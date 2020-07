A nyolcadik kerület Őr utcai társasházának lakói egyszer csak azzal szembesültek, hogy egy nyolcemeletes lakóépületet húznak fel közvetlenül melléjük, így az addig napfényes, hangulatos mindössze egyemeletes gangos házból hamarosan sötét, levegőtlen lyuk lesz. A lakókhoz a tervtanács ülésének híre nem jutott el, így fellebbezni sem tudtak.

Nem ez az egyetlen ilyen eset Józsefvárosban – állítja a C8 Civilek Józsefvárosért Egyesület. Rengeteg olyan megkeresést kapnak, ahol a régi amúgy is rossz állapotban lévő 100 éves házak mellé új és jellemzően mélygarázzsal is rendelkező ház épül, ami további gondokat okoz, az Őr utca mellett ilyen egy Homok utcai és egy Tömő utcai beruházás is. Mivel Józsefváros a mélyben lévő folyómederre épült, ezeknek a beruházásoknak a nem átgondolt kivitelezése, a legtöbb helyen a szomszédos ház vizesedésével és süllyedésével jár. Ennél is nagyobb gond a helyiek szerint, hogy nem is tudják, kihez fordulhatnak a problémáikkal.