Mi folyik Brüsszelben?

– tesszük fel majdnem pontosan nyolc éve rendszeresen a kérdést az EUrologus brüsszeli – mostanában főként virtuális – szerkesztőségében.



"Nagyobb szükség van független tudósításokra Brüsszelből, mint bármikor. Fontos, hogy minél több olvasóhoz eljussanak a hírek és a propagandamentes elemzések a magyar kormány és az uniós intézmények közti csatározásról. Örülünk, hogy a HVG-vel hosszú távú együttműködésre lépünk, ami biztosítja, hogy a jövőben is széles közönséget érjünk el közérthetően írt hírekkel, elemzésekkel, videókkal, adatelemző cikkekkel" – érvelt a kiadóválasztás mellett Folk György, az EUrologus társalapítója.

"Két hónap telt el azóta, hogy az Index szerkesztőségével közösen az EUrologus csapata is a távozás mellett döntött, mivel mi sem nem láttuk többé biztosítottnak a független újságírás feltételeit. Új partnerünk kiválasztásánál ezért a két fő szempont a stabil működés mellett a független újságírás kereteinek biztosítása volt" – mondta Folk György.

"Külön öröm számunkra, hogy ezentúl nyomtatásban is olvashatóak lesznek fontosabb elemző anyagaink a HVG hasábjain" – tette hozzá Zalán Eszter, az EUrologus másik alapítója.



Az EUrologust 2012 őszén három brüsszeli EU-geek alapította, hogy a Tumblr – 444.hu – Index.hu utat bejárva 2020 októberétől a HVG-n folytassák.

"A HVG hetilap, a hvg.hu és a most egyéves hvg360 eddig is kiemelt témaként kezelte az Európai Unióval, a közösség intézményeivel, ezek döntéseivel összefüggő kérdéseket. Minden platformunknak megvolt ebben a szerepe, így pedig nemcsak követtük a híreket, de igyekeztünk ezeket mind szélesebb összefüggésben tárgyalni, feltárni a folyamatok hátterét, ezekből kiindulva pedig már előre nézni. Meggyőződésünk szerint ez erősödik most az EUrologus csapatának leigazolásával" – mondta a most induló együttműködésről Nagy Iván Zsolt, a hvg.hu és a hvg360.hu felelős szerkesztője. "Abban hiszünk, hogy szándékainkat és erőforrásainkat összehangolva, a HVG és az EUrologus olyan tartalmi szolgáltatást tud nyújtani, ami megkerülhetetlen lesz mindazoknak, akiket érdekel és érint mindaz, ami az Európai Unióban történik. Márpedig ez mindenkit érint, hiszen mindannyian részei vagyunk ennek a közösségnek" – tette hozzá.



Olvassa az EUrologust továbbra is az eurologus.eu oldalon, a hvg.hu/eurologus oldalon, kövesse a Facebookon, Twitteren, Instagramon vagy nézze meg a videókat a YouTube-on.