Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d3fba18-fee7-4b95-baa8-20d54845e475","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig több mint 9700 koronavírusos beteget regisztráltak az országban.","shortLead":"Eddig több mint 9700 koronavírusos beteget regisztráltak az országban.","id":"20200422_Mar_otszaznal_is_tobben_haltak_meg_Romaniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d3fba18-fee7-4b95-baa8-20d54845e475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22bb42f0-3945-48c4-aa1a-00027549ed0b","keywords":null,"link":"/vilag/20200422_Mar_otszaznal_is_tobben_haltak_meg_Romaniaban","timestamp":"2020. április. 22. 14:10","title":"Már ötszáznál is többen haltak meg Romániában a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f433b0b-abe7-4496-b00a-74d47347eca4","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Újra nekifutnak az EU-tagországok vezetői csütörtök délután annak, hogy megtalálják a csodafegyvert a koronavírus-járvány okozta sokk ellen. Ötletek vannak, ám a bőkezűségnek két korlátja is van: egyfelől ez a hétéves uniós költségvetés utolsó éve, amikor kevés pénz van már a kasszában, másfelől a tagországok egy része nem mutat nagy hajlandóságot arra, hogy beszálljon egy olyan támogatási rendszerbe, amelyből elsősorban nem ő profitál. Ez azonban nem jelenti azt – bármennyire is próbálja a magyar kormány ezt láttatni –, hogy nincs uniós segítség a koronavírus ellen.","shortLead":"Újra nekifutnak az EU-tagországok vezetői csütörtök délután annak, hogy megtalálják a csodafegyvert...","id":"20200423_eu_tamogatas_koronavirus_marshall_terv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f433b0b-abe7-4496-b00a-74d47347eca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68a73b87-1896-4b1f-9fd9-944cffe341d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200423_eu_tamogatas_koronavirus_marshall_terv","timestamp":"2020. április. 23. 16:30","title":"Mit kapunk az EU-tól a koronavírus ellen? Marshall-segélyt vagy a nagy semmit?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ad911d-da83-42e1-ad20-b0ceff92e8ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google változtatott a Play áruház fejlesztőkre vonatkozó feltételein, így kisebb lesz az esély, hogy egy hangzatos ígéret után átverjék az embert.","shortLead":"A Google változtatott a Play áruház fejlesztőkre vonatkozó feltételein, így kisebb lesz az esély, hogy egy hangzatos...","id":"20200422_google_play_aruhaz_csalo_alkalmazasok_atveres_elofizetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3ad911d-da83-42e1-ad20-b0ceff92e8ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d2d448-2b35-4c28-b05d-a4ba42207876","keywords":null,"link":"/tudomany/20200422_google_play_aruhaz_csalo_alkalmazasok_atveres_elofizetes","timestamp":"2020. április. 22. 22:03","title":"Odaszúrt egyet az androidos csalóknak a Google, a pénztárcánk örülhet neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40845cd5-a776-41b1-bcc1-577cfe2e537e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint az intézkedés segít majd abban, hogy elkezdhessék enyhíteni a koronavírus miatti korlátozásokat. ","shortLead":"A főpolgármester szerint az intézkedés segít majd abban, hogy elkezdhessék enyhíteni a koronavírus miatti...","id":"20200422_kereskedelem_taxi_kotelezo_maszk_Karacsony_Gergely_Budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40845cd5-a776-41b1-bcc1-577cfe2e537e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8ec260-889c-413b-b268-8fdb7b07d502","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_kereskedelem_taxi_kotelezo_maszk_Karacsony_Gergely_Budapest","timestamp":"2020. április. 22. 18:05","title":"Levélben kérte a boltok együttműködését a kötelező maszkviseléshez Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24da6f5a-ab70-4ee6-bf39-6c19a752db7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pihentesd a dokit kezdeményezés célja, hogy a járvány miatt leterhelt egészségügyi dolgozók munkahelyükhöz minél közelebb tudjanak lakhatást találni.","shortLead":"A Pihentesd a dokit kezdeményezés célja, hogy a járvány miatt leterhelt egészségügyi dolgozók munkahelyükhöz minél...","id":"20200422_pihentesd_a_dokit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24da6f5a-ab70-4ee6-bf39-6c19a752db7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89825b6f-bc2f-44f2-b960-d9211b31b581","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_pihentesd_a_dokit","timestamp":"2020. április. 22. 20:00","title":"Már kétszáznál több egészségügyi dolgozó kapott lakást civilektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb1303d6-8c07-4f83-8e87-8885f04a31e4","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"itthon","description":"Lehet vitatkozni azon, az utóbbi évek tavaszai közül melyik volt izgalmasabb a HVG életében. A magunk részéről mindegyiket ki tudtuk volna hagyni…","shortLead":"Lehet vitatkozni azon, az utóbbi évek tavaszai közül melyik volt izgalmasabb a HVG életében. A magunk részéről...","id":"20200423_Nagy_Ivan_Zsolt_Maradjanak_velunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb1303d6-8c07-4f83-8e87-8885f04a31e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394182e8-b700-4533-875e-15992b4d08f6","keywords":null,"link":"/itthon/20200423_Nagy_Ivan_Zsolt_Maradjanak_velunk","timestamp":"2020. április. 23. 09:00","title":"Nagy Iván Zsolt: Maradjanak velünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6690df4-6f7a-44e5-bf5c-243e49ae70b6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szervezet főigazgatója szerint a korlátozások lazításának még nincs itt az ideje.","shortLead":"A szervezet főigazgatója szerint a korlátozások lazításának még nincs itt az ideje.","id":"20200423_who_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6690df4-6f7a-44e5-bf5c-243e49ae70b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f1e5bad-ab59-420e-beaf-6988ea14749e","keywords":null,"link":"/elet/20200423_who_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 23. 13:05","title":"WHO: Még sokáig velünk lehet a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b3ff090-868d-4d1e-b11d-454657bf4ecf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus miatt meghozott intézkedések miatt jelentősen mérséklődött a szálló por mennyisége.\r

","shortLead":"A koronavírus miatt meghozott intézkedések miatt jelentősen mérséklődött a szálló por mennyisége.\r

","id":"20200423_koronavirus_jarvany_kijarasi_korlatozas_legszennyezettseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b3ff090-868d-4d1e-b11d-454657bf4ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec65a6c-6f92-4811-a561-7cafab82d27d","keywords":null,"link":"/elet/20200423_koronavirus_jarvany_kijarasi_korlatozas_legszennyezettseg","timestamp":"2020. április. 23. 14:42","title":"Akár 60 százalékkal is csökkenhet a légszennyezés a korlátozások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]