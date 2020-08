Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f306ec0b-fa5d-44aa-a283-d03039b6b4ff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 47 lakásos épület kártyavárként omlott össze, a szakadó eső vezethetett a tragédiához.","shortLead":"A 47 lakásos épület kártyavárként omlott össze, a szakadó eső vezethetett a tragédiához.","id":"20200825_osszedolt_haz_megmentett_emberek_india","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f306ec0b-fa5d-44aa-a283-d03039b6b4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd6c6e07-3a9b-4c70-8d72-2eb7fb7f3c25","keywords":null,"link":"/vilag/20200825_osszedolt_haz_megmentett_emberek_india","timestamp":"2020. augusztus. 25. 06:43","title":"Élve találtak rá több mint hatvan emberre az összedőlt indiai ház romjai alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a87e091-8e2c-4b30-aa95-064f1f3d58c9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Azt eddig is tudni lehetett, hogy a brazil erdőtüzeknek közvetlenül is hatása van az emberek egészségére, de azt csak egy frissen elkészült tanulmányból látni, hogy mennyire.","shortLead":"Azt eddig is tudni lehetett, hogy a brazil erdőtüzeknek közvetlenül is hatása van az emberek egészségére, de azt csak...","id":"20200826_legszennyezettseg_amazonasi_erdotuz_brazilia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a87e091-8e2c-4b30-aa95-064f1f3d58c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bee62056-3bfc-4b5c-8561-3cd8b5e68c61","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_legszennyezettseg_amazonasi_erdotuz_brazilia","timestamp":"2020. augusztus. 26. 18:03","title":"Több mint kétezer embernél okoztak légúti problémákat a brazíliai erdőtüzek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34e1fae-4653-4b4f-957a-1e5d2f805208","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyílt levélben tiltakoztak az énekes hétvégi koncertjei ellen. A szexuális zaklatással vádolt operaénekes a Veronai Arénában lépne fel. ","shortLead":"Nyílt levélben tiltakoztak az énekes hétvégi koncertjei ellen. A szexuális zaklatással vádolt operaénekes a Veronai...","id":"20200826_Placido_Domingot_nem_akarjak_szinpadon_latni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a34e1fae-4653-4b4f-957a-1e5d2f805208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99d11a6a-2234-4fc7-8c27-98510744a28b","keywords":null,"link":"/elet/20200826_Placido_Domingot_nem_akarjak_szinpadon_latni","timestamp":"2020. augusztus. 26. 14:59","title":"Plácido Domingót nem akarják színpadon látni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dda086-00c3-4eb1-b2c3-278648f2de3b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fővárosban több önkormányzati épületre is kitűzték a szivárványos zászlót, a csepeli Borbély Lénárd megmutatta, hogy náluk másképpen mennek a dolgok.","shortLead":"A fővárosban több önkormányzati épületre is kitűzték a szivárványos zászlót, a csepeli Borbély Lénárd megmutatta...","id":"20200825_csepel_babas_zaszlo_pride_szivarvany_borbely_lenard","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75dda086-00c3-4eb1-b2c3-278648f2de3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5394122-230a-4d51-bbbf-d1c92d5f0803","keywords":null,"link":"/elet/20200825_csepel_babas_zaszlo_pride_szivarvany_borbely_lenard","timestamp":"2020. augusztus. 25. 19:00","title":"Csepel fideszes polgármestere babás zászlót tűzött ki az önkormányzat épületére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9f539fc-9657-43a4-9139-e4cd0860430a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök-helyettes nyaralása a Belügyminisztérium tájékoztatása szerint közel sem volt annyira fényűző, mint Szijjártó Péteré.","shortLead":"A miniszterelnök-helyettes nyaralása a Belügyminisztérium tájékoztatása szerint közel sem volt annyira fényűző, mint...","id":"20200825_pinter_sandor_nyaralas_nyakkendo_fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9f539fc-9657-43a4-9139-e4cd0860430a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18108084-765a-4b4d-94ce-18c11a3af752","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_pinter_sandor_nyaralas_nyakkendo_fidesz","timestamp":"2020. augusztus. 25. 17:10","title":"Pintér Sándor nyaralásáról is kiderültek részletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90663535-4a61-4bbb-84a8-62a39444f61c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szeptember 4-ig minden meghirdetett előadást elhalasztottak a színházban.","shortLead":"Szeptember 4-ig minden meghirdetett előadást elhalasztottak a színházban.","id":"20200825_fertotlenites_vigszinhaz_epulet_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90663535-4a61-4bbb-84a8-62a39444f61c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad6e2f2-2a65-48a6-83a9-e5bd68b6a9ce","keywords":null,"link":"/kultura/20200825_fertotlenites_vigszinhaz_epulet_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 25. 12:36","title":"Fertőtlenítették a Vígszínház épületét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552e59f7-a966-4931-b912-bb536022b6a6","c_author":"Kacskovics Mihály","category":"itthon","description":"Kedden bezárt a gödöllői CEAS Angol-Magyar Érdekeltségű Gimnázium és Szakgimnázium. A fenntartó értetlenül áll a helyzet előtt, mint mondta, minden elvárásnak eleget tettek az elmúlt tíz évben ugyanúgy, mint 2020-ban is.","shortLead":"Kedden bezárt a gödöllői CEAS Angol-Magyar Érdekeltségű Gimnázium és Szakgimnázium. A fenntartó értetlenül áll...","id":"20200825_Probaljak_a_maganiskolakat_ellehetetleniteni_gazdasagilag_most_sikerult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=552e59f7-a966-4931-b912-bb536022b6a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44b2bc47-0489-4ee5-8939-b3239ac5f201","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_Probaljak_a_maganiskolakat_ellehetetleniteni_gazdasagilag_most_sikerult","timestamp":"2020. augusztus. 25. 16:41","title":"Bezárt egy gödöllői iskola, a vezető szerint ellehetetlenítették őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0599a9a-7356-4a08-a91b-8c55305699cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az 1850 előtt nyomtatott térképek a könyvtáralapító Széchényi Ferenc gyűjteményéből származnak.","shortLead":"Az 1850 előtt nyomtatott térképek a könyvtáralapító Széchényi Ferenc gyűjteményéből származnak.","id":"20200826_terkepek_terkep_orszagos_szechenyi_konyvtar_oszk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0599a9a-7356-4a08-a91b-8c55305699cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eea27b49-dc60-4468-941c-18e67869cc60","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_terkepek_terkep_orszagos_szechenyi_konyvtar_oszk","timestamp":"2020. augusztus. 26. 15:03","title":"Töriőrültek, ide: közel 1000 régi térképet tett ingyen böngészhetővé az Országos Széchényi Könyvtár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]