[{"available":true,"c_guid":"8062727d-f9c8-48fa-b49d-4ce7178e3e72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár influenza elleni védőoltás már régóta létezik, a koronavírus-járvány miatt talán még soha nem volt olyan nagy a jelentősége, mint idén. De egyáltalán hogyan és mikortól lehet beszerezni? Milyen típusai vannak? Ki adathatja be, és kinek kell vigyáznia? Milyen mellékhatásokat okozhat, és miért foglalt le belőle a kormány egy egész készletet? Cikkünkben a legfontosabb kérdésekre próbáltuk összegyűjteni a válaszokat. ","shortLead":"Bár influenza elleni védőoltás már régóta létezik, a koronavírus-járvány miatt talán még soha nem volt olyan nagy...","id":"20201020_influenza_elleni_oltas_kerdezz_felelek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8062727d-f9c8-48fa-b49d-4ce7178e3e72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e7faf3-6399-46a0-8117-d51024502720","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_influenza_elleni_oltas_kerdezz_felelek","timestamp":"2020. október. 20. 06:30","title":"Ma már mehet influenza elleni vakcináért – összeszedtük a tudnivalókat az oltás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a66b36-97e6-47e0-8781-4630f65f7d54","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Míg a világ szinte minden táján el kell fogadni azt, hogy fontos kiegészítők hiányoznak az iPhone 12-k mellől, Franciaországban kicsit más lehet a helyzet.","shortLead":"Míg a világ szinte minden táján el kell fogadni azt, hogy fontos kiegészítők hiányoznak az iPhone 12-k mellől...","id":"20201019_apple_iphone_12_fulhallgato_francia_torvenyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03a66b36-97e6-47e0-8781-4630f65f7d54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96466899-a776-4f1d-9d9c-49552e485029","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_apple_iphone_12_fulhallgato_francia_torvenyek","timestamp":"2020. október. 19. 12:03","title":"Aki francia iPhone-t vesz, az kap mellé fülhallgatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9edd3553-90e7-404d-b2c5-986b9e4f6e81","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az első tulajdonosok csak néhány nap múlva vehetik majd kézbe az új iPhone-okat, a Ben Geskin néven ismert videós már megmutatta, mire számíthatnak, ha kinyitják a dobozt.","shortLead":"Bár az első tulajdonosok csak néhány nap múlva vehetik majd kézbe az új iPhone-okat, a Ben Geskin néven ismert videós...","id":"20201020_apple_iphone_12_iphone_12_pro_unboxing_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9edd3553-90e7-404d-b2c5-986b9e4f6e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3631be42-5156-4cee-9036-5f5fcc4dc382","keywords":null,"link":"/tudomany/20201020_apple_iphone_12_iphone_12_pro_unboxing_video","timestamp":"2020. október. 20. 14:03","title":"Videó: Van, aki már kicsomagolhatta az új iPhone-okat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dda086-00c3-4eb1-b2c3-278648f2de3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus mindenkitől azt kérte, tegyen meg mindent a betegség elkerüléséért.","shortLead":"A politikus mindenkitől azt kérte, tegyen meg mindent a betegség elkerüléséért.","id":"20201020_borbely_lenard_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75dda086-00c3-4eb1-b2c3-278648f2de3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e6470f-37f8-4fb6-b2bb-d1814d70feb0","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_borbely_lenard_koronavirus","timestamp":"2020. október. 20. 19:20","title":"Pozitív lett Csepel polgármesterének koronavírustesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"760304ec-debd-446a-88d6-2a09b7f0ed4d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A szakemberek exodusa az egész térségben fenyegeti az egészségügyi ellátást, és ezen a magyarországi orvosbérek emelésének módja sem fog segíteni – erre a következtetésre jutott a Financial Times cikke. ","shortLead":"A szakemberek exodusa az egész térségben fenyegeti az egészségügyi ellátást, és ezen a magyarországi orvosbérek...","id":"20201020_financial_times_magyarorszag_keletkozepeuropa_egeszsegugy_orvoshiany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=760304ec-debd-446a-88d6-2a09b7f0ed4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c5b12d9-b217-4ad1-98d4-a5ed9a80179c","keywords":null,"link":"/360/20201020_financial_times_magyarorszag_keletkozepeuropa_egeszsegugy_orvoshiany","timestamp":"2020. október. 20. 07:10","title":"A Covid–19 megmutatta, mekkora is az orvoshiány mifelénk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0969126f-de96-44fa-b37f-a0a4ee6f75c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzoltók kiürítették a termet és eloltották a kigyulladt papírhulladékot.","shortLead":"A tűzoltók kiürítették a termet és eloltották a kigyulladt papírhulladékot.","id":"20201020_tuzeset_uzsoki_utcai_korhaz_tuzoltok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0969126f-de96-44fa-b37f-a0a4ee6f75c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca811553-cb52-4260-a5ea-11a163588472","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_tuzeset_uzsoki_utcai_korhaz_tuzoltok","timestamp":"2020. október. 20. 16:02","title":"Füstölt egy kórterem az Uzsoki Utcai Kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4973eefd-365b-42d8-8953-84a1e010fd14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Political Capital ügyvezető igazgatója szerint azok az álhírek és dezinformációk terjednek nagyon gyorsan, amikre igény van az adott közösségben.","shortLead":"A Political Capital ügyvezető igazgatója szerint azok az álhírek és dezinformációk terjednek nagyon gyorsan, amikre...","id":"20201020_kreko_peter_political_capital_jarvanytagadok_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4973eefd-365b-42d8-8953-84a1e010fd14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1842bcfd-ff78-4018-a526-454ef2059db1","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_kreko_peter_political_capital_jarvanytagadok_koronavirus","timestamp":"2020. október. 20. 13:57","title":"Krekó Péter szerint a politikusok hibája is, hogy sok a járványtagadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f010d683-72f2-47d6-bb65-f9e0a5537808","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A lelkész azt üzente a tiltakozó hallgatóknak és oktatóknak, vegyék bátran igénybe a Wesley János Lelkészképző Főiskola infrastruktúráját, és élvezzék vendégszeretetüket.","shortLead":"A lelkész azt üzente a tiltakozó hallgatóknak és oktatóknak, vegyék bátran igénybe a Wesley János Lelkészképző Főiskola...","id":"20201019_Ivanyi_Gabor_SZFE_felajanlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f010d683-72f2-47d6-bb65-f9e0a5537808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b991dd-123e-418f-a4b2-72f65ab24a45","keywords":null,"link":"/kultura/20201019_Ivanyi_Gabor_SZFE_felajanlas","timestamp":"2020. október. 19. 17:12","title":"Iványi Gábor kollégiumi helyeket, ebédet és iskolát adna az SZFE-seknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]