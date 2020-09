Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"826ff3f7-c968-43cc-847b-a9c4c8d06ebb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem szűkmarkú a prágai kormány.","shortLead":"Nem szűkmarkú a prágai kormány.","id":"20200925_Csehorszagban_a_berek_70_szazalekat_atvallalja_az_allam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=826ff3f7-c968-43cc-847b-a9c4c8d06ebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1b21b5b-ec6b-4895-8d26-ad3535c82e81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200925_Csehorszagban_a_berek_70_szazalekat_atvallalja_az_allam","timestamp":"2020. szeptember. 25. 10:11","title":"Csehországban a bérek 70 százalékát átvállalja az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3c2e9b1-53c2-4903-a8d2-9b5c701283f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több tudományos érv szól amellett, hogy a koronavírus-járvány idején viseljük az arcmaszkot. A legutóbbi ilyen felvetést Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora is osztja.","shortLead":"Egyre több tudományos érv szól amellett, hogy a koronavírus-járvány idején viseljük az arcmaszkot. A legutóbbi ilyen...","id":"20200923_koronavirus_jaravany_arcmaszk_viselese_immunitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3c2e9b1-53c2-4903-a8d2-9b5c701283f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba948a34-3d3b-4885-940b-70fb3787ec2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_koronavirus_jaravany_arcmaszk_viselese_immunitas","timestamp":"2020. szeptember. 23. 13:03","title":"Merkely Béla: Van egy újabb jelentős érv az arcmaszk használata mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f13f0f-79ee-4ad9-8d6f-b05fb4d41229","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oknyomozó portál azt szerette volna megtudni, mekkora összegért adták ki a parkot egy augusztus 29-i eseményre. A lap úgy tudja, aznap Mészáros Lőrinc fiának esküvőjét tartották ott.","shortLead":"Az oknyomozó portál azt szerette volna megtudni, mekkora összegért adták ki a parkot egy augusztus 29-i eseményre...","id":"20200924_meszaros_lorinc_eskuvo_alcsuti_arboretum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13f13f0f-79ee-4ad9-8d6f-b05fb4d41229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13ca6d04-d7fd-4087-8d74-22097ca95c7f","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_meszaros_lorinc_eskuvo_alcsuti_arboretum","timestamp":"2020. szeptember. 24. 13:05","title":"Átlátszó: Nem árulják el, mennyiért bérelhették ki Mészárosék az Alcsúti Arborétumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8afb4e6-56e6-4303-931a-fa8b9d3c5207","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A valaha történt legnagyobb ilyen tragédia történt Tasmánia partjainál: több száz delfin akadt fenn a sekély vizeken, a legtöbb közülük elpusztult.","shortLead":"A valaha történt legnagyobb ilyen tragédia történt Tasmánia partjainál: több száz delfin akadt fenn a sekély vizeken...","id":"20200923_380_delfin_pusztult_el_Ausztralia_partjainal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8afb4e6-56e6-4303-931a-fa8b9d3c5207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"694083e1-fb2a-471d-99c5-f6f355010a7b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200923_380_delfin_pusztult_el_Ausztralia_partjainal","timestamp":"2020. szeptember. 23. 16:26","title":"380 delfin pusztult el Ausztrália partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddd5f257-b31f-471e-a9e8-21e11f3fa940","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kapa, kasza, bot is előkerült egy családi vitában, majd az egyik résztvevő fegyverrel fenyegette meg a szomszédokat, ezzel intézte el, hogy meglátogassa a Terrorelhárítási Központ.","shortLead":"Kapa, kasza, bot is előkerült egy családi vitában, majd az egyik résztvevő fegyverrel fenyegette meg a szomszédokat...","id":"20200923_tek_pilis_csaladi_vita_fenyegetes_fegyver","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ddd5f257-b31f-471e-a9e8-21e11f3fa940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03088c1-0a1e-4918-99ec-695fe3162245","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_tek_pilis_csaladi_vita_fenyegetes_fegyver","timestamp":"2020. szeptember. 23. 12:19","title":"A TEK ébresztette a pilisi férfit, aki fegyverrel fenyegette a szomszédait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"918d0ae8-da34-494a-b5a2-4fbf52fbd2d7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Presser Gábor önéletrajzi könyvének az első része idén novemberben érkezik, a második kötet pedig egy évvel később. ","shortLead":"Presser Gábor önéletrajzi könyvének az első része idén novemberben érkezik, a második kötet pedig egy évvel később. ","id":"20200923_Ketkotetes_lesz_a_Presserkonyv_jovore_jon_a_folytatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=918d0ae8-da34-494a-b5a2-4fbf52fbd2d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be110011-5638-4b64-93e2-33cd11006010","keywords":null,"link":"/elet/20200923_Ketkotetes_lesz_a_Presserkonyv_jovore_jon_a_folytatas","timestamp":"2020. szeptember. 23. 14:18","title":"Kétkötetes lesz a Presser-könyv: jövőre jön a folytatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0afe1e1a-1d96-4fe1-922f-0ebcc7aa4af0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jelentősen csökkentenék a cégek ingatlanbérleti és a teraszokért fizetett díját. A taxisokra is gondolnak.\r

","shortLead":"Jelentősen csökkentenék a cégek ingatlanbérleti és a teraszokért fizetett díját. A taxisokra is gondolnak.\r

","id":"20200925_koronavirus_jarvany_fovaros_turizmus_vendeglatas_mentocsomag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0afe1e1a-1d96-4fe1-922f-0ebcc7aa4af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c976b76-eab4-48d9-bb55-40c7d003ad03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200925_koronavirus_jarvany_fovaros_turizmus_vendeglatas_mentocsomag","timestamp":"2020. szeptember. 25. 10:39","title":"Mentőcsomaggal segítené a turisztikai vállalkozásokat a főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec9c6d89-76b1-4ec5-8677-be72cdcf08f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár sokáig a Xiaomit tartották a legesélyesebbnek, végül a ZTE lett a világ első olyan okostelefon-gyártója, aki a kijelző alá rejtette a szelfikamerát. Most azt is megnézhetjük, hogyan.","shortLead":"Bár sokáig a Xiaomit tartották a legesélyesebbnek, végül a ZTE lett a világ első olyan okostelefon-gyártója, aki...","id":"20200924_zte_axon20_kijelzo_alatti_kamera_technologiaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec9c6d89-76b1-4ec5-8677-be72cdcf08f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa87104-0266-4b1f-89d1-996029613d57","keywords":null,"link":"/tudomany/20200924_zte_axon20_kijelzo_alatti_kamera_technologiaja","timestamp":"2020. szeptember. 24. 14:03","title":"Felfedték az androidos telefon képernyője alá rejtett kamera titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]