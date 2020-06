Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6209dedc-2004-4b98-9e4b-194d8c9da153","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Az esetleges „meddőségi büntetések” első határideje hamarosan lejár, vannak párok, amelyek aggódnak, az OTP-nél nem látnak baljós jeleket, a minisztériumban sem idegeskednek, menekülőútvonalnak az örökbefogadást ajánlják.","shortLead":"Az esetleges „meddőségi büntetések” első határideje hamarosan lejár, vannak párok, amelyek aggódnak, az OTP-nél nem...","id":"202026__csokfelelmek__babavaras__meddoseg__a_szukseges_plusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6209dedc-2004-4b98-9e4b-194d8c9da153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de2b6c33-0917-4f43-b583-ff9f4593a9e6","keywords":null,"link":"/360/202026__csokfelelmek__babavaras__meddoseg__a_szukseges_plusz","timestamp":"2020. június. 29. 13:00","title":"Ketyeg az óra, milliókba kerülhetnek a meg nem született csokos gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a402b532-6b5e-4270-a8bb-39db36e96a08","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Bob Dylan a legidősebb élő zenész, akinek új dalokat tartalmazó albuma a brit slágerlista élére került. ","shortLead":"Bob Dylan a legidősebb élő zenész, akinek új dalokat tartalmazó albuma a brit slágerlista élére került. ","id":"20200628_Bob_Dylan_79_evesen_ismet_a_slagerlista_elen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a402b532-6b5e-4270-a8bb-39db36e96a08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"538386c4-0f01-47d8-a7ca-586fd62f0a7d","keywords":null,"link":"/kultura/20200628_Bob_Dylan_79_evesen_ismet_a_slagerlista_elen","timestamp":"2020. június. 28. 18:30","title":"Bob Dylan 79 évesen ismét a slágerlista élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c1eecb-f29e-46f0-8174-9ea6a5221fb2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A német tartományok közül elsőként Bajorországban vezethetik be az ingyenes, általános koronavírus-tesztelést.","shortLead":"A német tartományok közül elsőként Bajorországban vezethetik be az ingyenes, általános koronavírus-tesztelést.","id":"20200628_Ingyen_koronavirus_teszt_bajor_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6c1eecb-f29e-46f0-8174-9ea6a5221fb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf268301-8877-4899-9a33-8f3155228624","keywords":null,"link":"/vilag/20200628_Ingyen_koronavirus_teszt_bajor_kormany","timestamp":"2020. június. 28. 15:55","title":"Ingyen koronavírus-tesztet kínál a bajor kormány a tartomány mind a 13 millió lakosának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e503889d-5ad6-486e-a60e-67283f21c92d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egerben 45 ház vált lakhatatlanná, miután a város egyik patakja az esőzés miatt megáradt. A villámárvíz miatt a lakóknak az ablakon át kellett menekülniük. ","shortLead":"Egerben 45 ház vált lakhatatlanná, miután a város egyik patakja az esőzés miatt megáradt. A villámárvíz miatt...","id":"20200628_Az_ablakon_menekultek_Egerben_a_villamarviz_elol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e503889d-5ad6-486e-a60e-67283f21c92d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86eef18d-0697-4960-b6e7-4fbf5647c3fe","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_Az_ablakon_menekultek_Egerben_a_villamarviz_elol","timestamp":"2020. június. 28. 19:22","title":"Az ablakon át menekültek Egerben a villámárvíz elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179e9ff9-573c-457b-b1d9-01354c353666","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Beszédes fotót osztott meg Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat.","shortLead":"Beszédes fotót osztott meg Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat.","id":"20200629_napon_hagyott_auto_levego_forrosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=179e9ff9-573c-457b-b1d9-01354c353666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5836fb82-e36c-40a4-b277-085e6f9191a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200629_napon_hagyott_auto_levego_forrosag","timestamp":"2020. június. 29. 12:24","title":"Már 5 perc alatt nagyon forróvá válhat a levegő egy kocsiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754d838b-513e-447e-ac49-8c7a299c922c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A ciklus felénél váltanak a koalíciós partnerek.","shortLead":"A ciklus felénél váltanak a koalíciós partnerek.","id":"20200627_Negy_honap_egyezkedes_utan_megvan_az_uj_ir_miniszterelnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=754d838b-513e-447e-ac49-8c7a299c922c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9da26acf-953b-4e5d-9d5a-b6cdee91f6cc","keywords":null,"link":"/vilag/20200627_Negy_honap_egyezkedes_utan_megvan_az_uj_ir_miniszterelnok","timestamp":"2020. június. 27. 17:24","title":"Négy hónap egyezkedés után megvan az új ír miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"476c1443-19b3-4fea-9525-2469372ae021","c_author":"HVG","category":"360","description":"A távgyógyítás után már a távjavítás is hódít. Némi segítséggel az érintett maga is megoldhat műszaki feladatokat.","shortLead":"A távgyógyítás után már a távjavítás is hódít. Némi segítséggel az érintett maga is megoldhat műszaki feladatokat.","id":"202026_jol_kijon_ha_nem_jon_ki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=476c1443-19b3-4fea-9525-2469372ae021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fa5e284-6e63-42dd-9973-4977ce9bd86d","keywords":null,"link":"/360/202026_jol_kijon_ha_nem_jon_ki","timestamp":"2020. június. 28. 08:30","title":"Amit az orvos megtehet, arra miért ne lenne képes a mosógépszerelő is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ba2ec9-0ef6-4c22-b454-5305a7c1bbc0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"170 koronavírusos beteget ápolnak a kórházakban.","shortLead":"170 koronavírusos beteget ápolnak a kórházakban.","id":"20200629_beteg_fertozott_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75ba2ec9-0ef6-4c22-b454-5305a7c1bbc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a08ac1-11db-4f80-be25-94a160fb07e3","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_beteg_fertozott_koronavirus","timestamp":"2020. június. 29. 08:58","title":"Elhunyt négy krónikus beteg, három új fertőzöttet regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]