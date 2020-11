Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c9c5247-75a1-4f90-b99f-5254b41eb8a5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egész Egyesült Királyságban itt a legrosszabb a vírushelyzet.","shortLead":"Az egész Egyesült Királyságban itt a legrosszabb a vírushelyzet.","id":"20201103_liverpool_koronavirus_teszteles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c9c5247-75a1-4f90-b99f-5254b41eb8a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aba1f88-ce06-4747-97b1-cd62f61417b5","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_liverpool_koronavirus_teszteles","timestamp":"2020. november. 03. 17:19","title":"Liverpool összes lakóját le akarják tesztelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3f4e94b-020c-4478-915f-d4bc1d018f71","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az 5G-s technológia jobban meríti a mobilt, ezzel az Oukitel is tisztában van. Ezért is rakott a szokásosnál kétszer nagyobb akkumulátort legújabb telefonjába.","shortLead":"Az 5G-s technológia jobban meríti a mobilt, ezzel az Oukitel is tisztában van. Ezért is rakott a szokásosnál kétszer...","id":"20201103_nagy_akkumulatoru_telefon_oukitel_wp10_5g_mobil","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3f4e94b-020c-4478-915f-d4bc1d018f71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6459cd9d-401f-4e01-b1dc-a8c1c5fc6dcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201103_nagy_akkumulatoru_telefon_oukitel_wp10_5g_mobil","timestamp":"2020. november. 03. 15:03","title":"Az gombócból is sok: 8000 mAh-es akksi került ebbe a telefonba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f0fbab2-3863-4ca8-a270-091647ed2fce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor főtanácsadója Clinique, Clarins és Biotherm termékekre költött tízezreket. ","shortLead":"Orbán Viktor főtanácsadója Clinique, Clarins és Biotherm termékekre költött tízezreket. ","id":"20201103_Hegedus_Zsuzsa_kozmetikai_termek_kozpenz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f0fbab2-3863-4ca8-a270-091647ed2fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6b88f9d-eee8-4e74-8a93-c5e0ebe20b16","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_Hegedus_Zsuzsa_kozmetikai_termek_kozpenz","timestamp":"2020. november. 03. 15:15","title":"DK: Hegedűs Zsuzsa drága kozmetikai termékeket is vásárolt az adófizetők pénzéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47fecfbf-cbe0-43dc-88b6-8320db0477b6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már kisebb tüntetések is szerveződtek a pornómegosztó és társai visszahozásáért, hiszen az ország a világ egyik legerősebb fogyasztója.","shortLead":"Már kisebb tüntetések is szerveződtek a pornómegosztó és társai visszahozásáért, hiszen az ország a világ egyik...","id":"20201103_thaifold_porno_pornhub","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47fecfbf-cbe0-43dc-88b6-8320db0477b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38e34a0a-cd74-46a0-b52e-d98ac39c44a3","keywords":null,"link":"/kkv/20201103_thaifold_porno_pornhub","timestamp":"2020. november. 03. 18:35","title":"Betiltotta a thaiföldi kormány a Pornhubot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c7fd885-cd5d-4afa-bd85-e84b0912765b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A miniatűr együléses villanyautó legnagyobb sebessége 7 km/h.","shortLead":"A miniatűr együléses villanyautó legnagyobb sebessége 7 km/h.","id":"20201102_gyerekeknek_szant_elektromos_auto_a_hyundaitol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c7fd885-cd5d-4afa-bd85-e84b0912765b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba73f3ac-dc91-4d00-bea0-de843d17f057","keywords":null,"link":"/cegauto/20201102_gyerekeknek_szant_elektromos_auto_a_hyundaitol","timestamp":"2020. november. 02. 11:21","title":"Gyerekeknek szánt elektromos autó jött a Hyundaitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b96276d7-674c-4275-9f96-3fd7a3c8aa09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloomberg információi szerint az Apple még idén három laptopba is beteszi majd saját fejlesztésű processzorát, az Apple Silicont.","shortLead":"A Bloomberg információi szerint az Apple még idén három laptopba is beteszi majd saját fejlesztésű processzorát...","id":"20201103_apple_macbook_pro_macbook_air_apple_silicon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b96276d7-674c-4275-9f96-3fd7a3c8aa09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9210e3e6-1f63-46d5-a30a-70a99e5b3229","keywords":null,"link":"/tudomany/20201103_apple_macbook_pro_macbook_air_apple_silicon","timestamp":"2020. november. 03. 14:03","title":"Három új MacBook is jöhet jövő héten, mindegyik az Apple saját processzorával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1849b1e2-021c-457a-9d08-6632f6ad705b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt megye kivételével az egész országra figyelmeztetést adtak ki köd miatt.","shortLead":"Öt megye kivételével az egész országra figyelmeztetést adtak ki köd miatt.","id":"20201104_kod_eso_szel_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1849b1e2-021c-457a-9d08-6632f6ad705b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8280b8d5-92d7-4672-8639-ba09a9f7727f","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_kod_eso_szel_idojaras","timestamp":"2020. november. 04. 05:34","title":"Köddel indul a szerda, majd megérkezik az eső és a szél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fde9e93-9bba-4265-a54c-b6ce9bf8382b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Semmi nem utal erre az osztrák belügyminiszter szerint. A terrortámadásban négyen haltak meg és 22-en megsebesültek. A rendőrök 14 embert vettek őrizetbe a támadás után.","shortLead":"Semmi nem utal erre az osztrák belügyminiszter szerint. A terrortámadásban négyen haltak meg és 22-en megsebesültek...","id":"20201103_becsi_terrortamadas_nincs_masodik_elkoveto_4_serult_22_sebesult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fde9e93-9bba-4265-a54c-b6ce9bf8382b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b39e5d8-e5bd-4a8d-9c6c-b5d073758c47","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_becsi_terrortamadas_nincs_masodik_elkoveto_4_serult_22_sebesult","timestamp":"2020. november. 03. 16:11","title":"Osztrák belügy: Nem volt második támadó Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]