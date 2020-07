Az ATV Egyenes beszéd című műsorának vendége volt szerda este Szombathy Pál, az Index frissen kinevezett vezérigazgatója, aki a menesztett főszerkesztő, Dull Szabolcs ügyét is szóba hozta.

Szombathy szerint „rendkívül szerencsétlen, béna és széttartó” volt a kommunikáció Bodolai László igazgatósági elnök és Dull Szabolcs főszerkesztő között, ez vezetett a kialakult bizalmi válsághoz:

az igazgatóságból üzleti adatok kerültek ki, ami miatt a főszerkesztőnek távoznia kellett a kiadó igazgatóságából. Ezután patthelyzet alakult ki Bodolai és Dull között, amelynek következtében bizalomvesztés lépett fel Bodolai László részéről.

Szombathy a műsorban nem tudta megmondani, ki lesz az Index új főszerkesztője, azt viszont hangsúlyozta: a szerkesztőségnek nincs szerzett joga a döntésben. Arra sem tudott mit mondani, lesz-e megszorítás vagy létszámleépítés, de közölte:

amíg ő a vezérigazgató, addig nincs veszélyben a lap függetlensége.

Szombathy megemlítette azt is, hogy három van az Index igazgatóságában, de ez idő alatt nem látott rá napi szinten "az elmúlt időszak belső folyamataira". Beszélt arról is, nem értette pontosan, miért gondolja az Index szerkesztősége, hogy veszélyben van a lap függetlensége. Szerinte a júniusban megszellőztetett, tervezett átalakításra nem került sor, ő pedig egykori főszerkesztőként is ismeri a helyzetet, hogy "van olyan, hogy különböző embereknek vannak ötleteik".

Az Index újságírói közleményükben elfogadhatatlannak nevezték a főszerkesztő, Dull Szabolcs szerdai kirúgását. A hvg.hu telefonon elérte Dull Szabolcsot, aki annyit erősített meg, hogy Bodolai délelőtt közölte vele, hogy rendes felmondással megszünteti a munkaviszonyát. A történtek miatt a Momentum tüntetést szervez az Index szerkesztősége elé.