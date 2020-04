Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca552a80-1db1-40a3-937e-c6c7f5194cb1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Fiat Chrysler, a PSA és a Renault piacrésze jelentősen csökkent márciusban, a legkevesebbet a Volvo és a Daimler bukta.","shortLead":"A Fiat Chrysler, a PSA és a Renault piacrésze jelentősen csökkent márciusban, a legkevesebbet a Volvo és a Daimler...","id":"20200429_koronavirus_ide_vagy_oda_a_vwcsoport_novelte_europai_elonyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca552a80-1db1-40a3-937e-c6c7f5194cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8202e5bb-5262-4dd0-8459-f2cd03b924dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200429_koronavirus_ide_vagy_oda_a_vwcsoport_novelte_europai_elonyet","timestamp":"2020. április. 29. 06:41","title":"Koronavírus ide vagy oda, a VW-csoport növelte európai előnyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tömeges tesztelés, a tüneteket produkálók elkülönítése, az iskolák és a kereskedelmi egységek újranyitása, valamint a tömegközlekedési járműveken a kötelező maszkviselés a legfontosabb pontjai a koronavírus-járvány miatt kihirdetett kijárási korlátozásokat május 11-től fokozatosan felváltó óvintézkedésekről szóló francia kormányjavaslatnak.\r

","shortLead":"Tömeges tesztelés, a tüneteket produkálók elkülönítése, az iskolák és a kereskedelmi egységek újranyitása, valamint...","id":"20200429_Franciaorszagban_enyhitik_a_korlatozasokat_de_meghosszabbitjak_a_rendkivuli_allapotot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3f7b1c0-0d2b-4428-abcc-b166102dadc4","keywords":null,"link":"/vilag/20200429_Franciaorszagban_enyhitik_a_korlatozasokat_de_meghosszabbitjak_a_rendkivuli_allapotot","timestamp":"2020. április. 29. 05:46","title":"Franciaországban enyhítik a korlátozásokat, de meghosszabbítják a rendkívüli állapotot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cf9d8e0-56a2-4c8d-9686-3b7a424f3d7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Máté Roland Kevin otthonról tűnt el.","shortLead":"Máté Roland Kevin otthonról tűnt el.","id":"20200428_eltunt_12_eves_fiu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0cf9d8e0-56a2-4c8d-9686-3b7a424f3d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"685bcd7d-c68d-4d4d-8463-7313ee5673e5","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_eltunt_12_eves_fiu","timestamp":"2020. április. 28. 16:01","title":"Elszökött egy 12 éves budapesti fiú, keresik a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dd1dad1-a081-4d83-bd82-9a3f3610fcd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Charter of Trust kezdeményezés mögött álló vállalatok nyolc ajánlást dolgoztak ki a kiberbiztonság megerősítésére annak érdekében, hogy a munkavállalók éppolyan biztonsági feltételek mellett dolgozhassanak otthonukból, mint az irodában. Az ajánlások a hangvezérlésű eszközök kikapcsolásától kezdve a webkamerák letakarásán át a készülékek magán- és üzleti célú vegyes felhasználásának elkerülésére is kiterjednek.","shortLead":"A Charter of Trust kezdeményezés mögött álló vállalatok nyolc ajánlást dolgoztak ki a kiberbiztonság megerősítésére...","id":"20200428_tavoli_munkavegzes_tavmunka_kiberbiztonsag_charter_of_trust","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dd1dad1-a081-4d83-bd82-9a3f3610fcd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ef9639-6ccd-4309-8334-03a4b49c11a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_tavoli_munkavegzes_tavmunka_kiberbiztonsag_charter_of_trust","timestamp":"2020. április. 28. 08:03","title":"17 neves vállalat javasolja: ezeket tartsa be, ha nem akarja, hogy gond legyen az otthoni munkavégzésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cd49d5d-4246-4406-b940-391ee7160100","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem szeretek itt lenni, így mi értelme lenne tovább itt maradni – erről a felismerésről szól Ripoff Raskolnikov I’ll Walk Away című száma egy nem mindennapi szemszögből. A melankolikus hangulatú blues dalhoz erdőben bolyongva forgattak különös atmoszférájú klipet. Premier.



","shortLead":"Nem szeretek itt lenni, így mi értelme lenne tovább itt maradni – erről a felismerésről szól Ripoff Raskolnikov I’ll...","id":"20200428_Amikor_ugy_erzed_besokalltal_es_magad_mogott_hagynal_mindent__Ripoff_Raskolnikov_klippremier","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cd49d5d-4246-4406-b940-391ee7160100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c6d2415-5977-4c60-80aa-2f10da7a53ec","keywords":null,"link":"/kultura/20200428_Amikor_ugy_erzed_besokalltal_es_magad_mogott_hagynal_mindent__Ripoff_Raskolnikov_klippremier","timestamp":"2020. április. 28. 15:03","title":"„Amikor úgy érzed, besokalltál, és magad mögött hagynál mindent” – Ripoff Raskolnikov klippremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f576c91-548f-4796-b7d8-044b5b3d7856","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről Schanda Tamás, az Inoovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára beszélt a testület keddi tájékoztatóján. Az országos tisztifőorvos pedig azt mondta, minden bizodalmuk megvan abban, hogy eljön az egyensúlyi helyzet, amikor nem növekszik majd jelentősen az új fertőzöttek száma.","shortLead":"Erről Schanda Tamás, az Inoovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára beszélt a testület keddi tájékoztatóján...","id":"20200428_Operativ_Torzs_Ha_kell_az_allam_fog_munkat_adni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f576c91-548f-4796-b7d8-044b5b3d7856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c8cb9cd-84dc-4a7d-92b1-bfe37701a74d","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_Operativ_Torzs_Ha_kell_az_allam_fog_munkat_adni","timestamp":"2020. április. 28. 11:23","title":"Operatív törzs: Ha kell, az állam fog munkát adni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d203dc0-d29b-4d1e-882c-064300a6255e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Downing Streeten grasszált a koma.","shortLead":"A Downing Streeten grasszált a koma.","id":"20200429_Benezett_egy_roka_a_londoni_miniszterelnoki_rezidenciara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d203dc0-d29b-4d1e-882c-064300a6255e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"178542cf-ce9b-4200-a04e-6ac3755a752e","keywords":null,"link":"/elet/20200429_Benezett_egy_roka_a_londoni_miniszterelnoki_rezidenciara","timestamp":"2020. április. 29. 15:59","title":"Benézett egy róka a londoni miniszterelnöki rezidenciára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c6cc6d-d9c8-4c5b-992a-0c6e5066a137","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Tíz napja még csak egy lakó tesztje tett pozitív. Az otthont fenntartó Katolikus Szeretetszolgálat egy hete ködösít arról, hogy mi a helyzet az általa működtetett további, összesen tizenhárom intézményben. ","shortLead":"Tíz napja még csak egy lakó tesztje tett pozitív. Az otthont fenntartó Katolikus Szeretetszolgálat egy hete ködösít...","id":"20200427_A_verocei_idosotthon_hat_lakoja_is_koronavirusos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8c6cc6d-d9c8-4c5b-992a-0c6e5066a137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d835696d-1dfe-4a6a-a701-9e7ff5de73c2","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_A_verocei_idosotthon_hat_lakoja_is_koronavirusos","timestamp":"2020. április. 27. 19:06","title":"Egy verőcei idősotthon hat lakója is koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]