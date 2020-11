Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91d40d96-5d42-41f6-aa34-1cc8d4c9b4c0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar személyzet bérköltségei a nyitás óta 34 millió forintra rúgnak. ","shortLead":"A magyar személyzet bérköltségei a nyitás óta 34 millió forintra rúgnak. ","id":"20201123_turk_tanacs_iroda_ybl_villa_budakeszi_ut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91d40d96-5d42-41f6-aa34-1cc8d4c9b4c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79577f84-5bfd-414a-98cd-0ab52bb5a3a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201123_turk_tanacs_iroda_ybl_villa_budakeszi_ut","timestamp":"2020. november. 23. 16:29","title":"Közel félmilliárdba került eddig a Türk Tanács budapesti irodája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11808376-32ea-4678-a2f6-62d4c20542fd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az üzletek újranyitásával szombaton megkezdődik a koronavírus-járvány miatti járványügyi korlátozások fokozatos feloldása Franciaországban, az általános karantén megszüntetését december 15-én tervezi a kormány – jelentette be Emmanuel Macron.\r

","shortLead":"Az üzletek újranyitásával szombaton megkezdődik a koronavírus-járvány miatti járványügyi korlátozások fokozatos...","id":"20201124_koronavirus_jarvany_franciaorszag_enyhites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11808376-32ea-4678-a2f6-62d4c20542fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1a06d26-56bd-4cf8-be4a-a02966d0398e","keywords":null,"link":"/vilag/20201124_koronavirus_jarvany_franciaorszag_enyhites","timestamp":"2020. november. 24. 21:24","title":"Enyhítés kezdődik Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd8b8212-f1d4-4526-97d3-840ab1f7e039","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az azeri hadsereg jelentős területeket foglalt el a vitatott hovatartozású, többségében örmények lakta Hegyi-Karabahban.","shortLead":"Az azeri hadsereg jelentős területeket foglalt el a vitatott hovatartozású, többségében örmények lakta Hegyi-Karabahban.","id":"20201123_ormenyorszag_azerbajdzsan_hegyi_karabah_telepules_atadas_tuzszuneti_egyezmeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd8b8212-f1d4-4526-97d3-840ab1f7e039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf3e5e8d-201e-4127-a8a2-26014a8e2d04","keywords":null,"link":"/vilag/20201123_ormenyorszag_azerbajdzsan_hegyi_karabah_telepules_atadas_tuzszuneti_egyezmeny","timestamp":"2020. november. 23. 18:12","title":"121 települést ad át Örményország Azerbajdzsánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55fdb2be-ae70-44d7-abc5-6b9e14d07cdb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki pártok szerint növelni kell az anyaotthonok kapacitását és az iskolapszichológusok számát, és meg kell erősíteni a jelzőrendszert is. Novák Katalin miniszter ezzel szemben arról beszélt, az ellátórendszer háromszorosára bővült az elmúlt években, a krízisközpontok is magasabb támogatást kapnak. ","shortLead":"Az ellenzéki pártok szerint növelni kell az anyaotthonok kapacitását és az iskolapszichológusok számát, és meg kell...","id":"20201125_demokratikus_szovetseg_nok_Vedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55fdb2be-ae70-44d7-abc5-6b9e14d07cdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251b0a28-007a-4570-bdf1-9c7803fbb44d","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_demokratikus_szovetseg_nok_Vedelem","timestamp":"2020. november. 25. 10:19","title":"Közös javaslatcsomagot dolgozott ki az ellenzék a nők elleni erőszak megszüntetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe277196-c6f8-40a2-9375-1bb93f262350","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Zsűritag volt a Nemzetközi Emmy Díjon. ","shortLead":"Zsűritag volt a Nemzetközi Emmy Díjon. ","id":"20201124_Marozsan_Erika_fontos_pozicioba_kerulve_donthetett_jo_filmekrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe277196-c6f8-40a2-9375-1bb93f262350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbc1741d-8f56-496b-a6f5-1fa778053463","keywords":null,"link":"/kultura/20201124_Marozsan_Erika_fontos_pozicioba_kerulve_donthetett_jo_filmekrol","timestamp":"2020. november. 24. 11:17","title":"Marozsán Erika fontos pozícióba kerülve dönthetett jó filmekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6adb82b6-3346-48e6-85dc-d4dfcac864ab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Wanda Dench férje idén halt meg koronavírus-fertőzésben, ezért különösen fontos volt számára, hogy Jamal Hinton idén is meglátogassa.","shortLead":"Wanda Dench férje idén halt meg koronavírus-fertőzésben, ezért különösen fontos volt számára, hogy Jamal Hinton idén is...","id":"20201124_Halaadas_tevedes_vacsora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6adb82b6-3346-48e6-85dc-d4dfcac864ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00e7e0cc-f65c-4351-b509-d625b90169a7","keywords":null,"link":"/elet/20201124_Halaadas_tevedes_vacsora","timestamp":"2020. november. 24. 17:58","title":"A járvány sem vetett véget az egyik legkedvesebb hálaadási történetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1b3c23-b4e0-4a8f-be36-6ff6a8299ce2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pillanatok alatt körbejárt a kép, amin látszólag a füvet öntik le aszfalttal.","shortLead":"Pillanatok alatt körbejárt a kép, amin látszólag a füvet öntik le aszfalttal.","id":"20201123_Elmagyarazta_az_utepito_miert_van_rendben_a_Facebookon_terjedo_kep_egy_furcsa_aszfaltozasrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df1b3c23-b4e0-4a8f-be36-6ff6a8299ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9acd729e-cdd6-4559-b9d2-8f18ae21ad20","keywords":null,"link":"/cegauto/20201123_Elmagyarazta_az_utepito_miert_van_rendben_a_Facebookon_terjedo_kep_egy_furcsa_aszfaltozasrol","timestamp":"2020. november. 23. 16:45","title":"Elmagyarázta az útépítő, miért van rendben a Facebookon terjedő kép a furcsa aszfaltozással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a777204f-7f5f-4c18-913d-7e5bb44674a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átlépte a 4 ezret a járvány halálos áldozatainak száma.","shortLead":"Átlépte a 4 ezret a járvány halálos áldozatainak száma.","id":"20201124_koronavirus_magyarorszag_adatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a777204f-7f5f-4c18-913d-7e5bb44674a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d0e1e8-c029-49d6-9be5-6e86a0e5c02c","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_koronavirus_magyarorszag_adatok","timestamp":"2020. november. 24. 09:31","title":"Koronavírus: 117 halott, 3929 új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]