztetes","timestamp":"2020. március. 17. 08:03","title":"Ha ez a figyelmeztetés ugrik fel a gépén, hozzá kell nyúlnia a Windowshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"257bfa6d-5ee9-40b0-8e78-0030eb5de892","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem zár be a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, továbbra is indít és fogad járatokat, de az országba útlevél-ellenőrzés után csak magyarok léphetnek be, és csak a 2B Terminál fogad járatokat – közölte a Budapest Airport.","shortLead":"Nem zár be a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, továbbra is indít és fogad járatokat, de az országba...","id":"20200317_koronavirus_ferihegy_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_hatarzar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=257bfa6d-5ee9-40b0-8e78-0030eb5de892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98bbd6f2-dfcd-473b-994c-de8d38fc4622","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_koronavirus_ferihegy_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_hatarzar","timestamp":"2020. március. 17. 09:10","title":"Így változik a be- és kiléptetés Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]