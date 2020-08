Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56bc1270-4ba8-4c83-a97f-15a58079884c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig Kambodzsa volt az EU szegény országok támogatására létrehozott vámmentességi programjának egyik legnagyobb nyertese.","shortLead":"Eddig Kambodzsa volt az EU szegény országok támogatására létrehozott vámmentességi programjának egyik legnagyobb...","id":"20200812_Brusszel_kevesli_a_demokraciat_Magyarorszagon_is_dragulhatnak_a_kambodzsai_ruhak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56bc1270-4ba8-4c83-a97f-15a58079884c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29deacce-8b38-45e0-97cc-3e9f6f221f21","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_Brusszel_kevesli_a_demokraciat_Magyarorszagon_is_dragulhatnak_a_kambodzsai_ruhak","timestamp":"2020. augusztus. 12. 15:48","title":"Brüsszel kevesli a demokráciát, drágulhatnak a kambodzsai ruhák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c93c70b2-d96f-47a5-ad11-5a3396a55dde","c_author":"HVG","category":"360","description":"Megtalálja a mókust a képen? A Dürer és kora című kiállítás nem pótcselekvés járvány idején. Nem volt szükség nemzetközi kölcsönzésre, eredetileg is így tervezték, von Haus aus is volt hozzá elég nagyszerű műalkotás. ","shortLead":"Megtalálja a mókust a képen? A Dürer és kora című kiállítás nem pótcselekvés járvány idején. Nem volt szükség...","id":"202033_tarlat__nemet_rajzok_es_metszetek_durer_es_kora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c93c70b2-d96f-47a5-ad11-5a3396a55dde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead89d3f-2de9-4304-b593-7198857dd505","keywords":null,"link":"/360/202033_tarlat__nemet_rajzok_es_metszetek_durer_es_kora","timestamp":"2020. augusztus. 13. 14:00","title":"Mókusvadászatra invitál a Szépművészeti Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5186e24d-87ca-4030-a5c2-81922b479ab5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyáron különösen fontos odafigyelni a tisztítás időzítésére.","shortLead":"Nyáron különösen fontos odafigyelni a tisztítás időzítésére.","id":"20200812_Fogmosas_etkezes_SOTE","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5186e24d-87ca-4030-a5c2-81922b479ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a51d6b0-5a10-4882-a28e-9dfee6c97168","keywords":null,"link":"/elet/20200812_Fogmosas_etkezes_SOTE","timestamp":"2020. augusztus. 12. 11:30","title":"A Semmelweis szakértője szerint nem szabad nyáron evés után egyből fogat mosni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bca4bc4e-f9e4-40d0-b379-c9cc50f1aca3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ahogy közeledik augusztus vége, a Microsoft összehajtható telefonjának vélt bemutatási ideje, úgy szaporodnak a hírek az eszközről. Legutóbb például az áráról hallottunk, és nem lettünk tőle boldogok.","shortLead":"Ahogy közeledik augusztus vége, a Microsoft összehajtható telefonjának vélt bemutatási ideje, úgy szaporodnak a hírek...","id":"20200812_microsoft_surface_duo_varhato_ara_kiszivargott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bca4bc4e-f9e4-40d0-b379-c9cc50f1aca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4033006b-f31f-4a3c-9b74-c49f2e2ba3bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200812_microsoft_surface_duo_varhato_ara_kiszivargott","timestamp":"2020. augusztus. 12. 16:03","title":"Drágább lehet, mint egy iPhone – Kiszivárgott a Microsoft nagy visszatérését ígérő telefon ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405612b8-ebbd-425b-8883-4f760048417d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyugaton számítani kell arra, hogy leszakad az ég.","shortLead":"Nyugaton számítani kell arra, hogy leszakad az ég.","id":"20200813_hoseg_zivatar_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=405612b8-ebbd-425b-8883-4f760048417d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db9d27bc-7eb2-4b8e-a21e-4360fca7df6d","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_hoseg_zivatar_idojaras","timestamp":"2020. augusztus. 13. 05:12","title":"Marad a hőség, de kilenc megyében is viharok miatt adtak ki veszélyjelzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea47951c-7707-4176-9430-c7845af1eab2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szóvivője, Barabás Richárd egy videófelvételt tett közzé, amelyben hamis adatokkal töltötte ki többször a konzultációt. ","shortLead":"A párt szóvivője, Barabás Richárd egy videófelvételt tett közzé, amelyben hamis adatokkal töltötte ki többször...","id":"20200812_Parbeszed_teljesen_kamu_adatokkal_is_kitoltheto_a_Nemzeti_Konzultacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea47951c-7707-4176-9430-c7845af1eab2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77569048-b9d2-456e-8819-0481cda0926c","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_Parbeszed_teljesen_kamu_adatokkal_is_kitoltheto_a_Nemzeti_Konzultacio","timestamp":"2020. augusztus. 12. 16:09","title":"Párbeszéd: Teljesen kamu adatokkal is kitölthető a Nemzeti Konzultáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a83699-7020-499b-8f86-f3bb86b9f778","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre nagyobb az igény az utazás nélküli utazásra, hol máshol, mint Japánban.","shortLead":"Egyre nagyobb az igény az utazás nélküli utazásra, hol máshol, mint Japánban.","id":"20200812_Van_olyan_turizmus_amit_kimondottan_porget_a_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45a83699-7020-499b-8f86-f3bb86b9f778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b834fca-b4a5-4ab1-8296-fe5f934d48a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_Van_olyan_turizmus_amit_kimondottan_porget_a_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 12. 12:43","title":"Egy japán cég kitalálta, hogyan pörgetheti a \"turizmust\" koronavírus idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány által előszeretettel támadt milliárdos, Soros György szerint válság van, az emberek pedig zavarttá váltak. Trumpot pökhendi szélhámosnak tartja, aki belülről ássa alá a demokráciát. Orbánról is nyilatkozott.","shortLead":"A kormány által előszeretettel támadt milliárdos, Soros György szerint válság van, az emberek pedig zavarttá váltak...","id":"20200812_soros_gyorgy_orban_viktor_donald_trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5685d84-e417-4ab1-a623-8581f2f4aad3","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_soros_gyorgy_orban_viktor_donald_trump","timestamp":"2020. augusztus. 12. 07:55","title":"Soros György: Bizakodó vagyok, hogy Trump csak átmeneti jelenség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]