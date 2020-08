Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7792abc-31f9-4bcf-b9f2-79b9072b23e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy augusztusi kutatás szerint a magyarok a fertőzöttek számának emelkedésére reagálva nagyobb hangsúlyt fektetnek a védekezésre, mint egy hónappal korábban.","shortLead":"Egy augusztusi kutatás szerint a magyarok a fertőzöttek számának emelkedésére reagálva nagyobb hangsúlyt fektetnek...","id":"20200817_maszkviseles_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7792abc-31f9-4bcf-b9f2-79b9072b23e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3685d08a-8bd7-4d9e-a611-34a3d7e4a1f2","keywords":null,"link":"/itthon/20200817_maszkviseles_kutatas","timestamp":"2020. augusztus. 17. 17:09","title":"Ipsos: a népesség 87 százaléka visel maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61dfb818-b739-4d16-9986-6703610c868b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A leleményesebb felhasználók máris meglátták az üzleti lehetőséget az Apple és a Fortnite készítője közt kiújult vitában. Van, aki 1,3 millió forintot kér egy fortnite-os használt iPhone-ért.","shortLead":"A leleményesebb felhasználók máris meglátták az üzleti lehetőséget az Apple és a Fortnite készítője közt kiújult...","id":"20200818_epic_games_fortnite_ios_android_elado_iphone_hasznalt_ebay","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61dfb818-b739-4d16-9986-6703610c868b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbb92ff2-0b2d-490f-8843-0829b0287813","keywords":null,"link":"/tudomany/20200818_epic_games_fortnite_ios_android_elado_iphone_hasznalt_ebay","timestamp":"2020. augusztus. 18. 09:03","title":"Az eBay új slágerei az iPhone-ok, melyekre telepítve van a Fortnite","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2165 milliárd forint az első hét hónap államháztartási hiánya.","shortLead":"2165 milliárd forint az első hét hónap államháztartási hiánya.","id":"20200819_Az_eves_allamhaztartasi_hianycel_589_szazalekanal_tartunk_eddig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c09ae6a-487b-480a-b279-5187943ea199","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200819_Az_eves_allamhaztartasi_hianycel_589_szazalekanal_tartunk_eddig","timestamp":"2020. augusztus. 19. 12:28","title":"Az éves államháztartási hiánycél 589 százalékánál tartunk eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook kutatása világított rá, hogy a felhasználók nagyon gyakran alábecsülik, mennyi időt töltenek a közösségi oldalon.","shortLead":"A Facebook kutatása világított rá, hogy a felhasználók nagyon gyakran alábecsülik, mennyi időt töltenek a közösségi...","id":"20200819_facebookozasi_szokasok_fuggoseg_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3ec4132-9a97-43c7-afe9-08b671992b47","keywords":null,"link":"/tudomany/20200819_facebookozasi_szokasok_fuggoseg_kutatas","timestamp":"2020. augusztus. 19. 08:03","title":"Tippelje meg, ön naponta hány órát facebookozik – szinte biztos, hogy téved ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f233289f-8c56-4e49-bf12-99ca68bba670","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A legendás fotóriporter, Szebeni András 74 éves korában halt meg a héten. Csaknem ötvenéves pályafutása során portrékon és színházi felvételeken túl számos dokumentarista sorozatot is készített. A munkáit több köz- és magángyűjtemény őrzi, az elismerései között van a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze díja. Kincses Károly, a Magyar Fotográfiai Múzeum alapítója ezekkel a szavakkal búcsúzott tőle: „Szebeni András fotográfus nagyon tudott élni. És most nagyon meg tudott halni. Megszűnt a Szebeni-jelenség. Maradtak a képei, a könyvei, maradtak a történetek, és maradtunk mi, a barátai”. Most a képein keresztül idézzük fel az emlékét.","shortLead":"A legendás fotóriporter, Szebeni András 74 éves korában halt meg a héten. Csaknem ötvenéves pályafutása során portrékon...","id":"20200818_Szebeni_Andras_nagyitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f233289f-8c56-4e49-bf12-99ca68bba670&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b8ea3e-93f4-44f4-8685-1800b5b60496","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200818_Szebeni_Andras_nagyitas","timestamp":"2020. augusztus. 18. 18:30","title":"„Megszűnt a Szebeni-jelenség. Maradtak a képei” – Nagyítás fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3846e6c-2c1b-46df-b48d-f0b7d9d11db8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mikotoxinnal szennyezett a 100 grammos ENSA mazsolák némelyike.","shortLead":"Mikotoxinnal szennyezett a 100 grammos ENSA mazsolák némelyike.","id":"20200818_mergezo_mazsola_auchan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3846e6c-2c1b-46df-b48d-f0b7d9d11db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ac6577-ac64-42be-a158-39a834f62452","keywords":null,"link":"/kkv/20200818_mergezo_mazsola_auchan","timestamp":"2020. augusztus. 18. 19:44","title":"Méreg van a mazsolában, visszahívja az Auchan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6e60569-3341-497b-966b-acb52a90abef","c_author":"Vértessy Péter","category":"360","description":"Három k: a kormányzati kavarás, a kánikula és a koronavírus adta meg a nyár tematikáját Belgiumban. Rekordok sora dőlt meg az országban.","shortLead":"Három k: a kormányzati kavarás, a kánikula és a koronavírus adta meg a nyár tematikáját Belgiumban. Rekordok sora dőlt...","id":"20200817_Szeretettel_Brusszelbol_Minden_tekintetben_forrora_sikerult_es_rekordokat_dontott_a_belga_nyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6e60569-3341-497b-966b-acb52a90abef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"438b514f-7e62-4377-a80a-049111c4da15","keywords":null,"link":"/360/20200817_Szeretettel_Brusszelbol_Minden_tekintetben_forrora_sikerult_es_rekordokat_dontott_a_belga_nyar","timestamp":"2020. augusztus. 18. 11:00","title":"Szeretettel Brüsszelből: Minden tekintetben forróra sikerült a belga nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9bd6c1a-bcad-4347-9e9d-31475cad605b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lukasz Szumowski kifejezetten népszerű volt, a jövőben orvosként folytatja.","shortLead":"Lukasz Szumowski kifejezetten népszerű volt, a jövőben orvosként folytatja.","id":"20200818_Lemond_a_lengyel_egeszsegugyi_miniszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9bd6c1a-bcad-4347-9e9d-31475cad605b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939de23b-483b-4e24-9f21-06bca9e9f048","keywords":null,"link":"/vilag/20200818_Lemond_a_lengyel_egeszsegugyi_miniszter","timestamp":"2020. augusztus. 18. 16:49","title":"Lemond a lengyel egészségügyi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]