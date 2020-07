A világ egyik legsürgetőbb problémája a környezet védelme, a klímaválság, a fenntarthatóság. Ezekre nekünk különös figyelmet kell fordítanunk, ezért kiemelt helyen is kell kezelnünk. Innen új alrovatunk címe is: Zhvg.

Kína a világ legnagyobb pamutelőállítója és az alapanyag 84 százaléka Hszincsiang régióból származik. Egy 180 emberi jogi szervezetből álló koalíció csütörtökön jelentetett meg egy közleményt, amiről a Guardianszámolt be:

ebben azt állítják, hogy a világ legnagyobb divatmárkái és kereskedői mind kötődnek az ujgur kényszermunkához és a jogaik súlyos megsértéséhez, ami Kína Hszincsiang régiójában zajlik.

A második világháború óta ez a tartomány a legnagyobb abban a tekintetben, ahol etnikai és vallási kisebbségeket tartanak börtöntáborokban és farmokon. A becslések szerint majdnem 2 millió ujgurt, türköt és muszlimot dolgoztatnak a régióban.

Vélhetően minden ötödik pamuttermék kényszermunka eredménye és olyan világmárkákat nevez meg a koalíció, mint a Gap, a C&A, a Tommy Hilfiger és a Calvin Klein. Az ujgur kényszermunka-táborok léte nem újkeletű és már több alkalommal felhívták a figyelmet arra is, hogy a divatipar is „tápálja ezt”: legutóbb például múlt héten az Amerikai Egyesült Államokban foglaltak le olyan kínai termékeket, amelyek ujgurok hajából készültek.

Annak ellenére ráadásul, hogy a pamuttermesztésre is többször felhívták a figyelmet emberi jogi csoportok, a koalíció azt is kihangsúlyozta, hogy a kényszermunka és az emberi jogok megsértésének tudtával is, azután is számos divatmárka szerzett be pamutot és fonalakat a régióból.