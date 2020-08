Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8925a637-6ecc-4490-a0f3-e46c5eec4fce","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Legközelebb két év múlva próbálkozhat.","shortLead":"Legközelebb két év múlva próbálkozhat.","id":"20200826_mark_david_chapman_john_lennon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8925a637-6ecc-4490-a0f3-e46c5eec4fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5ab7a2b-cd06-49d0-8ba6-94c08c68ce0d","keywords":null,"link":"/elet/20200826_mark_david_chapman_john_lennon","timestamp":"2020. augusztus. 26. 20:42","title":"Tizenegyedszerre sem engedték szabadon John Lennon gyilkosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5a6e479-9e30-4d31-a543-521ce1a9ea4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hírek szerint már javában dolgozik az első olyan telefonján a Huawei, amely Android helyett a gyártó HarmonyOS nevű felületét futtatja.","shortLead":"A hírek szerint már javában dolgozik az első olyan telefonján a Huawei, amely Android helyett a gyártó HarmonyOS nevű...","id":"20200826_harmonyos_huawei_telefon_android_amerikai_embargo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5a6e479-9e30-4d31-a543-521ce1a9ea4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56cfd460-9218-4727-86e6-366e6ed08375","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_harmonyos_huawei_telefon_android_amerikai_embargo","timestamp":"2020. augusztus. 26. 11:33","title":"Még idén megjelenhet egy Huawei telefon, amin nem Android lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71148b89-48bc-4255-a92e-2ddba43cc1df","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A hatszoros aranylabdás hivatalos dokumentumban jelezte, hogy húsz év után elhagyja a katalán klubot.","shortLead":"A hatszoros aranylabdás hivatalos dokumentumban jelezte, hogy húsz év után elhagyja a katalán klubot.","id":"20200826_Messi_kozolte_a_Barcelonaval_hogy_tavozni_akar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71148b89-48bc-4255-a92e-2ddba43cc1df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92d7e38d-7cb8-4c6d-9ab2-96c777229a3e","keywords":null,"link":"/sport/20200826_Messi_kozolte_a_Barcelonaval_hogy_tavozni_akar","timestamp":"2020. augusztus. 26. 06:17","title":"Messi közölte a Barcelonával, hogy távozni akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d1bf22-ade9-4b9f-9e6c-9cc842139932","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A világ ugyanakkor felkészültebbnek tűnik, mint az év elején. A WHO szerint ha az iskola és a találkák közt választani, utóbbi a kockázatosabb.","shortLead":"A világ ugyanakkor felkészültebbnek tűnik, mint az év elején. A WHO szerint ha az iskola és a találkák közt választani...","id":"20200827_who_fertozott_fiatalok_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67d1bf22-ade9-4b9f-9e6c-9cc842139932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0de3dbb2-38d5-4ad5-af30-d27c282c32c2","keywords":null,"link":"/vilag/20200827_who_fertozott_fiatalok_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 27. 18:53","title":"WHO: Egyre több a fiatal fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ea0c51-af71-49b0-9713-f0c81f7a4cc1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A négyes erősségű hurrikán miatt félmillió embernek kellett elhagyni az otthonát.","shortLead":"A négyes erősségű hurrikán miatt félmillió embernek kellett elhagyni az otthonát.","id":"20200827_Tulelhetetlen_aradasokkal_csapott_le_az_amerikai_partokra_a_Laura_hurrikan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5ea0c51-af71-49b0-9713-f0c81f7a4cc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a67b38-b448-4ab9-bf19-c6cb3afd3eec","keywords":null,"link":"/elet/20200827_Tulelhetetlen_aradasokkal_csapott_le_az_amerikai_partokra_a_Laura_hurrikan","timestamp":"2020. augusztus. 27. 10:49","title":"„Túlélhetetlen” áradásokkal csapott le az amerikai partokra a Laura hurrikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed48ef72-d983-4d1a-9f98-bc8ce05d4688","c_author":"MTI/Reuters","category":"gazdasag.zhvg","description":"Először vontak büntetőjogi felelősségre orvvadászt Kongóban: 2008 óta több mint 500 elefántot öltek meg azokon az expedíciókon, amiket a most 30 év börtönre ítélt férfi vezetett.","shortLead":"Először vontak büntetőjogi felelősségre orvvadászt Kongóban: 2008 óta több mint 500 elefántot öltek meg azokon...","id":"20200826_30_ev_bortonre_iteltek_egy_hirhedt_kongoi_orvvadaszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed48ef72-d983-4d1a-9f98-bc8ce05d4688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e736c3-05ac-449e-81e6-acd9d03c50da","keywords":null,"link":"/zhvg/20200826_30_ev_bortonre_iteltek_egy_hirhedt_kongoi_orvvadaszt","timestamp":"2020. augusztus. 26. 11:35","title":"30 év börtönre ítéltek egy hírhedt kongói orvvadászt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20bef61-fed0-4983-9e3a-36ef5ae006e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az LG megmutatta, mire képes a korábban beharangozott akkumulátoros arcmaszkja. Kiderült: nem is igazán arcmaszkról van szó.","shortLead":"Az LG megmutatta, mire képes a korábban beharangozott akkumulátoros arcmaszkja. Kiderült: nem is igazán arcmaszkról van...","id":"20200827_lg_puricare_viselheto_akkumultoros_legtisztito_berendezes_arcmaszk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f20bef61-fed0-4983-9e3a-36ef5ae006e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3667b74b-f07f-4b91-a360-79c9ab71a1fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200827_lg_puricare_viselheto_akkumultoros_legtisztito_berendezes_arcmaszk","timestamp":"2020. augusztus. 27. 11:50","title":"Itt az LG speciális arcmaszkja: egy viselhető, akkumulátoros légtisztító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0f077fe-2e77-4eb7-8e6a-2e2089bfbef0","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Lecsapott a rendőrség a maszkot nem viselő polgárokra Németország legnépesebb tartományában, Észak-Rajna-Vesztfáliában.","shortLead":"Lecsapott a rendőrség a maszkot nem viselő polgárokra Németország legnépesebb tartományában, Észak-Rajna-Vesztfáliában.","id":"20200827_Megelegeltek_a_nemetek_a_maszkviseles_hianyat_repultek_az_50_ezer_forintos_birsagok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0f077fe-2e77-4eb7-8e6a-2e2089bfbef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce6d4ede-15f3-4810-a2ef-6c73de22e9fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200827_Megelegeltek_a_nemetek_a_maszkviseles_hianyat_repultek_az_50_ezer_forintos_birsagok","timestamp":"2020. augusztus. 27. 14:10","title":"Megelégelték a németek a maszkviselés hiányát, repültek az 50 ezer forintos bírságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]