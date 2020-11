Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f8dc9f78-6087-4545-8c28-0bd1026f4b41","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Miután a kedd éjféltől hatályba lépett szigorú járványügyi intézkedések miatt nem tartható fenn az eddigi formájában a Színház- és Filmművészeti Egyetem blokádja, az ellenállás zászlóit, molinóit megőrzésre átadták a diákokkal szolidaritást vállaló színházaknak. ","shortLead":"Miután a kedd éjféltől hatályba lépett szigorú járványügyi intézkedések miatt nem tartható fenn az eddigi formájában...","id":"20201112_Atvettek_a_Vas_utcai_ellenallas_jelkepeit_a_fovarosi_szinhazak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8dc9f78-6087-4545-8c28-0bd1026f4b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8181a253-12aa-46a4-8ed9-1ac282e0bda9","keywords":null,"link":"/kultura/20201112_Atvettek_a_Vas_utcai_ellenallas_jelkepeit_a_fovarosi_szinhazak","timestamp":"2020. november. 12. 10:49","title":"Átvették a Vas utcai ellenállás jelképeit a fővárosi színházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb2f914-70b8-473d-8d88-1f8e22dc97a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem minden készítmény esetében, csak a koronavírus elleni vakcina és a fertőzéssel szemben hatékony gyógyszerek beszerzésére és az engedélyezésre vonatkozóan.\r

","shortLead":"Nem minden készítmény esetében, csak a koronavírus elleni vakcina és a fertőzéssel szemben hatékony gyógyszerek...","id":"20201112_koronavirus_jarvany_gyogyszer_vakcina_beszerzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bb2f914-70b8-473d-8d88-1f8e22dc97a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec64f6a8-2e23-45c0-9629-6e3572912aa3","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_koronavirus_jarvany_gyogyszer_vakcina_beszerzes","timestamp":"2020. november. 12. 05:51","title":"Leegyszerűsíti a gyógyszerpiaci hatósági eljárást a kormány a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szeptember óta csak egyre olcsóbb lett a benzin és a gázolaj is, múlt héten viszont felszökött az olaj világpiaci ára.","shortLead":"Szeptember óta csak egyre olcsóbb lett a benzin és a gázolaj is, múlt héten viszont felszökött az olaj világpiaci ára.","id":"20201111_uzemanyag_benzin_gazolaj_dragulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"379397e0-499a-42b0-bb95-e0df657a8751","keywords":null,"link":"/cegauto/20201111_uzemanyag_benzin_gazolaj_dragulas","timestamp":"2020. november. 11. 17:41","title":"Több hét után újra drágulnak az üzemanyagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfcc1e68-7769-4003-b46e-7d191757eccd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három független országgyűlési képviselő, Hadházy Ákos, Szél Bernadett és Szabó Szabolcs momentumos jelöltként indulhat a 2022-es parlamenti választáson. ","shortLead":"Három független országgyűlési képviselő, Hadházy Ákos, Szél Bernadett és Szabó Szabolcs momentumos jelöltként indulhat...","id":"20201111_Hadhazyek_osszeallnak_a_Momentummal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfcc1e68-7769-4003-b46e-7d191757eccd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e55c4eca-7de2-4452-8df7-6ab42c76e617","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_Hadhazyek_osszeallnak_a_Momentummal","timestamp":"2020. november. 11. 17:37","title":"Hadházyék összeállnak a Momentummal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"953e5880-6f86-4470-b7f9-ff9db1f515ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt egy napban 3927 ember szervezetében mutatták ki a kórokozót.\r

","shortLead":"Az elmúlt egy napban 3927 ember szervezetében mutatták ki a kórokozót.\r

","id":"20201112_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_statisztika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=953e5880-6f86-4470-b7f9-ff9db1f515ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"794e2332-2688-4dc0-a7ff-1a4c3779dbea","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_statisztika","timestamp":"2020. november. 12. 09:28","title":"Elhunyt 87 koronavírusos beteg, 95 ezerhez közelít az ismert aktív fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ceec07d-31c0-4a7b-a09c-2abbb7018ce7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több okosóra, sőt fitneszkarkötő is kínál alvásfigyelési funkciókat. Azonban egy, az Apple Watchra készült újdonság jóval tovább megy ezeknél: segít a traumás rémálmokban szenvedőknek a pihentetőbb éjszakai alvásban.","shortLead":"Egyre több okosóra, sőt fitneszkarkötő is kínál alvásfigyelési funkciókat. Azonban egy, az Apple Watchra készült...","id":"20201111_nightware_alkalmazas_apple_watch_remalmok_erzekelese_megszakitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ceec07d-31c0-4a7b-a09c-2abbb7018ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d93faefe-3741-438e-bbd3-38a64f71e0ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_nightware_alkalmazas_apple_watch_remalmok_erzekelese_megszakitasa","timestamp":"2020. november. 11. 10:03","title":"Szó szerint megszakíthatja a rémálmokat egy Apple Watchra készült alkalmazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bb3c25-c476-4546-a3b4-80c58df41d56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A feltételezett elkövetőt néhány órán belül elfogták. ","shortLead":"A feltételezett elkövetőt néhány órán belül elfogták. ","id":"20201112_keseles_1es_villamos_mester_utca_rendorseg_nyomozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5bb3c25-c476-4546-a3b4-80c58df41d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31b63f2a-0750-4b75-afe7-1c08e7114748","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_keseles_1es_villamos_mester_utca_rendorseg_nyomozas","timestamp":"2020. november. 12. 12:08","title":"Késeltek kora reggel az 1-es villamoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2014ab33-0b36-46fc-b909-e75920d891a2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Örök időkre szóló közbeszerzési eltiltást helyezett kilátásba az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára egy külföldi építőipari cégnek, miközben Karácsony Gergely főpolgármesternek is üzent a Lánchíd kapcsán.","shortLead":"Örök időkre szóló közbeszerzési eltiltást helyezett kilátásba az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára...","id":"20201111_Karacsony_kormanyzati_hidfelujitast_kritizalt_brutalis_fenyegetes_lett_a_valasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2014ab33-0b36-46fc-b909-e75920d891a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1979f42-7d3c-4b51-a5fa-40f6c956d108","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201111_Karacsony_kormanyzati_hidfelujitast_kritizalt_brutalis_fenyegetes_lett_a_valasz","timestamp":"2020. november. 11. 17:04","title":"Erőset üzent az államtitkár egy külföldi cégnek, Karácsonynak is jutott belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]