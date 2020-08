Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc073c7b-c336-443a-9b7a-0daca5f98c6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A NAIH elnöke szerint ő nem Facebook-törvényt kért és nem érdekli, hogy a javaslata kormánypárti, vagy ellenzéki médiát érint.","shortLead":"A NAIH elnöke szerint ő nem Facebook-törvényt kért és nem érdekli, hogy a javaslata kormánypárti, vagy ellenzéki médiát...","id":"20200813_Peterfalvi_Attila_naih_facebook_torveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc073c7b-c336-443a-9b7a-0daca5f98c6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fd3c505-814c-41d9-a88c-f0258c40e12e","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_Peterfalvi_Attila_naih_facebook_torveny","timestamp":"2020. augusztus. 13. 14:10","title":"Péterfalvi a facebookos poszttörlésekről: Ez beavatkozás egy ország alkotmányos gyakorlatába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0f2d63b-3168-4929-8495-1adb558a95f5","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Az ellenzéki szavazók negyedévente mástól várják a rendszerváltást, ezzel nem kell törődni – vallja a távozó indexesekkel szembeni várakozásokról Dull Szabolcs, a portál volt főszerkesztője. Az újságírótól megkérdeztük, hogyan viszonyul politikához, az Origóhoz és a 444-hez, és visszatekintve hogyan érzi, így kellett-e az általa vezetett szerkesztőségnek véget érnie. Portréinterjú az Index volt főszerkesztőjével.","shortLead":"Az ellenzéki szavazók negyedévente mástól várják a rendszerváltást, ezzel nem kell törődni – vallja a távozó...","id":"202033_dull_szabolcs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0f2d63b-3168-4929-8495-1adb558a95f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"351e8be8-f130-4f10-8520-62eaf80562c7","keywords":null,"link":"/360/202033_dull_szabolcs","timestamp":"2020. augusztus. 14. 07:00","title":"Dull Szabolcs az Indexről és a másikról: Valami ekkorát kéne építenünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7602de0c-a443-40bf-9f0c-1d28d760ffa9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megtaposták és meg is gyújtották. Fradiszurkolók tették, a Facebookon büszkélkedtek el vele.","shortLead":"Megtaposták és meg is gyújtották. Fradiszurkolók tették, a Facebookon büszkélkedtek el vele.","id":"20200815_szivarvanyos_zaszlo_ultrak_fradistak_ferencvaros_leszaggattak_LMBTQ","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7602de0c-a443-40bf-9f0c-1d28d760ffa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"267e953e-1acc-4089-a9fb-09fcf769efa0","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_szivarvanyos_zaszlo_ultrak_fradistak_ferencvaros_leszaggattak_LMBTQ","timestamp":"2020. augusztus. 15. 08:27","title":"Leszaggatták a szivárványos zászlót a ferencvárosi városházáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62af9903-52db-4627-8047-adaa10388bd2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jelen formájában a nemzetiségi kérdésekben való kicsinyességnek és a történelemhamisításnak állít emléket a parlament elé került Trianon-emlékmű.","shortLead":"Jelen formájában a nemzetiségi kérdésekben való kicsinyességnek és a történelemhamisításnak állít emléket a parlament...","id":"20200814_trianonarok_tortenelemhamisitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62af9903-52db-4627-8047-adaa10388bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d018a85-de9b-4cb4-82e9-e3a0fb74eb4b","keywords":null,"link":"/kultura/20200814_trianonarok_tortenelemhamisitas","timestamp":"2020. augusztus. 14. 11:52","title":"Történelemhamisítóra sikerült a Trianon-árok, figyelmeztet egy történész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c98624-82c6-4b95-887e-dcddb79b1162","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A mondat a Sátántangóból származik, görögre Ioanna Avramidou fordította.","shortLead":"A mondat a Sátántangóból származik, görögre Ioanna Avramidou fordította.","id":"20200813_krasznahorkai_dijnyertes_mondat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72c98624-82c6-4b95-887e-dcddb79b1162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07462fd9-b486-4571-85cd-406b88ac44e2","keywords":null,"link":"/kultura/20200813_krasznahorkai_dijnyertes_mondat","timestamp":"2020. augusztus. 13. 20:33","title":"Krasznahorkai írta az év legfontosabb mondatát a görög Literature szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d7080a-c131-4549-9f50-d2dc97d98816","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Egy múlt hónapi versenyén majdnem utolsó lett, most azonban győzött.","shortLead":"Egy múlt hónapi versenyén majdnem utolsó lett, most azonban győzött.","id":"20200814_loverseny_lo_fogadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0d7080a-c131-4549-9f50-d2dc97d98816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5817f189-f79c-4783-ad1d-39ee00738f90","keywords":null,"link":"/elet/20200814_loverseny_lo_fogadas","timestamp":"2020. augusztus. 14. 05:05","title":"Először nyert olyan ló a brit-ír lóversenyek történetében, aminek 1 a 300-hoz esélyt adtak erre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cba513a-3fe1-4f77-86ff-22657d821339","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kossuth- és Prima Primissima díjas alkotót 84 éves volt.","shortLead":"A Kossuth- és Prima Primissima díjas alkotót 84 éves volt.","id":"20200813_Elhunyt_Svaby_Lajos_festomuvesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cba513a-3fe1-4f77-86ff-22657d821339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f95f2f4-6a6b-451c-b0f7-528c1e919e67","keywords":null,"link":"/kultura/20200813_Elhunyt_Svaby_Lajos_festomuvesz","timestamp":"2020. augusztus. 13. 17:31","title":"Elhunyt Sváby Lajos festőművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dad2888-53bb-4069-8903-5bbb55fb73df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A feljelentésről az elnökségi ülésen határoztak Lázárék.","shortLead":"A feljelentésről az elnökségi ülésen határoztak Lázárék.","id":"20200814_lazar_janos_mtsz_teniszszovetseg_fotitkar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dad2888-53bb-4069-8903-5bbb55fb73df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e940a3b2-b30d-42e6-b760-2010c8603222","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_lazar_janos_mtsz_teniszszovetseg_fotitkar","timestamp":"2020. augusztus. 14. 10:32","title":"Lázár János feljelenti a teniszszövetség volt főtitkárát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]