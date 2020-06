Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99b42aac-44c3-45b8-8a3a-4f95951b1ea1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pletykák szerint nem jött össze a kínai BOE terve, hogy ők szállítsák az OLED kijelzőket a Samsungnak (és az Apple-nek).","shortLead":"A pletykák szerint nem jött össze a kínai BOE terve, hogy ők szállítsák az OLED kijelzőket a Samsungnak (és...","id":"20200610_samsung_galaxy_s21_kijelzoje_oled_kijelzo_boe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99b42aac-44c3-45b8-8a3a-4f95951b1ea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca1b9642-1cfb-4515-95aa-52acf82a4df3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_samsung_galaxy_s21_kijelzoje_oled_kijelzo_boe","timestamp":"2020. június. 10. 17:03","title":"Egy valamit már most tudni lehet a Samsung Galaxy S21-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2e90d79-d177-49d1-a7e8-4e35d63024ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az elmúlt 10 évben 80 százalékkal csökkent a számuk Ázsiában, és óriási az illegális kereskedelmük is.","shortLead":"Az elmúlt 10 évben 80 százalékkal csökkent a számuk Ázsiában, és óriási az illegális kereskedelmük is.","id":"20200609_Kina_tobzoska_allatvedelem_wwf_illegalis_populacio_veszelyeztetett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2e90d79-d177-49d1-a7e8-4e35d63024ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e627781d-5545-4340-a3fd-b96236f813af","keywords":null,"link":"/zhvg/20200609_Kina_tobzoska_allatvedelem_wwf_illegalis_populacio_veszelyeztetett","timestamp":"2020. június. 09. 14:46","title":"Pandákkal egyenrangú védelmet kaptak a tobzoskák Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megakadályozta a kormányhivatal, hogy Karácsony hajléktalan embereket fogadhasson be a Városházára. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Megakadályozta a kormányhivatal, hogy Karácsony hajléktalan embereket fogadhasson be a Városházára. A hvg360 reggeli...","id":"20200610_Radar360_Remhirterjesztesert_beperelt_MSZP_megfelemlito_iskolarendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32588933-2490-4801-b934-7f44df615057","keywords":null,"link":"/360/20200610_Radar360_Remhirterjesztesert_beperelt_MSZP_megfelemlito_iskolarendorok","timestamp":"2020. június. 10. 08:00","title":"Radar360: Rémhírterjesztésért feljelentett MSZP, megfélemlítő iskolarendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"330fb081-e2b3-4b8d-b776-475befe503a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A TASZ másodfokon is megnyerte a pert a portállal szemben, amelynek még sérelemdíjat is fizetnie kell.\r

","shortLead":"A TASZ másodfokon is megnyerte a pert a portállal szemben, amelynek még sérelemdíjat is fizetnie kell.\r

","id":"20200610_Origo_TASZ_civil_tunteto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=330fb081-e2b3-4b8d-b776-475befe503a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca773000-edc5-4c10-9da9-1221570d73e7","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_Origo_TASZ_civil_tunteto","timestamp":"2020. június. 10. 15:38","title":"Az Origónak bocsánatot kell kérnie a civil tüntetőktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5772e61f-412d-4d42-a448-a46e8ce02ee0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legutóbb június 15-ig hosszabbították meg a korlátozásokat.","shortLead":"Legutóbb június 15-ig hosszabbították meg a korlátozásokat.","id":"20200610_EU_hatar_Europai_Bizottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5772e61f-412d-4d42-a448-a46e8ce02ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"558542e1-1cfa-4283-8a41-b484681ec532","keywords":null,"link":"/vilag/20200610_EU_hatar_Europai_Bizottsag","timestamp":"2020. június. 10. 20:11","title":"Július 1-jétől újból megnyithatják az unió külső határait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f6e5641-c701-4cd7-b96d-7c6c39d43ccb","c_author":"Csányi Péter","category":"360","description":"A márciusban kirobbanó világjárványnak nem kizárólag negatív gazdasági és társadalmi hatásai voltak. Az emberek extrém gyorsan alkalmazkodtak a helyzethez, egyre többen és többet fizetnek online vagy digitálisan. Az OTP ügyvezetője szerint mindez biztosan hatással lesz a járványt követő évekre, a digitalizáció minél gyorsabb terjesztésére, de a bankok ehhez jogi könnyítésekre is számítanak. A cikk a hvg360 Gondoljuk újra sorozatában jelenik meg.","shortLead":"A márciusban kirobbanó világjárványnak nem kizárólag negatív gazdasági és társadalmi hatásai voltak. Az emberek extrém...","id":"20200610_Keszpenzgyilkos_virus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f6e5641-c701-4cd7-b96d-7c6c39d43ccb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91465fe-8f30-4d5a-b477-f0c00651ab26","keywords":null,"link":"/360/20200610_Keszpenzgyilkos_virus","timestamp":"2020. június. 10. 07:00","title":"Csányi Péter: A koronavírus lehet a készpénz gyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb79dab8-0aa2-43d5-873c-f48d747c6658","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloomberg értesülései szerint az Apple a WWDC 2020 fejlesztői konferencián áll majd elő a saját fejlesztésű processzoraival, melyekkel az Intel chipjeit cserélik le a Macekben. Állítólag már háromféle egység is elkészült.","shortLead":"A Bloomberg értesülései szerint az Apple a WWDC 2020 fejlesztői konferencián áll majd elő a saját fejlesztésű...","id":"20200610_apple_arm_processzor_intel_wwdc_2020_fejlesztoi_konferencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb79dab8-0aa2-43d5-873c-f48d747c6658&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"430a0953-5c5d-4f47-a8ac-83f3b4840bb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_apple_arm_processzor_intel_wwdc_2020_fejlesztoi_konferencia","timestamp":"2020. június. 10. 09:33","title":"Heteken belül nagy hírrel állhat elő az Apple: jön a saját processzora a számítógépekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) és a Közlekedéstudományi Intézet (KTI) irányonként 8 vonatból 7-et eltöröl a Csorna–Hegyeshalom vonalon. ","shortLead":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) és a Közlekedéstudományi Intézet (KTI) irányonként 8 vonatból 7-et...","id":"20200610_Vonat_megszuntet_Csorna_Hegyeshalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67a93053-8343-4d53-b1fe-133bbc60c84d","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_Vonat_megszuntet_Csorna_Hegyeshalom","timestamp":"2020. június. 10. 18:27","title":"Újabb vonatjáratokat ritkít az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]