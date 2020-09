A Pulzus felméréséből viszont az is kiderül, hogy a határzárást önmagában nem tartják elegendő intézkedésnek a magyarok.

Fél évvel a koronavírus-világjárvány tavaszi kitörése után megérkezett a pandémia második hulláma. A fertőzöttek számának radikális emelkedése egyre több országot kényszerít ismét korlátozások bevezetésére annak ellenére, hogy a világgazdaság még magához sem tért a tavaszi járványkitörés hatásaitól. A jelek szerint a második hullám Magyarországot is elérte. Kövesse híreinket!

A megkérdezett magyarok 61 százaléka gondolja azt, hogy jó döntés volt lezárni a határokat a koronavírus-járvány második hulláma miatt – ez az egyik fontos megállapítása a Pulzus Kutató keddi, reprezentatív közvélemény-kutatásának, amelyről a Napi.hu számolt be.

Az eredmények ugyanakkor mást is mutatnak:

a 61 százaléknyi támogató közül 21 szerint a határzár önmagában is elegendő intézkedés, 40 százalék pedig úgy véli, jó az irány, de más lépésekre is szükség van.

A kutatás szerint 25 százalék vélekedik úgy, hogy a határzár nem javít a helyzeten, és másra lenne szükség, 14 százalék pedig minden korlátozást elutasít.

A korosztályokat nézve is érdekes kép rajzolódik ki: különösen a 18-39 évesek (64 százalék) tetszését nyerte el a határzárral kapcsolatos döntés, a 40-59 éveseknek ugyanakkor "csak" 57 százaléka, a 60 felettieknek pedig 60 százaléka ért egyet vele.

Az intézkedést Budapesten és a megyeszékhelyeken valamivel nagyobb arányban támogatják, mint a kisebb városokban és a községekben – írta a kutatásról a Napi.hu.

Teljes határzárról azért nincs szó, több ország állampolgárait ugyanis továbbra is beengedi a kormány. Müller Cecília országos tiszti főorvos eközben egy videóban arról beszélt, hogy a friss megbetegedések 10 százalékát hozták be külföldről, ezeknek viszont a 25 százaléka tovább is adja a fertőzést.