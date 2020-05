Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8665df9e-48bd-44b9-b77a-5816f6b8cafc","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Duma Aktuált is megihlette az Operatív Törzs napi sajtótájékoztatóján adagolt rendőri zsargon. Klasszikus mese egy kicsi másképp, Hadházi László tolmácsolásában. ","shortLead":"A Duma Aktuált is megihlette az Operatív Törzs napi sajtótájékoztatóján adagolt rendőri zsargon. Klasszikus mese...","id":"20200508_Hadhazi_fotorzs_mesel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8665df9e-48bd-44b9-b77a-5816f6b8cafc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9be1f07-6e4f-4ca6-a43a-9d0c8bd89956","keywords":null,"link":"/360/20200508_Hadhazi_fotorzs_mesel","timestamp":"2020. május. 09. 17:30","title":"Hadházi főtörzs mesél: H. Fehérke kiskorú állampolgár és a hét zömök fizikai munkás ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b41cfe-ade0-4d50-a649-1f8270cf3bd9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új irányzat született a karanténvideók műfajában, és csak tisztelegni tudunk az előadó előtt.","shortLead":"Új irányzat született a karanténvideók műfajában, és csak tisztelegni tudunk az előadó előtt.","id":"20200509_Budapesti_Tescoban_oregsavban_feszko_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54b41cfe-ade0-4d50-a649-1f8270cf3bd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbdd7160-4540-4507-904a-3c9c5ddaf5c6","keywords":null,"link":"/elet/20200509_Budapesti_Tescoban_oregsavban_feszko_van","timestamp":"2020. május. 09. 08:10","title":"„Budapesti Tescóban öregsávban feszkó van”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42c3dd30-4ec2-4aa2-9168-22a82f992eb8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Péntektől mind az elnökön, mind az alelnökön naponta végeznek vírustesztet.","shortLead":"Péntektől mind az elnökön, mind az alelnökön naponta végeznek vírustesztet.","id":"20200509_Koronavirusos_az_amerikai_alelnok_szovivoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42c3dd30-4ec2-4aa2-9168-22a82f992eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19662d4e-d79f-4093-affb-d2e262184bb8","keywords":null,"link":"/vilag/20200509_Koronavirusos_az_amerikai_alelnok_szovivoje","timestamp":"2020. május. 09. 08:57","title":"Koronavírusos az amerikai alelnök szóvivője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69a8cdff-b83e-494a-9010-1f8851c0e66c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tatai Öreg-tó partjára tervezett luxusszálloda helyét a polgármester egy személyben jelölte ki kiemelt fejlesztési helyszínnek, népszavazást nem lehet most tartani róla, és tüntetni sem lehet, amíg a járvány tart.","shortLead":"A tatai Öreg-tó partjára tervezett luxusszálloda helyét a polgármester egy személyben jelölte ki kiemelt fejlesztési...","id":"20200510_jarvany_tata_szalloda_michl","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69a8cdff-b83e-494a-9010-1f8851c0e66c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26e2f285-c8fb-4d30-bc4b-25be472cce08","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_jarvany_tata_szalloda_michl","timestamp":"2020. május. 10. 09:15","title":"A járványra hivatkozva egyedül döntött a tatai polgármester egy vitatott szállodaberuházásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9c2a7e2-d72a-4c9f-aa67-79d8b619ce5d","c_author":"SPAR","category":"brandchannel","description":" “Óriási bizonytalanságot hozott a járvány. Nem tudjuk mennyi időre kell berendezkedni erre az állapotra. Hogyan fog alakulni a cash-flownk? Mennyi alap- és csomagolóanyagot készletezzünk? Mennyi készterméket gyártsunk előre nem látható igényekre? Rengeteg a kérdőjel, amire nem nagyon van biztos válasz, mivel jelen pillanatban nincs milyen múltbeli tapasztalathoz visszanyúlnunk.”","shortLead":" “Óriási bizonytalanságot hozott a járvány. Nem tudjuk mennyi időre kell berendezkedni erre az állapotra. Hogyan fog...","id":"spar_20200506_Versenynek_indult_valodi_mentoov_lett_belole__a_Hungaricool_by_SPAR_nyerteseivel_beszeltunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9c2a7e2-d72a-4c9f-aa67-79d8b619ce5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9520a099-ae00-4fb4-b21b-03f86c810c40","keywords":null,"link":"/brandchannel/spar_20200506_Versenynek_indult_valodi_mentoov_lett_belole__a_Hungaricool_by_SPAR_nyerteseivel_beszeltunk","timestamp":"2020. május. 08. 11:30","title":"Versenynek indult, valódi mentőöv lett belőle – a Hungaricool by SPAR nyerteseivel beszéltünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"SPAR Magyarország","c_partnerlogo":"9615d6e6-8d73-4e29-a76b-e36e534d9f8a","c_partnertag":"SPAR"},{"available":true,"c_guid":"5a08db7e-c944-4912-8dca-96348d2b22c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évek óta hasít az online vásárlás a hazai lakosság körében, mára a magyarok 33 százaléka költi a pénzét rendszeresen webáruházakban a Generali Biztosító legújabb felmérése szerint. A tendenciát erősíti a világjárvány okozta bezártság is, azonban nem árt az óvatosság, hiszen a válaszadók 34 százalékát érte már rosszindulatú támadás az online világban.","shortLead":"Évek óta hasít az online vásárlás a hazai lakosság körében, mára a magyarok 33 százaléka költi a pénzét rendszeresen...","id":"20200510_generali_biztosito_kiberbiztonsag_online_vasarlas_adatlopas_zsarolovirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a08db7e-c944-4912-8dca-96348d2b22c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85550858-e79c-4251-bd12-3ecfed72aebc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200510_generali_biztosito_kiberbiztonsag_online_vasarlas_adatlopas_zsarolovirus","timestamp":"2020. május. 10. 08:03","title":"Minden harmadik magyart ért kibertámadás, többekről 50 ezer forintnál is többet húztak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda3a778-c10e-4ade-a996-ace3d9e68951","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Érdekes feladatokat kaptak idén is a diákok a kreatív történelmi versenyen.\r

\r

","shortLead":"Érdekes feladatokat kaptak idén is a diákok a kreatív történelmi versenyen.\r

\r

","id":"20200508_Ilyen_lenne_Blaha_Lujza_vagy_Mikszath_Instaoldala","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dda3a778-c10e-4ade-a996-ace3d9e68951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3e137c4-2146-4e0a-bae3-b922a7cf499a","keywords":null,"link":"/elet/20200508_Ilyen_lenne_Blaha_Lujza_vagy_Mikszath_Instaoldala","timestamp":"2020. május. 08. 11:57","title":"Ilyen lenne Blaha Lujza vagy Mikszáth Insta-oldala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae523aad-1003-4b22-a1f0-09c76d30e479","c_author":"MTI","category":"itthon","description":" A járvány miatt tovább egyszerűsíti a kormány a lakossági és vállalati ügyintézést - közölte szombaton a Miniszterelnökség.","shortLead":" A járvány miatt tovább egyszerűsíti a kormány a lakossági és vállalati ügyintézést - közölte szombaton...","id":"20200509_Nehany_teruleten_ismet_egyszerusitett_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae523aad-1003-4b22-a1f0-09c76d30e479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23daca7b-8ad9-4388-b8ce-fbdf11e509d4","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_Nehany_teruleten_ismet_egyszerusitett_a_kormany","timestamp":"2020. május. 09. 11:49","title":"Néhány területen ismét egyszerűsített a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]