Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd1fd518-81d3-428d-b6bf-f38e41acc41d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Néhány hónappal a 65. Eurovíziós Dalfesztivál után az Egyesült Államok legjobb előadói is versenyezhetnek egymással.","shortLead":"Néhány hónappal a 65. Eurovíziós Dalfesztivál után az Egyesült Államok legjobb előadói is versenyezhetnek egymással.","id":"20200807_eurovizio_amerikai_dalverseny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd1fd518-81d3-428d-b6bf-f38e41acc41d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8022cdec-75b6-41b4-891f-3692119a8f10","keywords":null,"link":"/kultura/20200807_eurovizio_amerikai_dalverseny","timestamp":"2020. augusztus. 07. 15:31","title":"Amerikába is elviszik az Eurovíziós Dalfesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20481031-59f3-4456-869e-b887429c0f13","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Pénzügyminisztérium szerint megkezdődött a gazdasági kilábalás, a leginkább a járulékkedvezménnyel élnek a magyar cégek.","shortLead":"A Pénzügyminisztérium szerint megkezdődött a gazdasági kilábalás, a leginkább a járulékkedvezménnyel élnek a magyar...","id":"20200809_Izer_Norbert_191_ezer_ember_munkajat_biztositotta_juniusban_adokedvezmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20481031-59f3-4456-869e-b887429c0f13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98c3d794-a367-43c1-92e5-36eb89ffcd92","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200809_Izer_Norbert_191_ezer_ember_munkajat_biztositotta_juniusban_adokedvezmeny","timestamp":"2020. augusztus. 09. 09:21","title":"191 ezer foglalkoztatott után érvényesítettek adókedvezményt júniusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1659198e-2bf1-4b58-a5cb-e0725b609a12","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kezdődik a fővárosi 1-es villamos pályájának felújítása, a Hungária egy részén buszsáv segíti a pótlást.","shortLead":"Kezdődik a fővárosi 1-es villamos pályájának felújítása, a Hungária egy részén buszsáv segíti a pótlást.","id":"20200808_Ujabb_villamosfelujitas_kezdodik_Budapesten_most_nem_a_46os_vonalon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1659198e-2bf1-4b58-a5cb-e0725b609a12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15b4ca4d-1e89-4411-99e1-0deb188872f2","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_Ujabb_villamosfelujitas_kezdodik_Budapesten_most_nem_a_46os_vonalon","timestamp":"2020. augusztus. 08. 08:29","title":"Újabb villamosfelújítás kezdődik Budapesten, most nem a 4-6-os vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0dcbec8-a617-4974-b630-1d7d741f90b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A motorbalesetben meghalt Koncz Ferenc parlamenti helyéért lányát, Koncz Zsófiát indítja a Fidesz. Koncz Zsófia volt még fidelitasos korában a „provokátorfigyelő” egyik kiötlője.","shortLead":"A motorbalesetben meghalt Koncz Ferenc parlamenti helyéért lányát, Koncz Zsófiát indítja a Fidesz. Koncz Zsófia volt...","id":"20200808_A_Fidesz_a_provokatorfigyelo_szellemi_anyjat_inditja_parlamenti_mandatumert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0dcbec8-a617-4974-b630-1d7d741f90b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb3a2c95-51ff-4730-a448-4faf586338dc","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_A_Fidesz_a_provokatorfigyelo_szellemi_anyjat_inditja_parlamenti_mandatumert","timestamp":"2020. augusztus. 08. 11:15","title":"A Fidesz a „provokátorfigyelő” szellemi anyját indítja parlamenti mandátumért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f5eb806-130f-4f70-bcd4-4b8c1921c3d4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Két-három kilométeres a dugó.","shortLead":"Két-három kilométeres a dugó.","id":"20200807_Baleset_tortent_az_M7esen_torlodik_a_forgalom_a_Balaton_fele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f5eb806-130f-4f70-bcd4-4b8c1921c3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f93104f3-efe4-4c31-bef4-01f48b44b048","keywords":null,"link":"/cegauto/20200807_Baleset_tortent_az_M7esen_torlodik_a_forgalom_a_Balaton_fele","timestamp":"2020. augusztus. 07. 19:52","title":"Baleset történt az M7-esen, torlódik a forgalom a Balaton felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62268c93-c2fe-42c7-bd49-9e1ae5cdce1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint az Apple az idei évben sem számol le a szenzorszigettel, sőt, még a mérete sem lesz kisebb.","shortLead":"A jelek szerint az Apple az idei évben sem számol le a szenzorszigettel, sőt, még a mérete sem lesz kisebb.","id":"20200807_apple_iphone_12_notch_szenzorsziget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62268c93-c2fe-42c7-bd49-9e1ae5cdce1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b2e2a2-9f46-45f2-9f1e-1f01d77bdf4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200807_apple_iphone_12_notch_szenzorsziget","timestamp":"2020. augusztus. 07. 17:13","title":"Kiszivárgott egy fotó az iPhone 12-ről, csalódottak lehetnek az Apple-rajongók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcbda95-4f6a-4cc2-b5d5-d2d82da86592","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt ötvenen haltak meg Romániában koronavírus miatt, az aktív esetek száma meghaladja a 27 ezret.","shortLead":"Egy nap alatt ötvenen haltak meg Romániában koronavírus miatt, az aktív esetek száma meghaladja a 27 ezret.","id":"20200807_romania_koronavirus_rekord","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9dcbda95-4f6a-4cc2-b5d5-d2d82da86592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f287a63-43c7-4ccc-8a01-c94fd1731c11","keywords":null,"link":"/vilag/20200807_romania_koronavirus_rekord","timestamp":"2020. augusztus. 07. 16:05","title":"Megdőlt Romániában a napi halálozások rekordja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e395db-3af1-49b6-801d-52bea503f486","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A rendezvényszervezés még segíthet a vendéglátóknak, de még erre is várni kell. ","shortLead":"A rendezvényszervezés még segíthet a vendéglátóknak, de még erre is várni kell. ","id":"20200807_rendezvenyszervezes_vendeglatas_turizmus_2020_kilatasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80e395db-3af1-49b6-801d-52bea503f486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f21358e4-66a3-4703-ac6a-cb3ff35d44fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200807_rendezvenyszervezes_vendeglatas_turizmus_2020_kilatasok","timestamp":"2020. augusztus. 07. 17:20","title":"Menthetetlennek tűnik 2020 a turizmusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]