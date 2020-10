Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bdbe7140-5639-4ede-997a-66bbd963bc9d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vállfáról lecsúszó ruha, reszelőről szétszóródó sajt: mindennapi kellemetlenségeinkből indult ki Miklósi Ádám, aki az IKEA egyes termékeire könnyen ráilleszthető kiegészítőkkel rukkolt elő. ","shortLead":"Vállfáról lecsúszó ruha, reszelőről szétszóródó sajt: mindennapi kellemetlenségeinkből indult ki Miklósi Ádám, aki...","id":"20201022_Meghekkelte_az_IKEA_termekeit_egy_magyar_dizajner","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdbe7140-5639-4ede-997a-66bbd963bc9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eb9b5a1-3e9b-45ce-8dda-3f66d664f50c","keywords":null,"link":"/kkv/20201022_Meghekkelte_az_IKEA_termekeit_egy_magyar_dizajner","timestamp":"2020. október. 22. 14:54","title":"Kicsit meghekkelte az IKEA termékeit egy magyar dizájner","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93a7bf95-6a6f-428b-9d96-9b5d736ee88b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Szövetségi Nyomozó Iroda ugyanarra az eredményre jutott, mint korábban az amerikai hírszerzés.","shortLead":"A Szövetségi Nyomozó Iroda ugyanarra az eredményre jutott, mint korábban az amerikai hírszerzés.","id":"20201021_FBI_orosz_dezinformacios_kampany_Biden_fia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93a7bf95-6a6f-428b-9d96-9b5d736ee88b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b5a2d38-013e-46ad-a032-31e1546bf5c9","keywords":null,"link":"/vilag/20201021_FBI_orosz_dezinformacios_kampany_Biden_fia","timestamp":"2020. október. 21. 21:55","title":"FBI: nem orosz dezinformációs kampány részei a Biden fiáról nyilvánosságra került információk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8f4c79-7cc5-4420-a8a6-2e6f02036e92","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az utóbbi egy héten 575 koronavírusos beteg hunyt el az országban.","shortLead":"Az utóbbi egy héten 575 koronavírusos beteg hunyt el az országban.","id":"20201021_Mar_tobb_mint_egymillio_regisztralt_fertozott_van_Spanyolorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af8f4c79-7cc5-4420-a8a6-2e6f02036e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d1eb5a7-b376-47d7-8d19-96dda44155e4","keywords":null,"link":"/vilag/20201021_Mar_tobb_mint_egymillio_regisztralt_fertozott_van_Spanyolorszagban","timestamp":"2020. október. 21. 21:23","title":"Már több mint egymillió regisztrált fertőzött van Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1414421-fb87-4d9a-9269-c56fc5bed465","c_author":"Ford","category":"brandchannel","description":"Alaposan felpörgött a haszongépjárművek értékesítése, a leendő tulajdonosok pedig ma már a praktikum mellett a kényelmet is keresik. Hogyan válasszunk, hogy minden igénynek és elvárásnak megfeleljen a jövendőbeli „munkatárs”? ","shortLead":"Alaposan felpörgött a haszongépjárművek értékesítése, a leendő tulajdonosok pedig ma már a praktikum mellett...","id":"fordmagyarorszag_20201021_Tiszta_haszon_ezekre_figyeljen_ha_haszongepjarmuvet_vasarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1414421-fb87-4d9a-9269-c56fc5bed465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"846da499-39cc-4a86-af65-18cdb7f7f92b","keywords":null,"link":"/brandchannel/fordmagyarorszag_20201021_Tiszta_haszon_ezekre_figyeljen_ha_haszongepjarmuvet_vasarol","timestamp":"2020. október. 21. 13:30","title":"Tiszta haszon: ezekre figyeljen, ha haszongépjárművet vásárol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Magyarország","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":"fordmagyarorszag"},{"available":true,"c_guid":"eb5cc6be-9507-4e6e-b8ed-cee98a158d3e","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az aktivitást látva évszázados részvételi rekord dőlhet meg az amerikai kongresszusi és elnökválasztáson. A nagy érdeklődés, a járvány miatti intézkedések, a példátlanul sok postai szavazat, valamint a szabályok dzsungele miatt elképzelhető, hogy november 3-án nem lesz végeredmény Donald Trump és Joe Biden párviadalának.","shortLead":"Az aktivitást látva évszázados részvételi rekord dőlhet meg az amerikai kongresszusi és elnökválasztáson. A nagy...","id":"20201021_Amerika_mar_hetek_ota_valaszt_es_sokaig_fog_szavazatokat_szamolni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb5cc6be-9507-4e6e-b8ed-cee98a158d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce8cf8f3-e41e-429b-8e02-062c8362d254","keywords":null,"link":"/360/20201021_Amerika_mar_hetek_ota_valaszt_es_sokaig_fog_szavazatokat_szamolni","timestamp":"2020. október. 21. 15:00","title":"Amerika már hetek óta választ, és sokáig fog szavazatokat számolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d5bd389-1b46-4a5c-a9ef-4f94f2dfbd26","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy tizenéves gyerek meghalt, egy másikat életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba Gyöngyösfaluból.","shortLead":"Egy tizenéves gyerek meghalt, egy másikat életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba Gyöngyösfaluból.","id":"20201022_Meghalt_15_eves_vasi_kalandpark","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d5bd389-1b46-4a5c-a9ef-4f94f2dfbd26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3a85622-9843-4591-98e5-3d5396eb723d","keywords":null,"link":"/itthon/20201022_Meghalt_15_eves_vasi_kalandpark","timestamp":"2020. október. 22. 18:30","title":"Fa dőlt egy iskolás csoportra egy vasi kalandparkban, egy gyerek meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1381eb92-6dcd-49f5-ad80-38fc15c36e63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vízirendőrök mentették ki.","shortLead":"A vízirendőrök mentették ki.","id":"20201021_katamaran_siofok_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1381eb92-6dcd-49f5-ad80-38fc15c36e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a328063-29bb-4f15-b310-32acb44f0e3b","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_katamaran_siofok_baleset","timestamp":"2020. október. 21. 14:08","title":"Katamaránjával borult be a vízbe egy férfi Siófokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13edddc3-65fa-4956-9991-ee62cb357011","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az amerikai elnök korábban sokat kritizálta a Kínában üzletelő amerikaiakat, most kiderült, hogy ő maga is ott vezet számlát.","shortLead":"Az amerikai elnök korábban sokat kritizálta a Kínában üzletelő amerikaiakat, most kiderült, hogy ő maga is ott vezet...","id":"20201021_Donald_Trump_kina_szamla","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13edddc3-65fa-4956-9991-ee62cb357011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"148317e8-52c8-44b3-9393-275d073ba136","keywords":null,"link":"/kkv/20201021_Donald_Trump_kina_szamla","timestamp":"2020. október. 21. 10:49","title":"Kínában vezet számlát Donald Trump cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]